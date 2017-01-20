20 января 2017 г., 10:30

Исполнитель из Казани прочтет в Южно-Сахалинске стихи татарского поэта

21 января в сахалинской областной универсальной научной библиотеке пройдет мероприятие, посвященное татарскому народному поэту Габдулле Тукаю, с участием исполнителя из Казани Илдара Шакирова. Оно начнется в 13:00. Вход свободный. Об этом ТИА «Острова» рассказали в региональной национально-культурной автономии татар Сахалинской области.

Габдулла Тукай вошел в историю татарской литературы как великий поэт, литературный критик, публицист, один из родоначальников новой татарской литературы. Он призывал любить Родину, родной язык. Он говорил, что татарский народ найдет свое счастье только на земле своих отцов, в единстве с русским народом.

С народом России мы песни певали

Есть общее в нашем быту и морали.

Вовеки нельзя нашу дружбу разбить

Нанизаны мы на единую нить.

Фундаментом любой национальности является народная культура. Знание основ народной жизни, обрядов, традиций, литературы и искусства помогает воспитывать интерес и уважение к родной культуре и культуре других народов и является одной сторон воспитания человеческой культуры вообще. Изучая национальную литературу, дети соприкасаются с миропониманием людей разных народов и их ценностным отношением.

Любя русскую литературу, глубоко почитая Пушкина, Габдулла Тукай оставался истинным патриотом. Во множестве стихотворений он пел о своей искренней любви к России.