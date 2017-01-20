20 января 2017 г., 14:57

«Сахалинэнерго» предупредило об отключениях электричества 26 и 27 января

Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска. Как сообщили ТИА «Острова» энергетики, в связи с проводимыми работами ограничения в электроснабжении затронут потребителей по адресам:

- планировочный район Новоалександровск - фермерское хозяйство «Пионер», «Фамара», Гарантия, «Валентина» - 26 и 27 января с 9:00 до 19:00;

- ул. Физкультурная, пер. Физкультурный и Свободный - полностью - 26 января с 9:00 до 19:00;

- ул. 1-я Институтская, 3 - 40; 2-я Институтская, 4 - 9; 3-я Заречная; 3-я Институтская, 1 - 42; 3-я Строительная, 2, 4, 4-а, 9, 11; Калинина, 1 - 14-а; Советская, 7 - 49; Танковая, 21; пер.

3-й Заречный, 6; Институтский, 12, 14, 16 - 30 января с 9:00 до 17:00.

В «Сахалинэнерго» отметили, что данные работы направлены на устранение дефектов оборудования и проведение его регламентного технического обслуживания, что в свою очередь влияет на качество и надежность электроснабжения. Энергокомпания просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничениями в подаче электроэнергии.

О работах на энергообъектах и связанных с этим ограничениях в электроснабжении можно узнать по телефону диспетчерской службы филиала «Распределительные сети» компании «Сахалинэнерго» - 782 - 782.