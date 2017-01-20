Сахалинская база отдыха «Уюн» обзавелась собственным сайтом

В Сахалинской области начался конкурс на грант фонда социальных инициатив «Энергия»

Компания «Сахалин Энерджи» объявила о старте конкурса по выделению грантов на поддержку общественно значимых проектов некоммерческих организаций и учреждений. Победители получат финансовую поддержку компании в размере до 250 тысяч рублей в рамках конкурсного направления «местные инициативы» и до 500 тысяч рублей для реализации партнерских проектов.



Компания «Сахалин Энерджи» объявила о старте конкурса по выделению грантов на поддержку общественно значимых проектов некоммерческих организаций и учреждений. Победители получат финансовую поддержку компании в размере до 250 тысяч рублей в рамках конкурсного направления «местные инициативы» и до 500 тысяч рублей для реализации партнерских проектов.

В охинском аэропорту и двух морских портах Сахалина появится система распознавания лиц

В 2016 году на территории Сахалинской области зарегистрировали 12 тысяч 248 преступлений. Прирост составил 8,7 %. Он стал, в частности, результатом укрепления учетно-регистрационной дисциплины. При этом почти на 8 % снизилось число зарегистрированных преступных посягательств, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области по итогам заседания региональной коллегии управления министерства внутренних дел России.



В 2016 году на территории Сахалинской области зарегистрировали 12 тысяч 248 преступлений. Прирост составил 8,7 %. Он стал, в частности, результатом укрепления учетно-регистрационной дисциплины. При этом почти на 8 % снизилось число зарегистрированных преступных посягательств, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области по итогам заседания региональной коллегии управления министерства внутренних дел России.

«Сахалинэнерго» предупредило об отключениях электричества 26 и 27 января

Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.



Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.

Сахалинская база отдыха «Уюн» обзавелась собственным сайтом

Сахалинский туристско-информационный центр запустил интернет-сайт базы отдыха правительства Сахалинской области - «Уюн». На портале base-sakhalin.ru все желающие могут получить информацию об условиях размещения в гостевых домах, познакомиться с территорией комплекса, узнать цены и отправить заявку на понравившийся номер или дом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в туристско-информационном центре.



Сахалинский туристско-информационный центр запустил интернет-сайт базы отдыха правительства Сахалинской области - «Уюн». На портале base-sakhalin.ru все желающие могут получить информацию об условиях размещения в гостевых домах, познакомиться с территорией комплекса, узнать цены и отправить заявку на понравившийся номер или дом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в туристско-информационном центре.

Макаровчанка потеряла украденный телефон

Макаровские полицейские узнали, что местная жительница совершила ограбление. По имеющейся информации в декабре минувшего года 33-летняя жительница райцентра, будучи в гостях у макаровчанина 1983 года рождения, распивала в его компании алкогольные напитки. В какой-то момент вечера она открыто похитила принадлежащий ему сотовый телефон и скрылась. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.



Макаровские полицейские узнали, что местная жительница совершила ограбление. По имеющейся информации в декабре минувшего года 33-летняя жительница райцентра, будучи в гостях у макаровчанина 1983 года рождения, распивала в его компании алкогольные напитки. В какой-то момент вечера она открыто похитила принадлежащий ему сотовый телефон и скрылась. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.

Чемпионат Сахалинской области по ММА перенесли на февраль

В связи с ремонтными работами, проводимыми в спортивном зале «Энергетик» (ул. Бумажная, 26), чемпионат Сахалинской области по смешанному боевому единоборству (ММА) перенесен. Он пройдет 18 и 19 февраля. Об изменениях в расписании ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



В связи с ремонтными работами, проводимыми в спортивном зале «Энергетик» (ул. Бумажная, 26), чемпионат Сахалинской области по смешанному боевому единоборству (ММА) перенесен. Он пройдет 18 и 19 февраля. Об изменениях в расписании ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Сахалинские общественники попросили областное правительство обновить обновить свой сайт

Активисты сахалинского отделения Общероссийского народного фронта попросили областную власть проверить информацию на своем сайте. Анализируя ее в рамках всероссийского мониторинга доступности для населения и достоверности сайтов органов власти, общественники выявили ряд несоответствий. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении ОНФ по Сахалинской области.



Активисты сахалинского отделения Общероссийского народного фронта попросили областную власть проверить информацию на своем сайте. Анализируя ее в рамках всероссийского мониторинга доступности для населения и достоверности сайтов органов власти, общественники выявили ряд несоответствий. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении ОНФ по Сахалинской области.

Исполнитель из Казани прочтет в Южно-Сахалинске стихи татарского поэта

21 января в сахалинской областной универсальной научной библиотеке пройдет мероприятие, посвященное татарскому народному поэту Габдулле Тукаю, с участием исполнителя из Казани Илдара Шакирова. Оно начнется в 13:00. Вход свободный. Об этом ТИА «Острова» рассказали в региональной национально-культурной автономии татар Сахалинской области.



21 января в сахалинской областной универсальной научной библиотеке пройдет мероприятие, посвященное татарскому народному поэту Габдулле Тукаю, с участием исполнителя из Казани Илдара Шакирова. Оно начнется в 13:00. Вход свободный. Об этом ТИА «Острова» рассказали в региональной национально-культурной автономии татар Сахалинской области.

Руководители совхоза «Корсаковский» ушли в отпуск вместо подготовки к весенней посевной

Совхоз «Корсаковский» провалил подготовку к весенним полевым работам и получил «двойку». Такую оценку его руководству поставил губернатор Олег Кожемяко в ходе совещания в управлении государственного сельскохозяйственного предприятия, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе главы Сахалинской области.



Совхоз «Корсаковский» провалил подготовку к весенним полевым работам и получил «двойку». Такую оценку его руководству поставил губернатор Олег Кожемяко в ходе совещания в управлении государственного сельскохозяйственного предприятия, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе главы Сахалинской области.



Сахалинская гимнастка попала в сборную Дальнего Востока

В Хабаровске завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике. Оно прошло в спортивном комплексе «Олимпия». В нем приняли участие спортсменки из шести регионов: Приморского, Хабаровского и Камчатского краёв, Магаданской и Сахалинской областей, а также Республики Саха (Якутия). Всего за путёвки на первенство России боролись больше сотни спортсменок, рассказали ТИА «Острова» в сахалинском министерстве спорта и молодежной политики.



В Хабаровске завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике. Оно прошло в спортивном комплексе «Олимпия». В нем приняли участие спортсменки из шести регионов: Приморского, Хабаровского и Камчатского краёв, Магаданской и Сахалинской областей, а также Республики Саха (Якутия). Всего за путёвки на первенство России боролись больше сотни спортсменок, рассказали ТИА «Острова» в сахалинском министерстве спорта и молодежной политики.

Сахалинка расскажет об особенностях автостопа в Латинской Америке

25 января в центре молодежного туризма ЦМИ Южно-Сахалинска состоится первая в наступившем году встреча любителей путешествий. О своей поездке в Латинскую Америку расскажет Полина Сутягина, специалист по работе с молодежью Центра молодежных инициатив, сообщили ТИА «Острова» в ЦМИ.



25 января в центре молодежного туризма ЦМИ Южно-Сахалинска состоится первая в наступившем году встреча любителей путешествий. О своей поездке в Латинскую Америку расскажет Полина Сутягина, специалист по работе с молодежью Центра молодежных инициатив, сообщили ТИА «Острова» в ЦМИ.

На следующей неделе в Углегорске заработает новая лыжная база

Уже на следующей неделе жители Углегорского района смогут в полной мере воспользоваться услугами новой лыжной базы. Красивое, современное здание появилось в районном центре по инициативе губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко. К его строительству приступили в апреле 2016 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



Уже на следующей неделе жители Углегорского района смогут в полной мере воспользоваться услугами новой лыжной базы. Красивое, современное здание появилось в районном центре по инициативе губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко. К его строительству приступили в апреле 2016 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

25 сахалинцев смогут поучаствовать во Всемирном международном фестивале молодежи и студентов

Сегодня в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области прошло рабочее совещание. Его темой стало проведение Всемирного международного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет с 14 по 22 октября в Сочи. Возглавил совещание заместитель министра спорта и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов. Подробности встречи ТИА «Острова» рассказали в министерстве.



Сегодня в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области прошло рабочее совещание. Его темой стало проведение Всемирного международного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет с 14 по 22 октября в Сочи. Возглавил совещание заместитель министра спорта и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов. Подробности встречи ТИА «Острова» рассказали в министерстве.

В конце января в Южно-Сахалинске пройдет фестиваль японского кино

Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области проведет «Фестиваль японского кино 2017». Он пройдет в Южно-Сахалинске с 27 по 29 января в киноконцертном зале «Октябрь». Об этом ТИА «Острова» сообщили в консульстве.



Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области проведет «Фестиваль японского кино 2017». Он пройдет в Южно-Сахалинске с 27 по 29 января в киноконцертном зале «Октябрь». Об этом ТИА «Острова» сообщили в консульстве.

Сахалинский Минлесхоз описал особо охраняемые природные территории области на 750 страницах

18 января Минлесхоз утвердил кадастр особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения Сахалинской области по состоянию на 1 января 2017 года. 750-страничный документ хранится в министерстве. Также кадастр размещен в электронном виде на официальном сайте минлесхоза в разделе ООПТ и Красная книга. Любой желающий может ознакомиться с интересующей его информацией об ООПТ регионального значения, использовать ее в научных, познавательных, просветительских и других целях. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве лесного хозяйства Сахалинской области.



18 января Минлесхоз утвердил кадастр особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения Сахалинской области по состоянию на 1 января 2017 года. 750-страничный документ хранится в министерстве. Также кадастр размещен в электронном виде на официальном сайте минлесхоза в разделе ООПТ и Красная книга. Любой желающий может ознакомиться с интересующей его информацией об ООПТ регионального значения, использовать ее в научных, познавательных, просветительских и других целях. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве лесного хозяйства Сахалинской области.

Сахалинская областная библиотека презентует проект «Статус: Онлайн на Сахалине»

23 января в 10:00 в зале заседаний Сахалинской областной универсальной научной библиотеки состоится презентация проекта «Статус: Онлайн на Сахалине». Об этом ТИА «Острова» сообщили в библиотеке.



23 января в 10:00 в зале заседаний Сахалинской областной универсальной научной библиотеки состоится презентация проекта «Статус: Онлайн на Сахалине». Об этом ТИА «Острова» сообщили в библиотеке.

Вор обокрал в Южно-Сахалинске семь незапертых квартир

Сотрудники уголовного розыска южно-сахалинской полиции задержали 29-летнего мужчину. Они подозревают его в серии краж. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.



Сотрудники уголовного розыска южно-сахалинской полиции задержали 29-летнего мужчину. Они подозревают его в серии краж. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.

У сахалинских территорий опережающего развития появилась управляющая компания

В Сахалинской области появилась управляющая компания территорий опережающего социально-экономического развития. Структура, являясь дочерним подразделением Корпорации развития Дальнего Востока и Корпорации развития Сахалинской области, призвана выполнять функции управляющей компании территориями опережающего развития «Горный воздух» и «Южная». Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Корпорации развития Дальнего Востока».



В Сахалинской области появилась управляющая компания территорий опережающего социально-экономического развития. Структура, являясь дочерним подразделением Корпорации развития Дальнего Востока и Корпорации развития Сахалинской области, призвана выполнять функции управляющей компании территориями опережающего развития «Горный воздух» и «Южная». Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Корпорации развития Дальнего Востока».

На будущей молочной ферме в Корсаковском районе поставили опорные колонны

На стройплощадке совхоза «Корсаковский» в селе Раздольное завершилась установка колонн и начался монтаж стен будущей молочно-товарной фермы. С выходом на полную мощность здесь будет производиться около 8 тысяч тонн молока. О том, как продвигаются работы, ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе губернатора Сахалинской области.



На стройплощадке совхоза «Корсаковский» в селе Раздольное завершилась установка колонн и начался монтаж стен будущей молочно-товарной фермы. С выходом на полную мощность здесь будет производиться около 8 тысяч тонн молока. О том, как продвигаются работы, ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе губернатора Сахалинской области.