Сахалинская гимнастка попала в сборную Дальнего Востока

В Хабаровске завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике. Оно прошло в спортивном комплексе «Олимпия». В нем приняли участие спортсменки из шести регионов: Приморского, Хабаровского и Камчатского краёв, Магаданской и Сахалинской областей, а также Республики Саха (Якутия). Всего за путёвки на первенство России боролись больше сотни спортсменок, рассказали ТИА «Острова» в сахалинском министерстве спорта и молодежной политики.

Островной регион представляли Дарья Парфентьева, Кристина Лапыренок, Юлия Фиголь, Николь Исакова, Полина Григорьева, Алекса Сафарова. Именно этим спортсменкам удалось принести в копилку третье командное место.

Сахалинка Дарья Парфентьева в упорной борьбе прошла отбор в сборную команду Дальнего Востока. Таким образом, наша спортсменка сможет принять участие в первенстве России. Оно пройдет в Казани в феврале. Дарья также заняла третье место в индивидуальной программе.

- Даша соревновалась по программе кандидата в мастера спорта, а это три года рождения - 2002-2004. Ее основными соперниками стали гимнастки из Приморья и Хабаровска, - рассказала главный тренер сборной Ольга Лукина. - Мы очень рады таким результатам. У нас это получилось, благодаря слаженной работе всей нашей команды на протяжении всего 2016 года, несмотря на трудности и препятствия. Спасибо родителям, федерации, детям.

Также в рамках первенства Дальнего Востока по художественной гимнастике прошли соревнования в зачет второго этапа VIII летней спартакиады учащихся России. Сборная команда Сахалинской области здесь тоже заняла третье командное место в групповых упражнениях. Здесь за регион выступали: Анастасия Маркина, Екатерина Царева, Александра Смирнова, Мелита Мелешкова, Валерия Жирикова, Анастасия Мягкова.