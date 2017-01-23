На сахалинском «Горном воздухе» случилась перестрелка снежками добра

На Сахалине впервые отметили Всероссийский день снега. Мероприятие прошло на средней площадке спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Организаторы подготовили для участников множество испытаний и подарков. Они предложили им разделиться на команды и пройти ряд испытаний: сыграть в хоккей, покататься на время на ватрушках, пробежать полосу препятствий и сбить снежками фигуры. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Команда «Чип и Дейл» образовалась прямо во время праздника. Две сестры и две подруги. Они преодолевали препятствия с задором, хорошим настроением и азартом.

- Мы прошли всю декаду спорта, постоянно участвуем во всех массовых мероприятиях. Подошли к маленьким девчонкам-сестричкам, предложили им стать одной командой. Так и прошли все испытания, - поделились впечатлениями женщины.

Команда «Чип и Дейл» заняла третье место и получила памятные призы от организаторов. Второе место досталось «Пупсикам», первое место - «Горнолыжникам».

Во время празднования Всероссийского дня снега путем розыгрыша были определены победители «Декады спорта». Участников поздравил министр спорта и молодежной политики Сахалинской области Антон Зайцев.

- В этом году мы постарались сделать программу спортивных мероприятий разнообразной, чтобы каждый смог принять участие стартах. Была выдана тысяча именных карточек. Сегодня они все здесь, и кто-то из них получит памятные призы, - отметил министр.

Главный приз «Спортквеста» - экшн-камера GoPro - достался Полине Ханатурян. Сезонный абонемент от «Горного воздуха» получил Дмитрий Кобзев. Сноуборд от «Управления недвижимостью» отправился Андрею Кройту.

Завершился Всероссийский день снега массовым снежным боем. Участники расстреляли друг друга снежками добра.

В то же время на спортивно-туристическом комплексе состоялась молодежная дискуссионная площадка «Южный - город молодых». Главной темой встречи стало трёхстороннее социальное партнерство между молодежными объединениями, властью и коммерческими структурами. В ней приняли участие руководители и члены различных молодежных организаций, а также начинающие и действующие молодые предприниматели и инициативные граждане. Модератором выступил референт Министерства экономического развития, практикующий бизнес-тренер и кандидат педагогических наук - Константин Молчанов.