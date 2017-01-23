23 января 2017 г., 12:42

Южно-сахалинские родители получат награды за заслуги в воспитании детей

Южно-сахалинским семьям будут вручать почетный знак «За заслуги в воспитании детей». Его получат родители (семьи), развивающие и укрепляющие в детях семейные традиции и ценности, а также формирующие патриотизм и нравственность. Заявки на присвоение звания лауреата почетного знака уже принимаются. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.

Согласно положению, почетным знаком награждаются граждане, являющиеся родителями (одним из родителей) либо иными законными представителями (усыновителями, опекунами, попечителями), воспитавшие (воспитывающие) двоих и более детей в возрасте от 10 до 18 лет включительно, имеющих достижения в учебе, спорте, творчестве, науке и искусстве, являющиеся примером семьи для жителей Южно-Сахалинска.

Инициатором учреждения знака является председатель городской думы Южно-Сахалинска Елена Столярова.

- Таким образом мы хотим еще раз напомнить жителям о самых главных ценностях - семейных. Мы изучили опыт других регионов, где подобная награда уже существует, и считаем, что в Южно-Сахалинске тоже проживает немало людей, достойных этого знака, - рассказала Елена Столярова.

Представить свои кандидатуры могут коллективы предприятий, учреждений, организаций, органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения Южно-Сахалинска. Для этого необходимо до 15 февраля направить ходатайства и пакет необходимых документов в организационный комитет по рассмотрению кандидатов департамента образования администрации Южно-Сахалинска по адресу: ул. Ленина, 172, кабинет № 14, понедельник и вторник - с 14:00 до 17:00, контактное лицо - Таскаева Елена Владимировна, телефон 312-687 (доб. 5).

Положение о почетном знаке, требования к кандидатам, а также порядок их выдвижения размещены на сайте департамента образования Южно-Сахалинска (doys.ru/?div=docs&id=1079). Обращаем внимание, что наряду с копиями документов представляются их оригиналы.

Вручать награду будут в рамках мероприятий, посвященных Международному дню семьи, который отмечается 15 мая.