Чемпионат Сахалинской области по ММА перенесли на февраль

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В связи с ремонтными работами, проводимыми в спортивном зале «Энергетик» (ул. Бумажная, 26), чемпионат Сахалинской области по смешанному боевому единоборству (ММА) перенесен. Он пройдет 18 и 19 февраля. Об изменениях в расписании ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Активисты сахалинского отделения Общероссийского народного фронта попросили областную власть проверить информацию на своем сайте. Анализируя ее в рамках всероссийского мониторинга доступности для населения и достоверности сайтов органов власти, общественники выявили ряд несоответствий. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении ОНФ по Сахалинской области.
21 января в сахалинской областной универсальной научной библиотеке пройдет мероприятие, посвященное татарскому народному поэту Габдулле Тукаю, с участием исполнителя из Казани Илдара Шакирова. Оно начнется в 13:00. Вход свободный. Об этом ТИА «Острова» рассказали в региональной национально-культурной автономии татар Сахалинской области.
Совхоз «Корсаковский» провалил подготовку к весенним полевым работам и получил «двойку». Такую оценку его руководству поставил губернатор Олег Кожемяко в ходе совещания в управлении государственного сельскохозяйственного предприятия, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе главы Сахалинской области.
Сахалинская гимнастка попала в сборную Дальнего Востока
В Хабаровске завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике. Оно прошло в спортивном комплексе «Олимпия». В нем приняли участие спортсменки из шести регионов: Приморского, Хабаровского и Камчатского краёв, Магаданской и Сахалинской областей, а также Республики Саха (Якутия). Всего за путёвки на первенство России боролись больше сотни спортсменок, рассказали ТИА «Острова» в сахалинском министерстве спорта и молодежной политики.
25 января в центре молодежного туризма ЦМИ Южно-Сахалинска состоится первая в наступившем году встреча любителей путешествий. О своей поездке в Латинскую Америку расскажет Полина Сутягина, специалист по работе с молодежью Центра молодежных инициатив, сообщили ТИА «Острова» в ЦМИ.
Уже на следующей неделе жители Углегорского района смогут в полной мере воспользоваться услугами новой лыжной базы. Красивое, современное здание появилось в районном центре по инициативе губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко. К его строительству приступили в апреле 2016 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Сегодня в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области прошло рабочее совещание. Его темой стало проведение Всемирного международного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет с 14 по 22 октября в Сочи. Возглавил совещание заместитель министра спорта и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов. Подробности встречи ТИА «Острова» рассказали в министерстве.
Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области проведет «Фестиваль японского кино 2017». Он пройдет в Южно-Сахалинске с 27 по 29 января в киноконцертном зале «Октябрь». Об этом ТИА «Острова» сообщили в консульстве.
18 января Минлесхоз утвердил кадастр особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения Сахалинской области по состоянию на 1 января 2017 года. 750-страничный документ хранится в министерстве. Также кадастр размещен в электронном виде на официальном сайте минлесхоза в разделе ООПТ и Красная книга. Любой желающий может ознакомиться с интересующей его информацией об ООПТ регионального значения, использовать ее в научных, познавательных, просветительских и других целях. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве лесного хозяйства Сахалинской области.
23 января в 10:00 в зале заседаний Сахалинской областной универсальной научной библиотеки состоится презентация проекта «Статус: Онлайн на Сахалине». Об этом ТИА «Острова» сообщили в библиотеке.
Сотрудники уголовного розыска южно-сахалинской полиции задержали 29-летнего мужчину. Они подозревают его в серии краж. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
В Сахалинской области появилась управляющая компания территорий опережающего социально-экономического развития. Структура, являясь дочерним подразделением Корпорации развития Дальнего Востока и Корпорации развития Сахалинской области, призвана выполнять функции управляющей компании территориями опережающего развития «Горный воздух» и «Южная». Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Корпорации развития Дальнего Востока».
На стройплощадке совхоза «Корсаковский» в селе Раздольное завершилась установка колонн и начался монтаж стен будущей молочно-товарной фермы. С выходом на полную мощность здесь будет производиться около 8 тысяч тонн молока. О том, как продвигаются работы, ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
В предстоящие выходные, 21 и 22 января, в Южно-Сахалинске состоится чемпионат Сахалинской области по смешанному боевому единоборству (ММА). В спортивном зале «Энергетик» (ул. Бумажная, 26) соберется больше 80 сильнейших бойцов из Корсакова, Холмска, Томари, Углегорска, Шахтерска, Охи, Долинска и областного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Юные южносахалинцы могут рассказать о своих проблемах по детскому телефону доверия. В областной столице он работает уже больше шести лет. Прошедшие специальную подготовку психологи-консультанты круглосуточно готовы оказать необходимую помощь оказавшимся в социально опасном положении или сложной жизненной ситуации людям. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
В воскресенье, 22 января, в Корсакове состоятся чемпионат и первенство Сахалинской области по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. Они пройдут в спортивном зале детско-юношеской спортивной школы (пер.Молодежный,7). Начало соревнований запланировано на 11 часов, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Третий день спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» работает в полноценном режиме с 9:00 до 21:00. Теперь любители горнолыжных видов спорта могут до закрытия кататься почти при дневном освещении. На юго-западном серпантине завершилась установка опор, проведены работы по подключению электричества, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
На Сахалине и Курилах отметили один из главных христианских праздников – Крещение Господне. По религиозной традиции во всех храмах области сегодня ночью были совершены Божественная Литургия и чин Великого освящения воды. В Южно-Сахалинске в полночь богослужение в кафедральном Соборе Рождества Христова возглавил Архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон. По окончании службы верующим раздали освященную воду. Многие из них также проследовали в городской парк культуры и отдыха, чтобы принять крещенскую купель. Об этом ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.
Активисты Общероссийского народного фронта вновь обратили внимание правительства Сахалинской области на неудовлетворительную работу городских коммунальных служб Южно-Сахалинска, которые в полной мере не справляются с уборкой тротуаров, дорог и дворов от снега. Общественники продолжают мониторинг в рамках акции ОНФ «Снежный фронт» по сигналам, поступающим от жителей областного центра. О результатах своей работы они сообщили ТИА «Острова».
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В связи с ремонтными работами, проводимыми в спортивном зале «Энергетик» (ул. Бумажная, 26), чемпионат Сахалинской области по смешанному боевому единоборству (ММА) перенесен. Он пройдет 18 и 19 февраля. Об изменениях в расписании ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Чемпионат области соберет более 80 сильнейших бойцов из Корсакова, Холмска, Томари, Углегорска, Шахтерска, Охи, Долинска и областного центра. В первый соревновательный день пройдут предварительные поединки в каждой возрастной и весовой категориях. Во второй состоятся финальные бои.
Организатором чемпионата выступает сахалинская общественная организация «Федерация смешанных видов боевых единоборств «ММА» при поддержке регионального министерства спорта и молодежной политики.
Время начала соревнований остается без изменений. Старт назначен на 09:00.
В связи с ремонтными работами, проводимыми в спортивном зале «Энергетик» (ул. Бумажная, 26), чемпионат Сахалинской области по смешанному боевому единоборству (ММА) перенесен. Он пройдет 18 и 19 февраля. Об изменениях в расписании ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Активисты сахалинского отделения Общероссийского народного фронта попросили областную власть проверить информацию на своем сайте. Анализируя ее в рамках всероссийского мониторинга доступности для населения и достоверности сайтов органов власти, общественники выявили ряд несоответствий. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении ОНФ по Сахалинской области.
21 января в сахалинской областной универсальной научной библиотеке пройдет мероприятие, посвященное татарскому народному поэту Габдулле Тукаю, с участием исполнителя из Казани Илдара Шакирова. Оно начнется в 13:00. Вход свободный. Об этом ТИА «Острова» рассказали в региональной национально-культурной автономии татар Сахалинской области.
Совхоз «Корсаковский» провалил подготовку к весенним полевым работам и получил «двойку». Такую оценку его руководству поставил губернатор Олег Кожемяко в ходе совещания в управлении государственного сельскохозяйственного предприятия, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе главы Сахалинской области.
Сахалинская гимнастка попала в сборную Дальнего Востока
В Хабаровске завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике. Оно прошло в спортивном комплексе «Олимпия». В нем приняли участие спортсменки из шести регионов: Приморского, Хабаровского и Камчатского краёв, Магаданской и Сахалинской областей, а также Республики Саха (Якутия). Всего за путёвки на первенство России боролись больше сотни спортсменок, рассказали ТИА «Острова» в сахалинском министерстве спорта и молодежной политики.
25 января в центре молодежного туризма ЦМИ Южно-Сахалинска состоится первая в наступившем году встреча любителей путешествий. О своей поездке в Латинскую Америку расскажет Полина Сутягина, специалист по работе с молодежью Центра молодежных инициатив, сообщили ТИА «Острова» в ЦМИ.
Уже на следующей неделе жители Углегорского района смогут в полной мере воспользоваться услугами новой лыжной базы. Красивое, современное здание появилось в районном центре по инициативе губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко. К его строительству приступили в апреле 2016 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Сегодня в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области прошло рабочее совещание. Его темой стало проведение Всемирного международного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет с 14 по 22 октября в Сочи. Возглавил совещание заместитель министра спорта и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов. Подробности встречи ТИА «Острова» рассказали в министерстве.
Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области проведет «Фестиваль японского кино 2017». Он пройдет в Южно-Сахалинске с 27 по 29 января в киноконцертном зале «Октябрь». Об этом ТИА «Острова» сообщили в консульстве.
18 января Минлесхоз утвердил кадастр особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения Сахалинской области по состоянию на 1 января 2017 года. 750-страничный документ хранится в министерстве. Также кадастр размещен в электронном виде на официальном сайте минлесхоза в разделе ООПТ и Красная книга. Любой желающий может ознакомиться с интересующей его информацией об ООПТ регионального значения, использовать ее в научных, познавательных, просветительских и других целях. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве лесного хозяйства Сахалинской области.
23 января в 10:00 в зале заседаний Сахалинской областной универсальной научной библиотеки состоится презентация проекта «Статус: Онлайн на Сахалине». Об этом ТИА «Острова» сообщили в библиотеке.
Сотрудники уголовного розыска южно-сахалинской полиции задержали 29-летнего мужчину. Они подозревают его в серии краж. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
В Сахалинской области появилась управляющая компания территорий опережающего социально-экономического развития. Структура, являясь дочерним подразделением Корпорации развития Дальнего Востока и Корпорации развития Сахалинской области, призвана выполнять функции управляющей компании территориями опережающего развития «Горный воздух» и «Южная». Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Корпорации развития Дальнего Востока».
На стройплощадке совхоза «Корсаковский» в селе Раздольное завершилась установка колонн и начался монтаж стен будущей молочно-товарной фермы. С выходом на полную мощность здесь будет производиться около 8 тысяч тонн молока. О том, как продвигаются работы, ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
В предстоящие выходные, 21 и 22 января, в Южно-Сахалинске состоится чемпионат Сахалинской области по смешанному боевому единоборству (ММА). В спортивном зале «Энергетик» (ул. Бумажная, 26) соберется больше 80 сильнейших бойцов из Корсакова, Холмска, Томари, Углегорска, Шахтерска, Охи, Долинска и областного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Юные южносахалинцы могут рассказать о своих проблемах по детскому телефону доверия. В областной столице он работает уже больше шести лет. Прошедшие специальную подготовку психологи-консультанты круглосуточно готовы оказать необходимую помощь оказавшимся в социально опасном положении или сложной жизненной ситуации людям. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
В воскресенье, 22 января, в Корсакове состоятся чемпионат и первенство Сахалинской области по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. Они пройдут в спортивном зале детско-юношеской спортивной школы (пер.Молодежный,7). Начало соревнований запланировано на 11 часов, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Третий день спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» работает в полноценном режиме с 9:00 до 21:00. Теперь любители горнолыжных видов спорта могут до закрытия кататься почти при дневном освещении. На юго-западном серпантине завершилась установка опор, проведены работы по подключению электричества, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
На Сахалине и Курилах отметили один из главных христианских праздников – Крещение Господне. По религиозной традиции во всех храмах области сегодня ночью были совершены Божественная Литургия и чин Великого освящения воды. В Южно-Сахалинске в полночь богослужение в кафедральном Соборе Рождества Христова возглавил Архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон. По окончании службы верующим раздали освященную воду. Многие из них также проследовали в городской парк культуры и отдыха, чтобы принять крещенскую купель. Об этом ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.
Активисты Общероссийского народного фронта вновь обратили внимание правительства Сахалинской области на неудовлетворительную работу городских коммунальных служб Южно-Сахалинска, которые в полной мере не справляются с уборкой тротуаров, дорог и дворов от снега. Общественники продолжают мониторинг в рамках акции ОНФ «Снежный фронт» по сигналам, поступающим от жителей областного центра. О результатах своей работы они сообщили ТИА «Острова».
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