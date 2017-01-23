На сахалинской мегаферме будут производить сыры твердых сортов

На юге острова продолжается создание уникального сельхозпредприятия полного цикла - от выращивания сырья для кормов до производства молока и мяса. В общей сложности на мегаферме будут содержаться больше 10 тысяч голов крупного рогатого скота. Из них только дойного стада - 3 тысячи 800 коров. Подробности строительства ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

Возведение первой очереди хозяйства - в окрестностях села Троицкое - завершится уже летом этого года. А осенью сюда начнут поставлять высокопродуктивный скот. Сейчас на площадке, где не смолкает шум техники, подготовлены фундаменты под здания будущей фермы, вскоре начнется монтаж стен из металлоконструкций.

Как сообщил управляющий директор «Грин Агро-Сахалин» Богдан Хилько, свои финальные очертания первая очередь мегафермы на 1 тысячу 900 голов дойного стада начнет обретать через две недели, когда на площадку поступят первые партии металлоконструкций. Компания ранее уже успешно построила подобный современный комплекс на Дальнем Востоке - в Приморском крае. А в Сахалинской области со своим проектом в качестве инвестора вошла в число резидентов территории опережающего развития сельскохозяйственной направленности «Южная».

- Вся мегаферма, по сути, представляет собой большой конструктор. Металл для нее имеет устойчивое трехслойное полимерное покрытие и аккуратно уложен поставщиком в специальные контейнеры. Для оперативности сборки каждая деталь пронумерована. Монтаж конструкций проходит сравнительно быстро: по опыту один коровник площадью 10 тысяч квадратных метров на 832 головы собирается в течение двух месяцев. Так что в августе рассчитываем стройку завершить, чтобы осенью завезти сюда первый скот, - сказал Богдан Хилько.

Для формирования товарного поголовья сахалинской фермы будут отбираться лучшие представители высокопродуктивных молочных пород, добавил он. Выбор поставщика предстоит сделать уже зимой, чтобы заранее заключить договоры и провести необходимые ветеринарные процедуры. В виду высоких требований к животным, отмечают представители компании, закупать их будут в лучших селекционных центрах, расположенных за границей.

Для содержания скота выбрана передовая беспривязная система, не требующая его выпаса. Такая относительная свобода для коров, как показала практика, хорошо сказывается на повышении их продуктивности. Кроме того, в целом резко увеличивается производительность труда из-за высокой автоматизации и механизации процесса.

В состав мегафермы помимо двух коровников войдут девять телятников, доильно-молочный блок, лечебница, комплекс по хранению зерна и производству комбикормов, родильное отделение, котельная, система навозоудаления, очистные сооружения, машинно-тракторный двор, восемь сенажных и три силосные траншеи.

Особое место займет трехэтажное здание молокозавода. При выходе на проектную мощность здесь ежесуточно будет перерабатываться до 120 тонн молока, свыше 30 тысяч тонн в год.

- Для Сахалина это поистине гигантские объемы переработки. Производить здесь планируется весь ассортимент молочной продукции, включая молоко, кефир, творог нескольких видов, сметану и сливки, сливочное масло. Компания, которая реализует проект, обещает наладить и производство сыров. В том числе твердых - это новый вид ценной молочной продукции, прежде не производимый в области, - отметил министр сельского хозяйства региона Михаил Кузьменко.

Он добавил, что при выходе проекта на полную мощность Сахалин также будет ежегодно получать до 600-700 тонн мяса.

- Это будет, пожалуй, самое современное и мощное аграрное предприятие не только в Сахалинской области, но и на Дальнем Востоке. Применяются самые лучшие технологии, которые на сегодня есть в молочном животноводстве. Специалистам компании-инвестора «Грин Агро-Сахалин» при участии министерства сельского хозяйства и Корпорации развития региона предстоит многое сделать, чтобы в установленные сроки (осенью этого года) первая очередь мегафермы начала свою работу, и уже в начале 2018 года жители области получили первую продукцию. Главная цель проекта - удовлетворить растущий потребительский спрос на Сахалине на качественное молоко, продукты его переработки и мясо, - подчеркнул губернатор Олег Кожемяко, ознакомившись с ходом реализации начинания.

Одна из главных задач, стоящих сейчас перед хозяйством, - заготовить в необходимых объемах корма для будущего стада. По расчетам в этом году к уже имеющимся на складах 20 тысячам тонн требуется дополнительно запасти свыше 40 тысяч тонн. Для этого будет увеличен на 16 единиц тракторный парк хозяйства, приобретено прицепное оборудование. На полях предстоит провести большой объем мелиоративных работ, продолжить подъем залежных земель и сортоиспытания кормовых растений.

Кроме того, в этом году компания «Грин Агро-Сахалин» рассчитывает приступить и к возведению второй очереди мегафермы - в районе села Березняки. Сейчас проект проходит государственную экспертизу. Здесь также будут содержаться 1 тысяча 900 голов дойного стада и откармливаться бычки.

В целом реализация начинания помимо мясной и молочной продукции принесет в бюджет области около 1,5 миллиарда налоговых и неналоговых поступлений, позволит создать почти 500 новых рабочих мест.