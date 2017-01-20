20 января 2017 г., 10:08

Руководители совхоза «Корсаковский» ушли в отпуск вместо подготовки к весенней посевной

Совхоз «Корсаковский» провалил подготовку к весенним полевым работам и получил «двойку». Такую оценку его руководству поставил губернатор Олег Кожемяко в ходе совещания в управлении государственного сельскохозяйственного предприятия, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе главы Сахалинской области.

Глава области отметил, что благодаря постоянной поддержке со стороны регионального профильного ведомства на базе совхоза успешно реализуются проекты по развитию мясного животноводства, строительству в селе Раздольном современного агрогородка, включающего в себя молочно-товарную ферму на тысячу голов дойного стада и жилые дома для работников. Но подготовка к весенним полевым работам, которой руководство совхоза занимается самостоятельно, ведется очень плохо. По сути, она еще не начиналась. Между тем, приступать к ней нужно, как минимум, в декабре.

- Вместо того, чтобы готовиться к новому сезону, многие ответственные руководители хозяйства ушли в отпуск, - сказал Олег Кожемяко. - В результате у совхоза нет качественного семенного материала для картофелеводства. Не подготовлены удобрения. Нет никакой ясности с посевными площадями, которые следует использовать для выращивания кормов для скота. Через несколько дней наступит февраль. Уже сегодня надо вносить удобрения. Высококачественный семенной материал к этому моменту должен находиться на складах или завозиться в область. То есть, не сделано ничего, чтобы в установленные сроки провести посевную, своевременно убрать и в дальнейшем сохранить урожай.

Губернатор потребовал от совхозного начальства в течение недели сформировать реальные планы подготовки к весне.

- Пока эта работа выполнена на «двойку», - резюмировал Олег Кожемяко. - Возможно, придется принимать организационные решения в отношении руководства совхоза. Нам болтовня вместо реальных дел не нужна.