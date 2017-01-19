19 января 2017 г., 16:37

Сахалинский Минлесхоз описал особо охраняемые природные территории области на 750 страницах

18 января Минлесхоз утвердил кадастр особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения Сахалинской области по состоянию на 1 января 2017 года. 750-страничный документ хранится в министерстве. Также кадастр размещен в электронном виде на официальном сайте минлесхоза в разделе ООПТ и Красная книга. Любой желающий может ознакомиться с интересующей его информацией об ООПТ регионального значения, использовать ее в научных, познавательных, просветительских и других целях. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве лесного хозяйства Сахалинской области.

Систематизированный свод документов об особо охраняемых природных территориях ведется для оценки состояния природно-заповедного фонда, определения перспектив развития сети данных территорий, повышения эффективности государственного контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, а также учета данных территорий при планировании социально-экономического развития региона.

В соответствии с порядком государственный кадастр ООПТ обновляется один раз в четыре года (один отчетный кадастровый период закончился в 2016 году и в 2017 году наступил следующий). При обновлении кадастровых данных сведения за предыдущий период архивируются.

Сведения об ООПТ собираются и обновляются на основе научно-исследовательских, проектно-изыскательских и инвентаризационных материалов, результатов специальных обследований, данных мониторинга, содержащих достоверные данные об особо охраняемых природных территориях.

С 2013 по 2016 год министерство организовало проведение трех комплексных экологических обследований заказников и 21инвентаризации памятников природы. Все данные, включая географическое положение, природные особенности, режим особой охраны, зонирование территории, перспективы развития и многое другое, внесены в кадастр.

Кроме этого, в год экологии и особо охраняемых природных территорий министерство планирует утвердить стратегию сохранения биологического разнообразия Сахалинской области, в которой одним из основных вопросов рассматривается вопрос развития особо охраняемых природных территорий регионального значения на последующие годы.