Евгения Князева удивило высокое качество сахалинских спектаклей

Вчера в Чехов-центре народный артист России, актер театра и кино Евгений Князев представил сахалинцам моноспектакль «Пиковая дама». О том, как прошел показ, и о других целях приезда знаменитости, ТИА «Острова» рассказали в театре.

На сцене не было декораций - «черный кабинет», из реквизита стоял лишь небольшой столик, на котором находились свеча, перо, несколько писем, колода карт и томик Пушкина. Артист был един во всех лицах: благодаря мастерству Евгения Князева со страниц повести оживали карточный игрок Германн, старая сварливая графиня и скромная влюбленная Лиза.

На вопрос «Сложно ли играть все роли одному?» артист честно отвечает, что не знает.

- Я взял всех персонажей, которые есть в этой повести на себя и попытался их сыграть. Мне интереснее спросить у зрителей - видели ли они ту графиню, Лизоньку, Германна, Томского? Сумел ли я нарисовать их образы? - сказал Евгений Князев. - Если зритель увлекается, то это прекрасный зритель. А если ты плохо работаешь и не отдаешь свою энергию в зрительный зал, то и зритель будет плохой. Сегодня был прекрасный зритель!

«Пиковая дама» - не единственная миссия актера на Сахалине: с сегодняшнего дня в Чехов-центре проходит плановая аттестация артистического состава, и ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев приглашен в качестве члена комиссии.

- Я посмотрел несколько спектаклей сахалинского театра и был приятно удивлен. Замечательный «Скупой», неплохой спектакль «Лисистрата», хорошая постановка «Наследство» и меня просто поразил какими-то откровениями «Вишневый сад». Я увидел, что театр находится в качественном состоянии, как творчески, так и внешне все красиво и ухожено. Видел полный зал на спектакле, что дает мне право думать, что зрители посещают театр. Мне от этого радостно, - поделился своими впечатлениями Евгений Князев.