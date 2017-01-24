24 января 2017 г., 09:58

Сахалинские аграрии смогут взять кредит под 5 % годовых

Сахалин получит федеральную поддержку на развитие сельского хозяйства и культуры, а также благоустройство населенных пунктов. В ближайшие годы, несмотря на падение доходов бюджета, эти направления будут финансироваться в приоритетном порядке, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

Для регионов страны, в том числе и островного, предусмотрят материальную помощь из федеральной казны. Такие позиции выработали делегаты состоявшегося в эти выходные в Москве XVI съезда «Единой России» - партии, имеющей большинство в Государственной Думе. В работе форума в составе сахалинской делегации принял участие губернатор Олег Кожемяко.

Важные для развития государства вопросы участники мероприятия вынесли на дискуссионные площадки. Здесь с привлечением профильных федеральных министров обсуждались темы повышения качества работы власти и ужесточения народного контроля, поддержки предпринимательства и эффективного использования бюджетных средств, доступности жилья, развития науки, образования, культуры, защиты окружающей среды.

Было решено продолжить реализацию ряда инициатив в здравоохранении, сделав упор на развитие первичного звена медицинской помощи, в том числе в малых и отдаленных селах. Усилить контроль за работой управляющих компаний в жилищно-коммунальной сфере. Работать над повышением доступности образовательных услуг, применительно к Сахалинской области - ликвидируя вторые смены в школах и существующие пока очереди дошкольников до трех лет в детских садах.

Дополнительные бюджетные ассигнования предложено изыскать для развития аграрной отрасли. В частности, поддержана инициатива о том, чтобы кредитовать сельхозтоваропроизводителей по льготной ставке - не больше 5 % годовых. Средства помогут селянам, к примеру, своевременно подготовиться к посевной или провести модернизацию производства.

Другие предложения, выдвинутые на съезде - поддержать грантами малые формы хозяйствования, ежегодно направлять не менее 5 % от объема региональных дорожных фондов на строительство и реконструкцию дорог до сельских населенных пунктов.

- Для Сахалинской области, активно развивающей молочное и мясное животноводство, птицеводство и другие направления аграрной отрасли, очень важно, что объемы поддержки сельского хозяйства в предстоящие годы будут не только сохранены, но и увеличены, - отметил губернатор Олег Кожемяко. - Мы синхронизируем свою региональную политику с теми задачами, которые сегодня ставит государство. А государство во многом опирается на программу партии, как ведущей политической силы.

Большое значение, считает глава области, имеют и новые партийные проекты, которые также обеспечены финансированием. Среди них: «Городская среда» (в масштабах страны выделяется 20 миллиардов рублей на благоустройство общественных пространств), «Парки малых городов» (комплексное благоустройство парков в городах до 250 тысяч жителей), «Местный дом культуры» (ремонт сельских клубов, домов культуры в городах до 50 тысяч жителей), а также «Театры малых городов» (поддержка провинциальных театров, которые имеют постоянный репертуар и творческую труппу).

Реализация этих начинаний будет вестись с привлечением общественности и организацией народного контроля. Чтобы привести в порядок города и села, отметил губернатор, Сахалинская область со своей стороны в региональном и муниципальных бюджетах также предусмотрела значительные средства.