В Анивском районе пройдет 35-ая массовая гонка «Лыжня России»

Сегодня состоялось выездное совещание организационного комитета по подготовке к всероссийской массовой гонке «Лыжня России-2017». В нем приняли участие представители областного министерства спорта, управления спортивных мероприятий, администрации Анивского района, управление ГОиЧС Сахалинской области, а также представители силовых структур региона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном Минспорта.

В этом году пройдет юбилейная, 35-я, массовая гонка «Лыжня России». Единый старт по всей стране запланирован 11 февраля. Уже традиционно в островном регионе самым масштабным становится старт на лыжне в селе Троицкое Анивского района. В прошлом году в гонке поучаствовали свыше 2 тысяч человек.

- В прошлом году была метель, но это не помешало любителям и профессионалам лыжного спорта принять участие в главном зимнем спортивном празднике - «Лыжне России». В этом году, мы надеемся, погода нас не подведет, и мы сможем привлечь еще большее количество участников. Поэтому сейчас при подготовке главное внимание уделяется обеспечению порядка и безопасности мероприятия, - отметили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Для участников и зрителей предусмотрят палатки обогрева и питания, организуют полевую кухню. Помимо этого, на территории сделают бесплатный прокат лыжного инвентаря. Сотрудники полиции обеспечат охрану общественного порядка и проследят за въездом и выездом транспортных средств.

- Учитывая опыт прошлых лет, в этом году мы подготовили еще большую парковку для личного автотранспорта. Чтобы не возникало конфликтных ситуаций, а также затора на месте въезда и выезда, на территории будут работать сотрудники ГИБДД и волонтеры, - добавили организаторы.

Для всех участников «Лыжни России» помимо отлично подготовленных трасс, будет организована развлекательная программа. С песнями и плясками для собравшихся выступят творческие коллективы Анивы.

Принять участие в массовом старте на лыжах могут все желающие. Каждый сахалинец сможет выбрать для себя наиболее подходящую дистанцию. Дети побегут 200 метров, юноши, мужчины, девушки и женщины - 2 километра, 5 километров и 10 километров.

Записаться и получить стартовые номера участников можно с 6 по 10 февраля в двух учреждениях:

∙ село Троицкое Анивского района, улица Центральная, 39 (ДЮСШ с.Троицкого), приемная комиссия работает с 10:00 до 17:00 часов. Заявку можно также отправить на электронную почту: troitsk_sportscool@mail.ru. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 28-25-02.

∙ в Южно-Сахалинске заявки принимают в спортивной школе олимпийского резерва зимних видов спорта по адресу: улица Горького, д.7/1, с 9:00 до 16:00 часов. Дополнительная информация по телефону: 73-45-74.

При себе необходимо иметь паспорт и справку от врача с допуском. Страхование жизни и здоровья бесплатно проводится при регистрации.