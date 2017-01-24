В «Кристалле» наберут еще больше юных фигуристов, хоккеистов и боксеров

Во дворце спорта «Кристалл» объявили дополнительный набор на популярные спортивные отделения. Прием документов начался 23 января. Подробности ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».



Во дворце спорта «Кристалл» объявили дополнительный набор на популярные спортивные отделения. Прием документов начался 23 января. Подробности ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».

Сахалинские аграрии смогут взять кредит под 5 % годовых

Сахалин получит федеральную поддержку на развитие сельского хозяйства и культуры, а также благоустройство населенных пунктов. В ближайшие годы, несмотря на падение доходов бюджета, эти направления будут финансироваться в приоритетном порядке, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.



Сахалин получит федеральную поддержку на развитие сельского хозяйства и культуры, а также благоустройство населенных пунктов. В ближайшие годы, несмотря на падение доходов бюджета, эти направления будут финансироваться в приоритетном порядке, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.



Сахалинские пограничники задержали японское судно

Сахалинские пограничники пресекли попытку нарушения государственной границы Российской Федерации иностранным судном «Oyster». На прошлой неделе транспортное средство было обнаружено в территориальном море России (пролив Лаперуза). Оно направлялось в сторону Японии, сообщили ТИА «Острова» в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.



Сахалинские пограничники пресекли попытку нарушения государственной границы Российской Федерации иностранным судном «Oyster». На прошлой неделе транспортное средство было обнаружено в территориальном море России (пролив Лаперуза). Оно направлялось в сторону Японии, сообщили ТИА «Острова» в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.

Привезенные на Сахалин коровы принесли 46 телят

В отделении совхоза «Комсомолец» увеличилось поголовье крупного рогатого скота мясного направления. Больше 970 животных завезли в хозяйство в прошлом году из Красноярского и Алтайского краев, Амурской области. Породы разные: герефордская, абердин-ангусская, шароле, казахская белоголовая. На Сахалине коровы принесли уже 46 здоровых и крепких телят. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.



В отделении совхоза «Комсомолец» увеличилось поголовье крупного рогатого скота мясного направления. Больше 970 животных завезли в хозяйство в прошлом году из Красноярского и Алтайского краев, Амурской области. Породы разные: герефордская, абердин-ангусская, шароле, казахская белоголовая. На Сахалине коровы принесли уже 46 здоровых и крепких телят. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

Горнолыжники-паралимпийцы проведут мастер-классы для сахалинцев

27 января в островной регион прибудет сборная России по горнолыжному спорту с поражением опорно-двигательного аппарата. В Южно-Сахалинске, а именно на спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» они проведут учебно-тренировочные сборы. В областной столице спортсмены останутся на 12 дней. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



27 января в островной регион прибудет сборная России по горнолыжному спорту с поражением опорно-двигательного аппарата. В Южно-Сахалинске, а именно на спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» они проведут учебно-тренировочные сборы. В областной столице спортсмены останутся на 12 дней. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Двое сахалинских фигуристов представят область на зональных соревнованиях первенства России

Сахалинские фигуристы на выходных разыграли медали областного первенства. В течение двух дней почти 30 воспитанников отделения фигурного катания дворца спорта «Кристалл» в возрасте от 10 до 15 лет соревновались в мастерстве исполнения обязательных элементов нескольких спортивных разрядов. Подробности соревнований ТИА «Острова» рассказали в «Кристалле».



Сахалинские фигуристы на выходных разыграли медали областного первенства. В течение двух дней почти 30 воспитанников отделения фигурного катания дворца спорта «Кристалл» в возрасте от 10 до 15 лет соревновались в мастерстве исполнения обязательных элементов нескольких спортивных разрядов. Подробности соревнований ТИА «Острова» рассказали в «Кристалле».

Сахалинцы обошли других дальневосточников по числу полученных в электронном виде госуслуг

Сахалинская область вошла в десятку регионов России, жители которых наиболее охотно используют механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. На Дальнем Востоке островной регион находится на первом месте по итогам 2016 года. Эта информация была оглашена на заседании под руководством министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николая Никифорова, посвященном использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.



Сахалинская область вошла в десятку регионов России, жители которых наиболее охотно используют механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. На Дальнем Востоке островной регион находится на первом месте по итогам 2016 года. Эта информация была оглашена на заседании под руководством министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николая Никифорова, посвященном использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.

На сахалинской мегаферме будут производить сыры твердых сортов

На юге острова продолжается создание уникального сельхозпредприятия полного цикла – от выращивания сырья для кормов до производства молока и мяса. В общей сложности на мегаферме будут содержаться больше 10 тысяч голов крупного рогатого скота. Из них только дойного стада – 3 тысячи 800 коров. Подробности строительства ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.



На юге острова продолжается создание уникального сельхозпредприятия полного цикла – от выращивания сырья для кормов до производства молока и мяса. В общей сложности на мегаферме будут содержаться больше 10 тысяч голов крупного рогатого скота. Из них только дойного стада – 3 тысячи 800 коров. Подробности строительства ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

Южно-сахалинские родители получат награды за заслуги в воспитании детей

Южно-сахалинским семьям будут вручать почетный знак «За заслуги в воспитании детей». Его получат родители (семьи), развивающие и укрепляющие в детях семейные традиции и ценности, а также формирующие патриотизм и нравственность. Заявки на присвоение звания лауреата почетного знака уже принимаются. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.



Южно-сахалинским семьям будут вручать почетный знак «За заслуги в воспитании детей». Его получат родители (семьи), развивающие и укрепляющие в детях семейные традиции и ценности, а также формирующие патриотизм и нравственность. Заявки на присвоение звания лауреата почетного знака уже принимаются. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.

Евгения Князева удивило высокое качество сахалинских спектаклей

Вчера в Чехов-центре народный артист России, актер театра и кино Евгений Князев представил сахалинцам моноспектакль «Пиковая дама». О том, как прошел показ, и о других целях приезда знаменитости, ТИА «Острова» рассказали в театре.



Вчера в Чехов-центре народный артист России, актер театра и кино Евгений Князев представил сахалинцам моноспектакль «Пиковая дама». О том, как прошел показ, и о других целях приезда знаменитости, ТИА «Острова» рассказали в театре.

На сахалинском «Горном воздухе» случилась перестрелка снежками добра

На Сахалине впервые отметили Всероссийский день снега. Мероприятие прошло на средней площадке спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Организаторы подготовили для участников множество испытаний и подарков. Они предложили им разделиться на команды и пройти ряд испытаний: сыграть в хоккей, покататься на время на ватрушках, пробежать полосу препятствий и сбить снежками фигуры. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



На Сахалине впервые отметили Всероссийский день снега. Мероприятие прошло на средней площадке спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Организаторы подготовили для участников множество испытаний и подарков. Они предложили им разделиться на команды и пройти ряд испытаний: сыграть в хоккей, покататься на время на ватрушках, пробежать полосу препятствий и сбить снежками фигуры. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Сахалинцы смогут подсоединиться к электросетям, не выходя из дома

Компания «Сахалинэнерго» усовершенствовала онлайн-сервис «Личный кабинет», который позволяет клиентам подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям компании и отслеживать все этапы выполнения процедуры, не выходя из дома. Зарегистрировавшись на сайте, клиент может направить заявление и копии всех необходимых документов в электронном виде без посещения пункта приема заявок. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».



Компания «Сахалинэнерго» усовершенствовала онлайн-сервис «Личный кабинет», который позволяет клиентам подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям компании и отслеживать все этапы выполнения процедуры, не выходя из дома. Зарегистрировавшись на сайте, клиент может направить заявление и копии всех необходимых документов в электронном виде без посещения пункта приема заявок. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».



Япония помогла сахалинскому «Горному воздуху» приобрести немецкий ратрак

Школа зимних видов спорта получила новый ратрак. Pisten Bully-100 немецкого производства станет надежным помощником в подготовке трасс для лыжных гонок. Вместе с техникой пришли все комплектующие, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



Школа зимних видов спорта получила новый ратрак. Pisten Bully-100 немецкого производства станет надежным помощником в подготовке трасс для лыжных гонок. Вместе с техникой пришли все комплектующие, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Сахалинцы познакомятся с речевой IT-технологией биологической обратной связи

26-27 января в «Институте развития образования Сахалинской области» (ул. Ленина, 111, каб. 23) пройдет семинар в рамках второго этапа общероссийского благотворительного проекта «Российской Ассоциации Биологической Обратной Связи «Речевая IT-технология БОС коррекционным школам, дошкольным образовательным учреждениям, социальным учреждениям России». В семинаре примут участие больше 50 психологов, логопедов и педагогических работников образовательных учреждений Сахалинской области, рассказали ТИА «Острова» в ИРОСО.



26-27 января в «Институте развития образования Сахалинской области» (ул. Ленина, 111, каб. 23) пройдет семинар в рамках второго этапа общероссийского благотворительного проекта «Российской Ассоциации Биологической Обратной Связи «Речевая IT-технология БОС коррекционным школам, дошкольным образовательным учреждениям, социальным учреждениям России». В семинаре примут участие больше 50 психологов, логопедов и педагогических работников образовательных учреждений Сахалинской области, рассказали ТИА «Острова» в ИРОСО.

Корсаковские пожарные пробежали лыжную эстафету быстрее своих коллег

20 января сахалинские пожарные посоревновались в лыжной эстафете, проводимой в рамках спартакиады среди подразделений области. Победу одержала команда четвертой пожарно-спасательной части «1 отряда ФПС по Сахалинской области» из Корсакова. Ее участники получили переходящий кубок. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.



20 января сахалинские пожарные посоревновались в лыжной эстафете, проводимой в рамках спартакиады среди подразделений области. Победу одержала команда четвертой пожарно-спасательной части «1 отряда ФПС по Сахалинской области» из Корсакова. Ее участники получили переходящий кубок. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.

В сахалинском совхозе собрали тепличных овощей почти на 40 % больше, чем планировали

В прошлом году в совхозе «Тепличный» собрали 4 тысячи 202,5 тонны овощей закрытого грунта. Это превышает плановое задание на 39,4 %, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.



В прошлом году в совхозе «Тепличный» собрали 4 тысячи 202,5 тонны овощей закрытого грунта. Это превышает плановое задание на 39,4 %, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

В Анивском районе пройдет 35-ая массовая гонка «Лыжня России»

Сегодня состоялось выездное совещание организационного комитета по подготовке к всероссийской массовой гонке «Лыжня России-2017». В нем приняли участие представители областного министерства спорта, управления спортивных мероприятий, администрации Анивского района, управление ГОиЧС Сахалинской области, а также представители силовых структур региона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном Минспорта.



Сегодня состоялось выездное совещание организационного комитета по подготовке к всероссийской массовой гонке «Лыжня России-2017». В нем приняли участие представители областного министерства спорта, управления спортивных мероприятий, администрации Анивского района, управление ГОиЧС Сахалинской области, а также представители силовых структур региона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном Минспорта.

В Сахалинской области начался конкурс на грант фонда социальных инициатив «Энергия»

Компания «Сахалин Энерджи» объявила о старте конкурса по выделению грантов на поддержку общественно значимых проектов некоммерческих организаций и учреждений. Победители получат финансовую поддержку компании в размере до 250 тысяч рублей в рамках конкурсного направления «местные инициативы» и до 500 тысяч рублей для реализации партнерских проектов.



Компания «Сахалин Энерджи» объявила о старте конкурса по выделению грантов на поддержку общественно значимых проектов некоммерческих организаций и учреждений. Победители получат финансовую поддержку компании в размере до 250 тысяч рублей в рамках конкурсного направления «местные инициативы» и до 500 тысяч рублей для реализации партнерских проектов.

В охинском аэропорту и двух морских портах Сахалина появится система распознавания лиц

В 2016 году на территории Сахалинской области зарегистрировали 12 тысяч 248 преступлений. Прирост составил 8,7 %. Он стал, в частности, результатом укрепления учетно-регистрационной дисциплины. При этом почти на 8 % снизилось число зарегистрированных преступных посягательств, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области по итогам заседания региональной коллегии управления министерства внутренних дел России.



В 2016 году на территории Сахалинской области зарегистрировали 12 тысяч 248 преступлений. Прирост составил 8,7 %. Он стал, в частности, результатом укрепления учетно-регистрационной дисциплины. При этом почти на 8 % снизилось число зарегистрированных преступных посягательств, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области по итогам заседания региональной коллегии управления министерства внутренних дел России.