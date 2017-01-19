25 сахалинцев смогут поучаствовать во Всемирном международном фестивале молодежи и студентов

Сегодня в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области прошло рабочее совещание. Его темой стало проведение Всемирного международного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет с 14 по 22 октября в Сочи. Возглавил совещание заместитель министра спорта и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов. Подробности встречи ТИА «Острова» рассказали в министерстве.

- Уже сейчас началась регистрация участников. Известно, что Сахалинская область сможет отправить на фестиваль 25 человек, еще семеро будут набраны в резерв. Также на фестиваль смогут отправиться 20 островных волонтеров, - отметил Егор Евгеньевич.

Возраст участников варьируется от 18 до 35 лет. Каждый претендент должен зарегистрироваться на официальном сайте XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (russia2017.com) в разделе «Участникам» или через одноименное мобильное приложение. Принять участие в Фестивале возможно только по одному из двух направлений «Участник» или «Волонтер». На данный момент на сайте зарегистрировано уже 20 тысяч человек.

- Это могут быть лидеры молодежных организаций и некоммерческих организаций, политических партий, молодые журналисты, преподаватели вузов, ученые, победители научных олимпиад и конкурсов. Сейчас мы займемся формированием комиссии. У нас срок до 23 января. Собеседования с претендентами, скорее всего, пройдут на базе Сахалинского государственного университета, - обратился к собравшимся начальник отдела молодежной политики Дмитрий Лугин.

До 15 апреля региональная комиссия должна провести отбор среди сахалинских кандидатов и отправить их анкеты организаторам.

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов станет крупнейшим событием в сфере международного молодёжного взаимодействия и соберёт больше 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира.

Фестиваль проводится с 1947 года. Его организаторами выступают Всемирная федерация демократической молодежи (ВФДМ) и Международный союз студентов (МСС). Последний раз фестиваль проходил в Эквадоре в 2013 году. В Москве мероприятие проходило дважды: в 1957 и 1985 годах.