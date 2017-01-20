Япония помогла сахалинскому «Горному воздуху» приобрести немецкий ратрак

Школа зимних видов спорта получила новый ратрак. Pisten Bully-100 немецкого производства станет надежным помощником в подготовке трасс для лыжных гонок. Вместе с техникой пришли все комплектующие, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Приобретение тяжелой техники стало возможным благодаря заключенному исполнительному соглашению между правительством Сахалинской области и консульством Японии в Южно-Сахалинске о предоставлении правительством Японии безвозмездного технического содействия и порядке его использования. Субсидия составила больше 13 миллионов рублей.

- У этого ратрака мощнее двигатель, длиннее база, что позволяет более качественно подготавливать лыжню. Надеемся, что ближайшие два года не будем заниматься ее ремонтом вообще, - рассказал заместитель директора школы зимних видов спорта Максим Шибаров.

Машины Pisten Bully-400 просты в эксплуатации. Техника была создана с немецким подходом и эргономикой. Поставщик - компания «Прайм Прайд» - даёт гарантию на всю технику этой марки. К тому же, представители фирмы в конце прошлого года провели обучающие семинары для механиков.

- С управлением справится даже ребенок, - отметил руководитель сервисной службы компании «Прайм Прайд» Сергей Будылин. - Обучаем мы за два дня. Могу только сказать, что техника очень надежная и устойчивая. Ее невозможно перевернуть. У нее есть лебедка, которая позволяет покорять склоны до 30 % уклона.

У школы зимних видов спорта уже есть подобная машина, только старше. Ее передали в школу по горнолыжному спорту и сноуборду. Также спортивное учреждение планирует в этом году приобрести автобус большей вместимости. На нем они смогут возить детей на соревнования. Эксплуатировать ратрак в школе зимних видов спорта начнут уже на следующей неделе.