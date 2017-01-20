В сахалинском совхозе собрали тепличных овощей почти на 40 % больше, чем планировали

В прошлом году в совхозе «Тепличный» собрали 4 тысячи 202,5 тонны овощей закрытого грунта. Это превышает плановое задание на 39,4 %, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

Урожайность огурцов в хозяйстве при использовании технологии «светокультура» достигла рекордного для области показателя - 106 килограммов продукции с одного квадратного метра. При естественном освещении урожай огурцов также достигает рекордных значений - 60 килограммов с метра; томатов - 50,2 килограмма. Это результат внедрения технологических новинок, а также строгого соблюдения регламента проведения работ.

Предприятие также успешно выращивает в открытом грунте картофель, капусту, морковь, свеклу, различные зеленные культуры. За счет использования высококачественных семян производство «второго хлеба» достигло в прошедшем году одного из самых высоких показателей по области - 310 центнеров с гектара. Своим опытом совхоз готов поделиться с другими сельхозпроизводителями области, которые таких успехов пока не достигли. Вся продукция предприятия, составляющая в целом больше 10 тысяч тонн, реализуется на территории Сахалинской области.

В прошлом году совхоз стал резидентом территории опережающего социально-экономического развития сельскохозяйственного направления «Южная». В ее рамках на базе хозяйства реализуется проект по строительству тепличного комплекса площадью 8 гектаров. Накануне новогодних праздников была введена в эксплуатацию третья очередь тепличного комплекса. Для завершения проекта осталось запустить в 2017 году четвертую очередь проекта на площади два гектара.

- Сегодня потребность жителей Сахалина в тепличных огурцах обеспечена практически полностью, - сказал губернатор. - И перед совхозом ставится новая задача - расширить в наступившем году производство томатов. Спрос на них пока не удовлетворен. Поэтому сделаем все, чтобы к следующему Новому году они были в достатке на столах жителей области.

Несмотря на то, что среднемесячная заработная плата в «Тепличном» составляет почти 62 тысячи рублей, хозяйство испытывает нужду в квалифицированных кадрах. В связи с этим Виктор Бутков предложил губернатору расширить список специальностей, обладатели которых получают из областного бюджета подъемные при поступлении на работу на сельскохозяйственные предприятия региона.

- Мы активно строимся, - сказал генеральный директор совхоза. - И нам, естественно, нужны квалифицированные строители, а не только агрономы. Привлечь их в сельскохозяйственное производство помогла бы выплата подъемных.

Губернатор поддержал предложение и поручил представителям регионального министерства сельского хозяйства проработать вопрос в кратчайшие сроки. Еще одно поручение Олега Кожемяко касалось насыщения рынка области продукцией местного производства. Он отметил, что ежегодно летом жители области испытывают сложности с покупкой картофеля. Прошлогодние запасы к этому моменту истощаются, а нового урожая еще нет. В результате в торговле появляется дорогая продукция, завезенная из других регионов и даже из-за границы. Губернатор распорядился организовать выращивание в местных хозяйствах картофеля ранних сортов, чтобы обеспечить его ритмичные поставки в торговые точки в течение всего года.

- Январь - время подведения итогов и обсуждения планов на будущее, - сказал Олег Кожемяко. - Поэтому я сейчас провожу встречи с руководителями сельскохозпредприятий. Один из результатов - мы будем стремиться углубить специализацию хозяйств. Например, если совхоз добивается высоких результатов в выращивании овощей в открытом грунте, пусть занимается в основном этим. Если же у другого предприятия лучше идут дела в животноводстве, производстве молока, мяса, то оно должно выращивать кормовые культуры, чтобы обеспечить полноценное питание скота. Такая специализация позволит нам уже в 2017 году добиться более высоких результатов в деле обеспечения жителей области доступными и качественными продуктами питания местного производства.