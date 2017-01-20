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Новости
17:48   Япония помогла сахалинскому «Горному воздуху» приобрести немецкий ратрак 
                 Школа зимних видов спорта получила новый ратрак. Pisten Bully-100 немецкого производства станет надежным помощником в подготовке трасс для лыжных гонок. Вместе с техникой пришли все комплектующие, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

17:34   Сахалинцы познакомятся с речевой IT-технологией биологической обратной связи
                 26-27 января в «Институте развития образования Сахалинской области» (ул. Ленина, 111, каб. 23) пройдет семинар в рамках второго этапа общероссийского благотворительного проекта «Российской Ассоциации Биологической Обратной Связи «Речевая IT-технология БОС коррекционным школам, дошкольным образовательным учреждениям, социальным учреждениям России». В семинаре примут участие больше 50 психологов, логопедов и педагогических работников образовательных учреждений Сахалинской области, рассказали ТИА «Острова» в ИРОСО.

17:22   Корсаковские пожарные пробежали лыжную эстафету быстрее своих коллег 
                 20 января сахалинские пожарные посоревновались в лыжной эстафете, проводимой в рамках спартакиады среди подразделений области. Победу одержала команда четвертой пожарно-спасательной части «1 отряда ФПС по Сахалинской области» из Корсакова. Ее участники получили переходящий кубок. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.

16:49   В сахалинском совхозе собрали тепличных овощей почти на 40 % больше, чем планировали 
                 В прошлом году в совхозе «Тепличный» собрали 4 тысячи 202,5 тонны овощей закрытого грунта. Это превышает плановое задание на 39,4 %, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

16:20   В Анивском районе пройдет 35-ая массовая гонка «Лыжня России» 
                 Сегодня состоялось выездное совещание организационного комитета по подготовке к всероссийской массовой гонке «Лыжня России-2017». В нем приняли участие представители областного министерства спорта, управления спортивных мероприятий, администрации Анивского района, управление ГОиЧС Сахалинской области, а также представители силовых структур региона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном Минспорта.

15:42   В Сахалинской области начался конкурс на грант фонда социальных инициатив «Энергия»
                 Компания «Сахалин Энерджи» объявила о старте конкурса по выделению грантов на поддержку общественно значимых проектов некоммерческих организаций и учреждений. Победители получат финансовую поддержку компании в размере до 250 тысяч рублей в рамках конкурсного направления «местные инициативы» и до 500 тысяч рублей для реализации партнерских проектов.

15:21   В охинском аэропорту и двух морских портах Сахалина появится система распознавания лиц 
                 В 2016 году на территории Сахалинской области зарегистрировали 12 тысяч 248 преступлений. Прирост составил 8,7 %. Он стал, в частности, результатом укрепления учетно-регистрационной дисциплины. При этом почти на 8 % снизилось число зарегистрированных преступных посягательств, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области по итогам заседания региональной коллегии управления министерства внутренних дел России.

14:57   «Сахалинэнерго» предупредило об отключениях электричества 26 и 27 января
                 Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.

14:51   Сахалинская база отдыха «Уюн» обзавелась собственным сайтом 
                 Сахалинский туристско-информационный центр запустил интернет-сайт базы отдыха правительства Сахалинской области - «Уюн». На портале base-sakhalin.ru все желающие могут получить информацию об условиях размещения в гостевых домах, познакомиться с территорией комплекса, узнать цены и отправить заявку на понравившийся номер или дом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в туристско-информационном центре.

14:46   Макаровчанка потеряла украденный телефон
                 Макаровские полицейские узнали, что местная жительница совершила ограбление. По имеющейся информации в декабре минувшего года 33-летняя жительница райцентра, будучи в гостях у макаровчанина 1983 года рождения, распивала в его компании алкогольные напитки. В какой-то момент вечера она открыто похитила принадлежащий ему сотовый телефон и скрылась. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.

13:04   Чемпионат Сахалинской области по ММА перенесли на февраль
                 В связи с ремонтными работами, проводимыми в спортивном зале «Энергетик» (ул. Бумажная, 26), чемпионат Сахалинской области по смешанному боевому единоборству (ММА) перенесен. Он пройдет 18 и 19 февраля. Об изменениях в расписании ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

12:30   Сахалинские общественники попросили областное правительство обновить обновить свой сайт
                 Активисты сахалинского отделения Общероссийского народного фронта попросили областную власть проверить информацию на своем сайте. Анализируя ее в рамках всероссийского мониторинга доступности для населения и достоверности сайтов органов власти, общественники выявили ряд несоответствий. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении ОНФ по Сахалинской области.

10:30   Исполнитель из Казани прочтет в Южно-Сахалинске стихи татарского поэта
                 21 января в сахалинской областной универсальной научной библиотеке пройдет мероприятие, посвященное татарскому народному поэту Габдулле Тукаю, с участием исполнителя из Казани Илдара Шакирова. Оно начнется в 13:00. Вход свободный. Об этом ТИА «Острова» рассказали в региональной национально-культурной автономии татар Сахалинской области.

10:08   Руководители совхоза «Корсаковский» ушли в отпуск вместо подготовки к весенней посевной
                 Совхоз «Корсаковский» провалил подготовку к весенним полевым работам и получил «двойку». Такую оценку его руководству поставил губернатор Олег Кожемяко в ходе совещания в управлении государственного сельскохозяйственного предприятия, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе главы Сахалинской области.

19 января
Сахалинская гимнастка попала в сборную Дальнего Востока 
                 В Хабаровске завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике. Оно прошло в спортивном комплексе «Олимпия». В нем приняли участие спортсменки из шести регионов: Приморского, Хабаровского и Камчатского краёв, Магаданской и Сахалинской областей, а также Республики Саха (Якутия). Всего за путёвки на первенство России боролись больше сотни спортсменок, рассказали ТИА «Острова» в сахалинском министерстве спорта и молодежной политики.

Сахалинка расскажет об особенностях автостопа в Латинской Америке
                 25 января в центре молодежного туризма ЦМИ Южно-Сахалинска состоится первая в наступившем году встреча любителей путешествий. О своей поездке в Латинскую Америку расскажет Полина Сутягина, специалист по работе с молодежью Центра молодежных инициатив, сообщили ТИА «Острова» в ЦМИ.

На следующей неделе в Углегорске заработает новая лыжная база 
                 Уже на следующей неделе жители Углегорского района смогут в полной мере воспользоваться услугами новой лыжной базы. Красивое, современное здание появилось в районном центре по инициативе губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко. К его строительству приступили в апреле 2016 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

25 сахалинцев смогут поучаствовать во Всемирном международном фестивале молодежи и студентов 
                 Сегодня в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области прошло рабочее совещание. Его темой стало проведение Всемирного международного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет с 14 по 22 октября в Сочи. Возглавил совещание заместитель министра спорта и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов. Подробности встречи ТИА «Острова» рассказали в министерстве.

В конце января в Южно-Сахалинске пройдет фестиваль японского кино
                 Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области проведет «Фестиваль японского кино 2017». Он пройдет в Южно-Сахалинске с 27 по 29 января в киноконцертном зале «Октябрь». Об этом ТИА «Острова» сообщили в консульстве.

Сахалинский Минлесхоз описал особо охраняемые природные территории области на 750 страницах
                 18 января Минлесхоз утвердил кадастр особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения Сахалинской области по состоянию на 1 января 2017 года. 750-страничный документ хранится в министерстве. Также кадастр размещен в электронном виде на официальном сайте минлесхоза в разделе ООПТ и Красная книга. Любой желающий может ознакомиться с интересующей его информацией об ООПТ регионального значения, использовать ее в научных, познавательных, просветительских и других целях. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве лесного хозяйства Сахалинской области.

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20 января 2017 г., 17:22

Корсаковские пожарные пробежали лыжную эстафету быстрее своих коллег

20 января сахалинские пожарные посоревновались в лыжной эстафете, проводимой в рамках спартакиады среди подразделений области. Победу одержала команда четвертой пожарно-спасательной части «1 отряда ФПС по Сахалинской области» из Корсакова. Ее участники получили переходящий кубок. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.

Серебро взяли представители первой пожарно-спасательной части «1 отряда ФПС по Сахалинской области» из Южно-Сахалинска. Замкнули тройку лидеров сотрудники Сахалинского поисково-спасательного отряда имени В.А. Полякова.

Такие соревнования проводятся ежегодно. Они проходят на базе специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта. Каждый из трех спортсменов команды должен пробежать три километра.

В индивидуальном зачете лучшее время показал Алексей Андрухив, старший инструктор по вождению пожарной машины - водитель четвертой пожарно-спасательной части «1 отряд ФПС по Сахалинской области» из Корсакова.

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Автор: Острова


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17:48   Япония помогла сахалинскому «Горному воздуху» приобрести немецкий ратрак 
                 Школа зимних видов спорта получила новый ратрак. Pisten Bully-100 немецкого производства станет надежным помощником в подготовке трасс для лыжных гонок. Вместе с техникой пришли все комплектующие, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

17:34   Сахалинцы познакомятся с речевой IT-технологией биологической обратной связи
                 26-27 января в «Институте развития образования Сахалинской области» (ул. Ленина, 111, каб. 23) пройдет семинар в рамках второго этапа общероссийского благотворительного проекта «Российской Ассоциации Биологической Обратной Связи «Речевая IT-технология БОС коррекционным школам, дошкольным образовательным учреждениям, социальным учреждениям России». В семинаре примут участие больше 50 психологов, логопедов и педагогических работников образовательных учреждений Сахалинской области, рассказали ТИА «Острова» в ИРОСО.

17:22   Корсаковские пожарные пробежали лыжную эстафету быстрее своих коллег 
                 20 января сахалинские пожарные посоревновались в лыжной эстафете, проводимой в рамках спартакиады среди подразделений области. Победу одержала команда четвертой пожарно-спасательной части «1 отряда ФПС по Сахалинской области» из Корсакова. Ее участники получили переходящий кубок. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.

16:49   В сахалинском совхозе собрали тепличных овощей почти на 40 % больше, чем планировали 
                 В прошлом году в совхозе «Тепличный» собрали 4 тысячи 202,5 тонны овощей закрытого грунта. Это превышает плановое задание на 39,4 %, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

16:20   В Анивском районе пройдет 35-ая массовая гонка «Лыжня России» 
                 Сегодня состоялось выездное совещание организационного комитета по подготовке к всероссийской массовой гонке «Лыжня России-2017». В нем приняли участие представители областного министерства спорта, управления спортивных мероприятий, администрации Анивского района, управление ГОиЧС Сахалинской области, а также представители силовых структур региона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном Минспорта.

15:42   В Сахалинской области начался конкурс на грант фонда социальных инициатив «Энергия»
                 Компания «Сахалин Энерджи» объявила о старте конкурса по выделению грантов на поддержку общественно значимых проектов некоммерческих организаций и учреждений. Победители получат финансовую поддержку компании в размере до 250 тысяч рублей в рамках конкурсного направления «местные инициативы» и до 500 тысяч рублей для реализации партнерских проектов.

15:21   В охинском аэропорту и двух морских портах Сахалина появится система распознавания лиц 
                 В 2016 году на территории Сахалинской области зарегистрировали 12 тысяч 248 преступлений. Прирост составил 8,7 %. Он стал, в частности, результатом укрепления учетно-регистрационной дисциплины. При этом почти на 8 % снизилось число зарегистрированных преступных посягательств, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области по итогам заседания региональной коллегии управления министерства внутренних дел России.

14:57   «Сахалинэнерго» предупредило об отключениях электричества 26 и 27 января
                 Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.

14:51   Сахалинская база отдыха «Уюн» обзавелась собственным сайтом 
                 Сахалинский туристско-информационный центр запустил интернет-сайт базы отдыха правительства Сахалинской области - «Уюн». На портале base-sakhalin.ru все желающие могут получить информацию об условиях размещения в гостевых домах, познакомиться с территорией комплекса, узнать цены и отправить заявку на понравившийся номер или дом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в туристско-информационном центре.

14:46   Макаровчанка потеряла украденный телефон
                 Макаровские полицейские узнали, что местная жительница совершила ограбление. По имеющейся информации в декабре минувшего года 33-летняя жительница райцентра, будучи в гостях у макаровчанина 1983 года рождения, распивала в его компании алкогольные напитки. В какой-то момент вечера она открыто похитила принадлежащий ему сотовый телефон и скрылась. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.

13:04   Чемпионат Сахалинской области по ММА перенесли на февраль
                 В связи с ремонтными работами, проводимыми в спортивном зале «Энергетик» (ул. Бумажная, 26), чемпионат Сахалинской области по смешанному боевому единоборству (ММА) перенесен. Он пройдет 18 и 19 февраля. Об изменениях в расписании ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

12:30   Сахалинские общественники попросили областное правительство обновить обновить свой сайт
                 Активисты сахалинского отделения Общероссийского народного фронта попросили областную власть проверить информацию на своем сайте. Анализируя ее в рамках всероссийского мониторинга доступности для населения и достоверности сайтов органов власти, общественники выявили ряд несоответствий. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении ОНФ по Сахалинской области.

10:30   Исполнитель из Казани прочтет в Южно-Сахалинске стихи татарского поэта
                 21 января в сахалинской областной универсальной научной библиотеке пройдет мероприятие, посвященное татарскому народному поэту Габдулле Тукаю, с участием исполнителя из Казани Илдара Шакирова. Оно начнется в 13:00. Вход свободный. Об этом ТИА «Острова» рассказали в региональной национально-культурной автономии татар Сахалинской области.

10:08   Руководители совхоза «Корсаковский» ушли в отпуск вместо подготовки к весенней посевной
                 Совхоз «Корсаковский» провалил подготовку к весенним полевым работам и получил «двойку». Такую оценку его руководству поставил губернатор Олег Кожемяко в ходе совещания в управлении государственного сельскохозяйственного предприятия, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе главы Сахалинской области.

19 января
Сахалинская гимнастка попала в сборную Дальнего Востока 
                 В Хабаровске завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике. Оно прошло в спортивном комплексе «Олимпия». В нем приняли участие спортсменки из шести регионов: Приморского, Хабаровского и Камчатского краёв, Магаданской и Сахалинской областей, а также Республики Саха (Якутия). Всего за путёвки на первенство России боролись больше сотни спортсменок, рассказали ТИА «Острова» в сахалинском министерстве спорта и молодежной политики.

Сахалинка расскажет об особенностях автостопа в Латинской Америке
                 25 января в центре молодежного туризма ЦМИ Южно-Сахалинска состоится первая в наступившем году встреча любителей путешествий. О своей поездке в Латинскую Америку расскажет Полина Сутягина, специалист по работе с молодежью Центра молодежных инициатив, сообщили ТИА «Острова» в ЦМИ.

На следующей неделе в Углегорске заработает новая лыжная база 
                 Уже на следующей неделе жители Углегорского района смогут в полной мере воспользоваться услугами новой лыжной базы. Красивое, современное здание появилось в районном центре по инициативе губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко. К его строительству приступили в апреле 2016 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

25 сахалинцев смогут поучаствовать во Всемирном международном фестивале молодежи и студентов 
                 Сегодня в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области прошло рабочее совещание. Его темой стало проведение Всемирного международного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет с 14 по 22 октября в Сочи. Возглавил совещание заместитель министра спорта и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов. Подробности встречи ТИА «Острова» рассказали в министерстве.

В конце января в Южно-Сахалинске пройдет фестиваль японского кино
                 Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области проведет «Фестиваль японского кино 2017». Он пройдет в Южно-Сахалинске с 27 по 29 января в киноконцертном зале «Октябрь». Об этом ТИА «Острова» сообщили в консульстве.

Сахалинский Минлесхоз описал особо охраняемые природные территории области на 750 страницах
                 18 января Минлесхоз утвердил кадастр особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения Сахалинской области по состоянию на 1 января 2017 года. 750-страничный документ хранится в министерстве. Также кадастр размещен в электронном виде на официальном сайте минлесхоза в разделе ООПТ и Красная книга. Любой желающий может ознакомиться с интересующей его информацией об ООПТ регионального значения, использовать ее в научных, познавательных, просветительских и других целях. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве лесного хозяйства Сахалинской области.

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