Двое сахалинских фигуристов представят область на зональных соревнованиях первенства России

Сахалинские фигуристы на выходных разыграли медали областного первенства. В течение двух дней почти 30 воспитанников отделения фигурного катания дворца спорта «Кристалл» в возрасте от 10 до 15 лет соревновались в мастерстве исполнения обязательных элементов нескольких спортивных разрядов. Подробности соревнований ТИА «Острова» рассказали в «Кристалле».

Участники первенства продемонстрировали сложные прыжки, вращения, каскады. Уровень катания фигуристов заметно подрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Не всем удалось справиться с волнением - не обошлось без падений, тем не менее общее впечатление от исполнения программы у немногочисленных зрителей осталось хорошее. Судейское жюри во главе с Еленой Серковской объективно оценило выступление каждого спортсмена.

Первыми начали свое выступление спортсмены первого юношеского разряда. Здесь сильнейшей стала Э Ри Ким. Затем на лед вышли представители первого и второго спортивных разрядов. Так, во втором спортивном разряде первенствовала Александра Торгонина. В первом спортивном среди девочек золото завоевала Эллина Тен, среди мальчиков - Денис Сунагатов.

По итогам областных соревнований судьи определили двоих фигуристов, которые отправятся представлять Сахалинскую область на зональных соревнованиях первенства России среди девушек и юношей младшего возраста. Ими стали Эллина Тен и Диана Джулакян. - Эти состязания пройдут в Омске с 7 по 11 февраля, - сказала старший тренер по фигурному катанию Светлана Пронкина. - По рекомендациям оргкомитета соревнований мы можем отправить лишь двоих спортсменов, которые соответствуют возрастному критерию. Однако есть вероятность, что квота увеличится, и в Омск смогут поехать еще два фигуриста. Поэтому шансы на выступление имеют также Милана Виноградская и Александра Торгонина, - рассказала Светлана Пронкина.