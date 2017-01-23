Евгения Князева удивило высокое качество сахалинских спектаклей

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Южно-сахалинским семьям будут вручать почетный знак «За заслуги в воспитании детей». Его получат родители (семьи), развивающие и укрепляющие в детях семейные традиции и ценности, а также формирующие патриотизм и нравственность. Заявки на присвоение звания лауреата почетного знака уже принимаются. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
Вчера в Чехов-центре народный артист России, актер театра и кино Евгений Князев представил сахалинцам моноспектакль «Пиковая дама». О том, как прошел показ, и о других целях приезда знаменитости, ТИА «Острова» рассказали в театре.
На Сахалине впервые отметили Всероссийский день снега. Мероприятие прошло на средней площадке спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Организаторы подготовили для участников множество испытаний и подарков. Они предложили им разделиться на команды и пройти ряд испытаний: сыграть в хоккей, покататься на время на ватрушках, пробежать полосу препятствий и сбить снежками фигуры. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Компания «Сахалинэнерго» усовершенствовала онлайн-сервис «Личный кабинет», который позволяет клиентам подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям компании и отслеживать все этапы выполнения процедуры, не выходя из дома. Зарегистрировавшись на сайте, клиент может направить заявление и копии всех необходимых документов в электронном виде без посещения пункта приема заявок. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».
Япония помогла сахалинскому «Горному воздуху» приобрести немецкий ратрак
Школа зимних видов спорта получила новый ратрак. Pisten Bully-100 немецкого производства станет надежным помощником в подготовке трасс для лыжных гонок. Вместе с техникой пришли все комплектующие, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
26-27 января в «Институте развития образования Сахалинской области» (ул. Ленина, 111, каб. 23) пройдет семинар в рамках второго этапа общероссийского благотворительного проекта «Российской Ассоциации Биологической Обратной Связи «Речевая IT-технология БОС коррекционным школам, дошкольным образовательным учреждениям, социальным учреждениям России». В семинаре примут участие больше 50 психологов, логопедов и педагогических работников образовательных учреждений Сахалинской области, рассказали ТИА «Острова» в ИРОСО.
20 января сахалинские пожарные посоревновались в лыжной эстафете, проводимой в рамках спартакиады среди подразделений области. Победу одержала команда четвертой пожарно-спасательной части «1 отряда ФПС по Сахалинской области» из Корсакова. Ее участники получили переходящий кубок. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
В прошлом году в совхозе «Тепличный» собрали 4 тысячи 202,5 тонны овощей закрытого грунта. Это превышает плановое задание на 39,4 %, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Сегодня состоялось выездное совещание организационного комитета по подготовке к всероссийской массовой гонке «Лыжня России-2017». В нем приняли участие представители областного министерства спорта, управления спортивных мероприятий, администрации Анивского района, управление ГОиЧС Сахалинской области, а также представители силовых структур региона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном Минспорта.
Компания «Сахалин Энерджи» объявила о старте конкурса по выделению грантов на поддержку общественно значимых проектов некоммерческих организаций и учреждений. Победители получат финансовую поддержку компании в размере до 250 тысяч рублей в рамках конкурсного направления «местные инициативы» и до 500 тысяч рублей для реализации партнерских проектов.
В 2016 году на территории Сахалинской области зарегистрировали 12 тысяч 248 преступлений. Прирост составил 8,7 %. Он стал, в частности, результатом укрепления учетно-регистрационной дисциплины. При этом почти на 8 % снизилось число зарегистрированных преступных посягательств, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области по итогам заседания региональной коллегии управления министерства внутренних дел России.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Сахалинский туристско-информационный центр запустил интернет-сайт базы отдыха правительства Сахалинской области - «Уюн». На портале base-sakhalin.ru все желающие могут получить информацию об условиях размещения в гостевых домах, познакомиться с территорией комплекса, узнать цены и отправить заявку на понравившийся номер или дом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в туристско-информационном центре.
Макаровские полицейские узнали, что местная жительница совершила ограбление. По имеющейся информации в декабре минувшего года 33-летняя жительница райцентра, будучи в гостях у макаровчанина 1983 года рождения, распивала в его компании алкогольные напитки. В какой-то момент вечера она открыто похитила принадлежащий ему сотовый телефон и скрылась. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
В связи с ремонтными работами, проводимыми в спортивном зале «Энергетик» (ул. Бумажная, 26), чемпионат Сахалинской области по смешанному боевому единоборству (ММА) перенесен. Он пройдет 18 и 19 февраля. Об изменениях в расписании ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Активисты сахалинского отделения Общероссийского народного фронта попросили областную власть проверить информацию на своем сайте. Анализируя ее в рамках всероссийского мониторинга доступности для населения и достоверности сайтов органов власти, общественники выявили ряд несоответствий. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении ОНФ по Сахалинской области.
21 января в сахалинской областной универсальной научной библиотеке пройдет мероприятие, посвященное татарскому народному поэту Габдулле Тукаю, с участием исполнителя из Казани Илдара Шакирова. Оно начнется в 13:00. Вход свободный. Об этом ТИА «Острова» рассказали в региональной национально-культурной автономии татар Сахалинской области.
Совхоз «Корсаковский» провалил подготовку к весенним полевым работам и получил «двойку». Такую оценку его руководству поставил губернатор Олег Кожемяко в ходе совещания в управлении государственного сельскохозяйственного предприятия, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе главы Сахалинской области.
Сахалинская гимнастка попала в сборную Дальнего Востока
В Хабаровске завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике. Оно прошло в спортивном комплексе «Олимпия». В нем приняли участие спортсменки из шести регионов: Приморского, Хабаровского и Камчатского краёв, Магаданской и Сахалинской областей, а также Республики Саха (Якутия). Всего за путёвки на первенство России боролись больше сотни спортсменок, рассказали ТИА «Острова» в сахалинском министерстве спорта и молодежной политики.
25 января в центре молодежного туризма ЦМИ Южно-Сахалинска состоится первая в наступившем году встреча любителей путешествий. О своей поездке в Латинскую Америку расскажет Полина Сутягина, специалист по работе с молодежью Центра молодежных инициатив, сообщили ТИА «Острова» в ЦМИ.
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Вчера в Чехов-центре народный артист России, актер театра и кино Евгений Князев представил сахалинцам моноспектакль «Пиковая дама». О том, как прошел показ, и о других целях приезда знаменитости, ТИА «Острова» рассказали в театре.
На сцене не было декораций - «черный кабинет», из реквизита стоял лишь небольшой столик, на котором находились свеча, перо, несколько писем, колода карт и томик Пушкина. Артист был един во всех лицах: благодаря мастерству Евгения Князева со страниц повести оживали карточный игрок Германн, старая сварливая графиня и скромная влюбленная Лиза.
На вопрос «Сложно ли играть все роли одному?» артист честно отвечает, что не знает.
- Я взял всех персонажей, которые есть в этой повести на себя и попытался их сыграть. Мне интереснее спросить у зрителей - видели ли они ту графиню, Лизоньку, Германна, Томского? Сумел ли я нарисовать их образы? - сказал Евгений Князев. - Если зритель увлекается, то это прекрасный зритель. А если ты плохо работаешь и не отдаешь свою энергию в зрительный зал, то и зритель будет плохой. Сегодня был прекрасный зритель!
«Пиковая дама» - не единственная миссия актера на Сахалине: с сегодняшнего дня в Чехов-центре проходит плановая аттестация артистического состава, и ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев приглашен в качестве члена комиссии.
- Я посмотрел несколько спектаклей сахалинского театра и был приятно удивлен. Замечательный «Скупой», неплохой спектакль «Лисистрата», хорошая постановка «Наследство» и меня просто поразил какими-то откровениями «Вишневый сад». Я увидел, что театр находится в качественном состоянии, как творчески, так и внешне все красиво и ухожено. Видел полный зал на спектакле, что дает мне право думать, что зрители посещают театр. Мне от этого радостно, - поделился своими впечатлениями Евгений Князев.
Южно-сахалинским семьям будут вручать почетный знак «За заслуги в воспитании детей». Его получат родители (семьи), развивающие и укрепляющие в детях семейные традиции и ценности, а также формирующие патриотизм и нравственность. Заявки на присвоение звания лауреата почетного знака уже принимаются. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
Вчера в Чехов-центре народный артист России, актер театра и кино Евгений Князев представил сахалинцам моноспектакль «Пиковая дама». О том, как прошел показ, и о других целях приезда знаменитости, ТИА «Острова» рассказали в театре.
На Сахалине впервые отметили Всероссийский день снега. Мероприятие прошло на средней площадке спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Организаторы подготовили для участников множество испытаний и подарков. Они предложили им разделиться на команды и пройти ряд испытаний: сыграть в хоккей, покататься на время на ватрушках, пробежать полосу препятствий и сбить снежками фигуры. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Компания «Сахалинэнерго» усовершенствовала онлайн-сервис «Личный кабинет», который позволяет клиентам подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям компании и отслеживать все этапы выполнения процедуры, не выходя из дома. Зарегистрировавшись на сайте, клиент может направить заявление и копии всех необходимых документов в электронном виде без посещения пункта приема заявок. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».
Япония помогла сахалинскому «Горному воздуху» приобрести немецкий ратрак
Школа зимних видов спорта получила новый ратрак. Pisten Bully-100 немецкого производства станет надежным помощником в подготовке трасс для лыжных гонок. Вместе с техникой пришли все комплектующие, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
26-27 января в «Институте развития образования Сахалинской области» (ул. Ленина, 111, каб. 23) пройдет семинар в рамках второго этапа общероссийского благотворительного проекта «Российской Ассоциации Биологической Обратной Связи «Речевая IT-технология БОС коррекционным школам, дошкольным образовательным учреждениям, социальным учреждениям России». В семинаре примут участие больше 50 психологов, логопедов и педагогических работников образовательных учреждений Сахалинской области, рассказали ТИА «Острова» в ИРОСО.
20 января сахалинские пожарные посоревновались в лыжной эстафете, проводимой в рамках спартакиады среди подразделений области. Победу одержала команда четвертой пожарно-спасательной части «1 отряда ФПС по Сахалинской области» из Корсакова. Ее участники получили переходящий кубок. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
В прошлом году в совхозе «Тепличный» собрали 4 тысячи 202,5 тонны овощей закрытого грунта. Это превышает плановое задание на 39,4 %, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Сегодня состоялось выездное совещание организационного комитета по подготовке к всероссийской массовой гонке «Лыжня России-2017». В нем приняли участие представители областного министерства спорта, управления спортивных мероприятий, администрации Анивского района, управление ГОиЧС Сахалинской области, а также представители силовых структур региона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном Минспорта.
Компания «Сахалин Энерджи» объявила о старте конкурса по выделению грантов на поддержку общественно значимых проектов некоммерческих организаций и учреждений. Победители получат финансовую поддержку компании в размере до 250 тысяч рублей в рамках конкурсного направления «местные инициативы» и до 500 тысяч рублей для реализации партнерских проектов.
В 2016 году на территории Сахалинской области зарегистрировали 12 тысяч 248 преступлений. Прирост составил 8,7 %. Он стал, в частности, результатом укрепления учетно-регистрационной дисциплины. При этом почти на 8 % снизилось число зарегистрированных преступных посягательств, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области по итогам заседания региональной коллегии управления министерства внутренних дел России.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Сахалинский туристско-информационный центр запустил интернет-сайт базы отдыха правительства Сахалинской области - «Уюн». На портале base-sakhalin.ru все желающие могут получить информацию об условиях размещения в гостевых домах, познакомиться с территорией комплекса, узнать цены и отправить заявку на понравившийся номер или дом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в туристско-информационном центре.
Макаровские полицейские узнали, что местная жительница совершила ограбление. По имеющейся информации в декабре минувшего года 33-летняя жительница райцентра, будучи в гостях у макаровчанина 1983 года рождения, распивала в его компании алкогольные напитки. В какой-то момент вечера она открыто похитила принадлежащий ему сотовый телефон и скрылась. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
В связи с ремонтными работами, проводимыми в спортивном зале «Энергетик» (ул. Бумажная, 26), чемпионат Сахалинской области по смешанному боевому единоборству (ММА) перенесен. Он пройдет 18 и 19 февраля. Об изменениях в расписании ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Активисты сахалинского отделения Общероссийского народного фронта попросили областную власть проверить информацию на своем сайте. Анализируя ее в рамках всероссийского мониторинга доступности для населения и достоверности сайтов органов власти, общественники выявили ряд несоответствий. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении ОНФ по Сахалинской области.
21 января в сахалинской областной универсальной научной библиотеке пройдет мероприятие, посвященное татарскому народному поэту Габдулле Тукаю, с участием исполнителя из Казани Илдара Шакирова. Оно начнется в 13:00. Вход свободный. Об этом ТИА «Острова» рассказали в региональной национально-культурной автономии татар Сахалинской области.
Совхоз «Корсаковский» провалил подготовку к весенним полевым работам и получил «двойку». Такую оценку его руководству поставил губернатор Олег Кожемяко в ходе совещания в управлении государственного сельскохозяйственного предприятия, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе главы Сахалинской области.
Сахалинская гимнастка попала в сборную Дальнего Востока
В Хабаровске завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике. Оно прошло в спортивном комплексе «Олимпия». В нем приняли участие спортсменки из шести регионов: Приморского, Хабаровского и Камчатского краёв, Магаданской и Сахалинской областей, а также Республики Саха (Якутия). Всего за путёвки на первенство России боролись больше сотни спортсменок, рассказали ТИА «Острова» в сахалинском министерстве спорта и молодежной политики.
25 января в центре молодежного туризма ЦМИ Южно-Сахалинска состоится первая в наступившем году встреча любителей путешествий. О своей поездке в Латинскую Америку расскажет Полина Сутягина, специалист по работе с молодежью Центра молодежных инициатив, сообщили ТИА «Острова» в ЦМИ.
Было бы неплохо, если бы в МФЦ помогали людям с подготовкой ...
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