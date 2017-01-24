24 января 2017 г., 13:51

40 % сахалинских автовладельцев высказались против платных парковок в центре города

«Вы за платную парковку в центре города?» - на такой вопрос предложил ответить своим пользователем всероссийский автомобильный портал Drom.ru. Выяснилось, что большая часть автомобилистов Сахалинской области против такого нововведения, сообщили ТИА «Острова» в интернет-ресурсе.

40 % автовладельцев региона выбрали вариант ответа «Однозначно нет». 24 % вовсе не испытывают сложностей с поиском места для своей машины. 18 % водителей высказались однозначно за платные парковки, еще 14 % ответили «Скорее да». Вариант ответа «Скорее нет» выбрали 4 % сахалинцев.

В целом по стране противников этой идеи все же больше, чем сторонников: 41% сказали нет, и только 15% - да. Наибольшее количество автовладельцев, не желающих платить за парковочное место, - в Саратовской области, против высказались 58,8% жителей региона. Надо полагать, хорошая ситуация с парковками в центре обстоит в Ямало-Ненецком автономном округе, здесь больше всего автомобилистов признались, что не ощущают нехватки парковочных мест - 48,4%.

«Сначала пусть сделают большие и удобные парковки, а потом уже деньги за это берут», «Считаю, должен быть первый бесплатный час или пол часа хотя бы. Иначе не упорядочивание, а вымогательство», «Однозначно за! Бюджет нужно пополнять» - пишут в комментариях пользователи сайта.

Опрос проходил на автомобильном портале Drom.ru в период с 9 по 18 января 2017 года. Всего в нем поучаствовали 21 тысяча 328 пользователей из 42 регионов страны.

Результаты по регионам можно посмотреть по ссылке: drom.ru/poll_details.php?poll_id=703&mode=regions&column=name&order=asc