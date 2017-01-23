Сахалинцы обошли других дальневосточников по числу полученных в электронном виде госуслуг

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Сахалинские фигуристы на выходных разыграли медали областного первенства. В течение двух дней почти 30 воспитанников отделения фигурного катания дворца спорта «Кристалл» в возрасте от 10 до 15 лет соревновались в мастерстве исполнения обязательных элементов нескольких спортивных разрядов. Подробности соревнований ТИА «Острова» рассказали в «Кристалле».
Сахалинская область вошла в десятку регионов России, жители которых наиболее охотно используют механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. На Дальнем Востоке островной регион находится на первом месте по итогам 2016 года. Эта информация была оглашена на заседании под руководством министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николая Никифорова, посвященном использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.
На юге острова продолжается создание уникального сельхозпредприятия полного цикла – от выращивания сырья для кормов до производства молока и мяса. В общей сложности на мегаферме будут содержаться больше 10 тысяч голов крупного рогатого скота. Из них только дойного стада – 3 тысячи 800 коров. Подробности строительства ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Южно-сахалинским семьям будут вручать почетный знак «За заслуги в воспитании детей». Его получат родители (семьи), развивающие и укрепляющие в детях семейные традиции и ценности, а также формирующие патриотизм и нравственность. Заявки на присвоение звания лауреата почетного знака уже принимаются. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
Вчера в Чехов-центре народный артист России, актер театра и кино Евгений Князев представил сахалинцам моноспектакль «Пиковая дама». О том, как прошел показ, и о других целях приезда знаменитости, ТИА «Острова» рассказали в театре.
На Сахалине впервые отметили Всероссийский день снега. Мероприятие прошло на средней площадке спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Организаторы подготовили для участников множество испытаний и подарков. Они предложили им разделиться на команды и пройти ряд испытаний: сыграть в хоккей, покататься на время на ватрушках, пробежать полосу препятствий и сбить снежками фигуры. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Компания «Сахалинэнерго» усовершенствовала онлайн-сервис «Личный кабинет», который позволяет клиентам подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям компании и отслеживать все этапы выполнения процедуры, не выходя из дома. Зарегистрировавшись на сайте, клиент может направить заявление и копии всех необходимых документов в электронном виде без посещения пункта приема заявок. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».
Япония помогла сахалинскому «Горному воздуху» приобрести немецкий ратрак
Школа зимних видов спорта получила новый ратрак. Pisten Bully-100 немецкого производства станет надежным помощником в подготовке трасс для лыжных гонок. Вместе с техникой пришли все комплектующие, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
26-27 января в «Институте развития образования Сахалинской области» (ул. Ленина, 111, каб. 23) пройдет семинар в рамках второго этапа общероссийского благотворительного проекта «Российской Ассоциации Биологической Обратной Связи «Речевая IT-технология БОС коррекционным школам, дошкольным образовательным учреждениям, социальным учреждениям России». В семинаре примут участие больше 50 психологов, логопедов и педагогических работников образовательных учреждений Сахалинской области, рассказали ТИА «Острова» в ИРОСО.
20 января сахалинские пожарные посоревновались в лыжной эстафете, проводимой в рамках спартакиады среди подразделений области. Победу одержала команда четвертой пожарно-спасательной части «1 отряда ФПС по Сахалинской области» из Корсакова. Ее участники получили переходящий кубок. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
В прошлом году в совхозе «Тепличный» собрали 4 тысячи 202,5 тонны овощей закрытого грунта. Это превышает плановое задание на 39,4 %, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Сегодня состоялось выездное совещание организационного комитета по подготовке к всероссийской массовой гонке «Лыжня России-2017». В нем приняли участие представители областного министерства спорта, управления спортивных мероприятий, администрации Анивского района, управление ГОиЧС Сахалинской области, а также представители силовых структур региона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном Минспорта.
Компания «Сахалин Энерджи» объявила о старте конкурса по выделению грантов на поддержку общественно значимых проектов некоммерческих организаций и учреждений. Победители получат финансовую поддержку компании в размере до 250 тысяч рублей в рамках конкурсного направления «местные инициативы» и до 500 тысяч рублей для реализации партнерских проектов.
В 2016 году на территории Сахалинской области зарегистрировали 12 тысяч 248 преступлений. Прирост составил 8,7 %. Он стал, в частности, результатом укрепления учетно-регистрационной дисциплины. При этом почти на 8 % снизилось число зарегистрированных преступных посягательств, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области по итогам заседания региональной коллегии управления министерства внутренних дел России.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Сахалинский туристско-информационный центр запустил интернет-сайт базы отдыха правительства Сахалинской области - «Уюн». На портале base-sakhalin.ru все желающие могут получить информацию об условиях размещения в гостевых домах, познакомиться с территорией комплекса, узнать цены и отправить заявку на понравившийся номер или дом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в туристско-информационном центре.
Макаровские полицейские узнали, что местная жительница совершила ограбление. По имеющейся информации в декабре минувшего года 33-летняя жительница райцентра, будучи в гостях у макаровчанина 1983 года рождения, распивала в его компании алкогольные напитки. В какой-то момент вечера она открыто похитила принадлежащий ему сотовый телефон и скрылась. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
В связи с ремонтными работами, проводимыми в спортивном зале «Энергетик» (ул. Бумажная, 26), чемпионат Сахалинской области по смешанному боевому единоборству (ММА) перенесен. Он пройдет 18 и 19 февраля. Об изменениях в расписании ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Активисты сахалинского отделения Общероссийского народного фронта попросили областную власть проверить информацию на своем сайте. Анализируя ее в рамках всероссийского мониторинга доступности для населения и достоверности сайтов органов власти, общественники выявили ряд несоответствий. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении ОНФ по Сахалинской области.
21 января в сахалинской областной универсальной научной библиотеке пройдет мероприятие, посвященное татарскому народному поэту Габдулле Тукаю, с участием исполнителя из Казани Илдара Шакирова. Оно начнется в 13:00. Вход свободный. Об этом ТИА «Острова» рассказали в региональной национально-культурной автономии татар Сахалинской области.
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Сахалинская область вошла в десятку регионов России, жители которых наиболее охотно используют механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. На Дальнем Востоке островной регион находится на первом месте по итогам 2016 года. Эта информация была оглашена на заседании под руководством министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николая Никифорова, посвященном использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.
Речь в ходе мероприятия шла о том, как регионы выполнили задачу, которую поставил президент России Владимир Путин. В Указе от 7 мая 2012 года № 601 он определил - в 2018 году не менее 70 % граждан должны использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. По данным минкомсвязи, в конце 2016 года Сахалинская область заняла десятую строчку в общефедеральном рейтинге. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в островном регионе составила 45,4 %. На первых местах в рейтинге - Республика Тыва, Тульская и Курская области. При этом Приморский край занял 11 строчку. Магаданская и Еврейская автономная области - на 22 и 23 местах, соответственно.
- Сейчас больше 45 % жителей Сахалина и Курильских островов зарегистрированы на портале государственных услуг, - отметил Сергей Попов, руководитель агентства по информационным технологиям и связи Сахалинской области. - Они имеют возможность пользоваться всеми действующими онлайн-сервисами. Среди них такие востребованные услуги, как запись на прием к врачу, зачисление ребенка в детский сад, получение социальных льгот, оплата штрафов ГИБДД, получение охотничьих билетов, операции с налогами для физических и юридических лиц и многое другое. Когда люди видят, что все это доступно на одном сайте и сервис действительно работает, они в дальнейшем охотно используют портал государственных услуг в своей повседневной жизни.
Что касается муниципальных образований Сахалинской области, как отметил Сергей Попов, самый высокий показатель охвата жителей электронными услугами отмечен в Северо-Курильском районе. Здесь он составляет 62,62 %. За ним следуют Тымовский и Невельский районы с показателями 42,16 и 36,23 %, соответственно. В числе отстающих - Смирныховский (20,01 %), Корсаковский (18,45 %) и Александровск-Сахалинский (16,49 %) городские округа.
Сахалинские фигуристы на выходных разыграли медали областного первенства. В течение двух дней почти 30 воспитанников отделения фигурного катания дворца спорта «Кристалл» в возрасте от 10 до 15 лет соревновались в мастерстве исполнения обязательных элементов нескольких спортивных разрядов. Подробности соревнований ТИА «Острова» рассказали в «Кристалле».
Сахалинская область вошла в десятку регионов России, жители которых наиболее охотно используют механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. На Дальнем Востоке островной регион находится на первом месте по итогам 2016 года. Эта информация была оглашена на заседании под руководством министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николая Никифорова, посвященном использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.
На юге острова продолжается создание уникального сельхозпредприятия полного цикла – от выращивания сырья для кормов до производства молока и мяса. В общей сложности на мегаферме будут содержаться больше 10 тысяч голов крупного рогатого скота. Из них только дойного стада – 3 тысячи 800 коров. Подробности строительства ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Южно-сахалинским семьям будут вручать почетный знак «За заслуги в воспитании детей». Его получат родители (семьи), развивающие и укрепляющие в детях семейные традиции и ценности, а также формирующие патриотизм и нравственность. Заявки на присвоение звания лауреата почетного знака уже принимаются. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
Вчера в Чехов-центре народный артист России, актер театра и кино Евгений Князев представил сахалинцам моноспектакль «Пиковая дама». О том, как прошел показ, и о других целях приезда знаменитости, ТИА «Острова» рассказали в театре.
На Сахалине впервые отметили Всероссийский день снега. Мероприятие прошло на средней площадке спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Организаторы подготовили для участников множество испытаний и подарков. Они предложили им разделиться на команды и пройти ряд испытаний: сыграть в хоккей, покататься на время на ватрушках, пробежать полосу препятствий и сбить снежками фигуры. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Компания «Сахалинэнерго» усовершенствовала онлайн-сервис «Личный кабинет», который позволяет клиентам подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям компании и отслеживать все этапы выполнения процедуры, не выходя из дома. Зарегистрировавшись на сайте, клиент может направить заявление и копии всех необходимых документов в электронном виде без посещения пункта приема заявок. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».
Япония помогла сахалинскому «Горному воздуху» приобрести немецкий ратрак
Школа зимних видов спорта получила новый ратрак. Pisten Bully-100 немецкого производства станет надежным помощником в подготовке трасс для лыжных гонок. Вместе с техникой пришли все комплектующие, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
26-27 января в «Институте развития образования Сахалинской области» (ул. Ленина, 111, каб. 23) пройдет семинар в рамках второго этапа общероссийского благотворительного проекта «Российской Ассоциации Биологической Обратной Связи «Речевая IT-технология БОС коррекционным школам, дошкольным образовательным учреждениям, социальным учреждениям России». В семинаре примут участие больше 50 психологов, логопедов и педагогических работников образовательных учреждений Сахалинской области, рассказали ТИА «Острова» в ИРОСО.
20 января сахалинские пожарные посоревновались в лыжной эстафете, проводимой в рамках спартакиады среди подразделений области. Победу одержала команда четвертой пожарно-спасательной части «1 отряда ФПС по Сахалинской области» из Корсакова. Ее участники получили переходящий кубок. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
В прошлом году в совхозе «Тепличный» собрали 4 тысячи 202,5 тонны овощей закрытого грунта. Это превышает плановое задание на 39,4 %, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Сегодня состоялось выездное совещание организационного комитета по подготовке к всероссийской массовой гонке «Лыжня России-2017». В нем приняли участие представители областного министерства спорта, управления спортивных мероприятий, администрации Анивского района, управление ГОиЧС Сахалинской области, а также представители силовых структур региона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном Минспорта.
Компания «Сахалин Энерджи» объявила о старте конкурса по выделению грантов на поддержку общественно значимых проектов некоммерческих организаций и учреждений. Победители получат финансовую поддержку компании в размере до 250 тысяч рублей в рамках конкурсного направления «местные инициативы» и до 500 тысяч рублей для реализации партнерских проектов.
В 2016 году на территории Сахалинской области зарегистрировали 12 тысяч 248 преступлений. Прирост составил 8,7 %. Он стал, в частности, результатом укрепления учетно-регистрационной дисциплины. При этом почти на 8 % снизилось число зарегистрированных преступных посягательств, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области по итогам заседания региональной коллегии управления министерства внутренних дел России.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Сахалинский туристско-информационный центр запустил интернет-сайт базы отдыха правительства Сахалинской области - «Уюн». На портале base-sakhalin.ru все желающие могут получить информацию об условиях размещения в гостевых домах, познакомиться с территорией комплекса, узнать цены и отправить заявку на понравившийся номер или дом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в туристско-информационном центре.
Макаровские полицейские узнали, что местная жительница совершила ограбление. По имеющейся информации в декабре минувшего года 33-летняя жительница райцентра, будучи в гостях у макаровчанина 1983 года рождения, распивала в его компании алкогольные напитки. В какой-то момент вечера она открыто похитила принадлежащий ему сотовый телефон и скрылась. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
В связи с ремонтными работами, проводимыми в спортивном зале «Энергетик» (ул. Бумажная, 26), чемпионат Сахалинской области по смешанному боевому единоборству (ММА) перенесен. Он пройдет 18 и 19 февраля. Об изменениях в расписании ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Активисты сахалинского отделения Общероссийского народного фронта попросили областную власть проверить информацию на своем сайте. Анализируя ее в рамках всероссийского мониторинга доступности для населения и достоверности сайтов органов власти, общественники выявили ряд несоответствий. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении ОНФ по Сахалинской области.
21 января в сахалинской областной универсальной научной библиотеке пройдет мероприятие, посвященное татарскому народному поэту Габдулле Тукаю, с участием исполнителя из Казани Илдара Шакирова. Оно начнется в 13:00. Вход свободный. Об этом ТИА «Острова» рассказали в региональной национально-культурной автономии татар Сахалинской области.
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