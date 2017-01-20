20 января 2017 г., 15:42

В Сахалинской области начался конкурс на грант фонда социальных инициатив «Энергия»

Компания «Сахалин Энерджи» объявила о старте конкурса по выделению грантов на поддержку общественно значимых проектов некоммерческих организаций и учреждений. Победители получат финансовую поддержку компании в размере до 250 тысяч рублей в рамках конкурсного направления «местные инициативы» и до 500 тысяч рублей для реализации партнерских проектов.

Некоммерческие организации и учреждения, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на Сахалине, могут предложить свои идеи по решению общественно значимых вопросов в области охраны окружающей среды и сохранения биоразнообразия, образовательные, спортивные и культурные инициативы, проекты по пропаганде здорового образа жизни и поддержке социально уязвимых групп населения

Рассмотрение заявок в рамках конкурса будет проводиться два раза в год. Прием заявок первого раунда заканчивается 6 марта. Победителей объявят 17 марта на сайте фонда социальных инициатив «Энергия».

Второй раунд конкурса пройдет по следующему графику: прием заявок - до 18 сентября, объявление победителей - 29 сентября.

Положение о конкурсе, форма заявок, примеры реализованных проектов можно найти на сайте фонда социальных инициатив «Энергия»: fondenergy.ru.

С 2003 года по 2016 год в рамках фонда социальных инициатив «Энергия» компании «Сахалин Энерджи» поддержано 502 проекта, которые реализованы в 64 населённых пунктах острова. Среди грантополучателей компании 279 некоммерческих организаций и учреждений.