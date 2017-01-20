20 января 2017 г., 12:30

Сахалинские общественники попросили областное правительство обновить обновить свой сайт

Активисты сахалинского отделения Общероссийского народного фронта попросили областную власть проверить информацию на своем сайте. Анализируя ее в рамках всероссийского мониторинга доступности для населения и достоверности сайтов органов власти, общественники выявили ряд несоответствий. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении ОНФ по Сахалинской области.

Так, например, председателем научно-экспертного совета при правительстве региона указан Александр Хорошавин, бывший губернатор Сахалинской области, задержанный 4 марта 2015 года по подозрению в получении взятки в 5,6 миллиона долларов и затем уволенный президентом России Владимиром Путиным в связи с утратой доверия. А заместителем председателя этого же совета, утвержденного 14 ноября 2014 года, назван Сергей Хоточкин, заместитель председателя правительства Сахалинской области. На самом деле Хоточкин уже значительное время там не работает. В том же списке значатся ректор Сахалинского государственного университета Игорь Минервин и директор областного краеведческого музея Татьяна Роон, которые уже давно занимаются другими видами деятельности.

На портале правительства региона не указаны имена министров экономического развития, здравоохранения, транспорта и дорожного хозяйства, лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

Кроме того, активисты ОНФ зафиксировали факты размещения недостоверных сведений на сайте областного правительства в разделе «министерство образования». Проверка показала, что контакты средних школ и имена их директоров не всегда верны. Отсутствует актуальная информация с электронной почтой школ. Она устарела либо указана с ошибками.

- Это лишь небольшая часть имеющихся недочетов, - отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Андрей Фугенфиров. - Президент России подписал указ о создании «электронного правительства», долгие годы идут разговоры об информационной открытости власти, а чиновники на местах не дают себе труд перепроверять данные на собственном сайте, хотя это элементарное требование. На информационное обеспечение своей деятельности чиновники тратят значительные бюджетные средства. Но, как показывает мониторинг Народного фронта, эффективность этой работы остается на очень низком уровне. Поэтому в сахалинском отделении ОНФ считают, что подобные данные должны регулярно обновляться на сайте с обязательной отметкой, когда это было сделано.

Активисты ОНФ обсудят выявленную проблему на совместном заседании региональных рабочих групп Народного фронта «Общество и власть: прямой диалог» и «Честная и эффективная экономика» и направят свои рекомендации в правительство области.