Горнолыжники-паралимпийцы проведут мастер-классы для сахалинцев

27 января в островной регион прибудет сборная России по горнолыжному спорту с поражением опорно-двигательного аппарата. В Южно-Сахалинске, а именно на спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» они проведут учебно-тренировочные сборы. В областной столице спортсмены останутся на 12 дней. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

В составе паралимпийской сборной приедут Алексей Бугаев (2-кратный чемпион, 2-кратный серебряный и бронзовый призер Паралимпийских игр), Александр Алябьев (бронзовый призер Паралимпийских игр), Павел Заботин, Александр Ветров, Мария Папулова и многие другие.

Планируется, что спортсмены сборной проведут мастер-классы и тренировки для сахалинцев с ограниченными физическими возможностями здоровья. Также они встретятся с министром спорта и молодежной политики Сахалинской области Антоном Зайцевым.

В региональном минспорта отметили, что в этом году учебно-тренировочные сборы на Сахалине проведет не только сборная команда России с поражением опорно-двигательного аппарата, но и другие известные спортсмены страны. Это одна из задач, которая стоит перед областью - стать площадкой подготовки сборных для участия в Олимпийских играх в 2018 и 2020 годах. Сегодня в островном регионе для этого создаются все условия.