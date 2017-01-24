Амурчане снабжали сахалинских наркоманов гашишным маслом

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Сахалинское правительство подвело итоги развития региона в 2016 году. По оценке, объем валового регионального продукта к январю-декабрю 2015 года увеличился на 6,1 % и составил 786,3 миллиарда рублей. Промышленное производство выросло на 6,9 % (659,4 миллиарда рублей). Эти и другие цифры ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
Сахалинские наркополицейские задержали группу лиц, подозреваемых в поставке гашишного масла в островной регион. Дурман переправляли из Амурской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
«Вы за платную парковку в центре города?» — на такой вопрос предложил ответить своим пользователем всероссийский автомобильный портал Drom.ru. Выяснилось, что большая часть автомобилистов Сахалинской области против такого нововведения, сообщили ТИА «Острова» в интернет-ресурсе.
В этом году народная дружина Южно-Сахалинска расширит сферу своей деятельности. Теперь ее участники будут пресекать нарушения в сфере благоустройства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Сахалинской области.
Во дворце спорта «Кристалл» объявили дополнительный набор на популярные спортивные отделения. Прием документов начался 23 января. Подробности ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».
Сахалин получит федеральную поддержку на развитие сельского хозяйства и культуры, а также благоустройство населенных пунктов. В ближайшие годы, несмотря на падение доходов бюджета, эти направления будут финансироваться в приоритетном порядке, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Сахалинские пограничники задержали японское судно
Сахалинские пограничники пресекли попытку нарушения государственной границы Российской Федерации иностранным судном «Oyster». На прошлой неделе транспортное средство было обнаружено в территориальном море России (пролив Лаперуза). Оно направлялось в сторону Японии, сообщили ТИА «Острова» в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.
В отделении совхоза «Комсомолец» увеличилось поголовье крупного рогатого скота мясного направления. Больше 970 животных завезли в хозяйство в прошлом году из Красноярского и Алтайского краев, Амурской области. Породы разные: герефордская, абердин-ангусская, шароле, казахская белоголовая. На Сахалине коровы принесли уже 46 здоровых и крепких телят. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
27 января в островной регион прибудет сборная России по горнолыжному спорту с поражением опорно-двигательного аппарата. В Южно-Сахалинске, а именно на спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» они проведут учебно-тренировочные сборы. В областной столице спортсмены останутся на 12 дней. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Сахалинские фигуристы на выходных разыграли медали областного первенства. В течение двух дней почти 30 воспитанников отделения фигурного катания дворца спорта «Кристалл» в возрасте от 10 до 15 лет соревновались в мастерстве исполнения обязательных элементов нескольких спортивных разрядов. Подробности соревнований ТИА «Острова» рассказали в «Кристалле».
Сахалинская область вошла в десятку регионов России, жители которых наиболее охотно используют механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. На Дальнем Востоке островной регион находится на первом месте по итогам 2016 года. Эта информация была оглашена на заседании под руководством министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николая Никифорова, посвященном использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.
На юге острова продолжается создание уникального сельхозпредприятия полного цикла – от выращивания сырья для кормов до производства молока и мяса. В общей сложности на мегаферме будут содержаться больше 10 тысяч голов крупного рогатого скота. Из них только дойного стада – 3 тысячи 800 коров. Подробности строительства ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Южно-сахалинским семьям будут вручать почетный знак «За заслуги в воспитании детей». Его получат родители (семьи), развивающие и укрепляющие в детях семейные традиции и ценности, а также формирующие патриотизм и нравственность. Заявки на присвоение звания лауреата почетного знака уже принимаются. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
Вчера в Чехов-центре народный артист России, актер театра и кино Евгений Князев представил сахалинцам моноспектакль «Пиковая дама». О том, как прошел показ, и о других целях приезда знаменитости, ТИА «Острова» рассказали в театре.
На Сахалине впервые отметили Всероссийский день снега. Мероприятие прошло на средней площадке спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Организаторы подготовили для участников множество испытаний и подарков. Они предложили им разделиться на команды и пройти ряд испытаний: сыграть в хоккей, покататься на время на ватрушках, пробежать полосу препятствий и сбить снежками фигуры. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Компания «Сахалинэнерго» усовершенствовала онлайн-сервис «Личный кабинет», который позволяет клиентам подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям компании и отслеживать все этапы выполнения процедуры, не выходя из дома. Зарегистрировавшись на сайте, клиент может направить заявление и копии всех необходимых документов в электронном виде без посещения пункта приема заявок. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».
Япония помогла сахалинскому «Горному воздуху» приобрести немецкий ратрак
Школа зимних видов спорта получила новый ратрак. Pisten Bully-100 немецкого производства станет надежным помощником в подготовке трасс для лыжных гонок. Вместе с техникой пришли все комплектующие, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
26-27 января в «Институте развития образования Сахалинской области» (ул. Ленина, 111, каб. 23) пройдет семинар в рамках второго этапа общероссийского благотворительного проекта «Российской Ассоциации Биологической Обратной Связи «Речевая IT-технология БОС коррекционным школам, дошкольным образовательным учреждениям, социальным учреждениям России». В семинаре примут участие больше 50 психологов, логопедов и педагогических работников образовательных учреждений Сахалинской области, рассказали ТИА «Острова» в ИРОСО.
20 января сахалинские пожарные посоревновались в лыжной эстафете, проводимой в рамках спартакиады среди подразделений области. Победу одержала команда четвертой пожарно-спасательной части «1 отряда ФПС по Сахалинской области» из Корсакова. Ее участники получили переходящий кубок. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
В прошлом году в совхозе «Тепличный» собрали 4 тысячи 202,5 тонны овощей закрытого грунта. Это превышает плановое задание на 39,4 %, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
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Сахалинские наркополицейские задержали группу лиц, подозреваемых в поставке гашишного масла в островной регион. Дурман переправляли из Амурской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
Оперативники установили, что 56-летний житель Южно-Сахалинска в рамках заранее достигнутой договоренности с 45-летним жителем Благовещенска организовал канал поставки гашишного масла из Амурской области на Сахалин. Курьером выступила 35-летняя амурчанка, которая, получив наркотическое вещество от поставщика, переправляла его в островную столицу, передавала получателю и возвращалась назад за следующей партией. 56-летний злоумышленник, в свою очередь, сбывал наркотик двум жителям Южно-Сахалинска для его последующей реализации.
Установив схему поставки и членов преступной цепочки, полицейские приступили к задержанию всех участников группы.
17 января курьер в очередной раз прибыла в Южно-Сахалинск и вместе с 56-летним подозреваемым отправилась на квартиру одного из сбытчиков. В результате проведенной операции указанные люди и два сбытчика были задержаны с поличным, когда готовили привезенный наркотик к реализации. При обыске полицейские обнаружили 11 шприцов, заполненных гашишным маслом, несколько свертков с изготовленной наркосодержащей смесью, а также полимерные свертки, в которых транспортировалось запрещенное к обороту вещество. Всего, как показала экспертиза, у злоумышленников было обнаружено и изъято 168 граммов гашишного масла, что является крупным размером.
Работая по горячим следам сахалинские наркополицейские вылетели в Благовещенск, где благодаря грамотным и четко спланированным действиям, также задержали поставщика. В настоящий момент злоумышленник этапирован в Южно-Сахалинск и заключен под стражу. В отношении его подельников также избрана мера пресечения в виде ареста.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Сахалинское правительство подвело итоги развития региона в 2016 году. По оценке, объем валового регионального продукта к январю-декабрю 2015 года увеличился на 6,1 % и составил 786,3 миллиарда рублей. Промышленное производство выросло на 6,9 % (659,4 миллиарда рублей). Эти и другие цифры ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
Сахалинские наркополицейские задержали группу лиц, подозреваемых в поставке гашишного масла в островной регион. Дурман переправляли из Амурской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
«Вы за платную парковку в центре города?» — на такой вопрос предложил ответить своим пользователем всероссийский автомобильный портал Drom.ru. Выяснилось, что большая часть автомобилистов Сахалинской области против такого нововведения, сообщили ТИА «Острова» в интернет-ресурсе.
В этом году народная дружина Южно-Сахалинска расширит сферу своей деятельности. Теперь ее участники будут пресекать нарушения в сфере благоустройства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Сахалинской области.
Во дворце спорта «Кристалл» объявили дополнительный набор на популярные спортивные отделения. Прием документов начался 23 января. Подробности ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».
Сахалин получит федеральную поддержку на развитие сельского хозяйства и культуры, а также благоустройство населенных пунктов. В ближайшие годы, несмотря на падение доходов бюджета, эти направления будут финансироваться в приоритетном порядке, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Сахалинские пограничники задержали японское судно
Сахалинские пограничники пресекли попытку нарушения государственной границы Российской Федерации иностранным судном «Oyster». На прошлой неделе транспортное средство было обнаружено в территориальном море России (пролив Лаперуза). Оно направлялось в сторону Японии, сообщили ТИА «Острова» в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.
В отделении совхоза «Комсомолец» увеличилось поголовье крупного рогатого скота мясного направления. Больше 970 животных завезли в хозяйство в прошлом году из Красноярского и Алтайского краев, Амурской области. Породы разные: герефордская, абердин-ангусская, шароле, казахская белоголовая. На Сахалине коровы принесли уже 46 здоровых и крепких телят. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
27 января в островной регион прибудет сборная России по горнолыжному спорту с поражением опорно-двигательного аппарата. В Южно-Сахалинске, а именно на спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» они проведут учебно-тренировочные сборы. В областной столице спортсмены останутся на 12 дней. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Сахалинские фигуристы на выходных разыграли медали областного первенства. В течение двух дней почти 30 воспитанников отделения фигурного катания дворца спорта «Кристалл» в возрасте от 10 до 15 лет соревновались в мастерстве исполнения обязательных элементов нескольких спортивных разрядов. Подробности соревнований ТИА «Острова» рассказали в «Кристалле».
Сахалинская область вошла в десятку регионов России, жители которых наиболее охотно используют механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. На Дальнем Востоке островной регион находится на первом месте по итогам 2016 года. Эта информация была оглашена на заседании под руководством министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николая Никифорова, посвященном использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.
На юге острова продолжается создание уникального сельхозпредприятия полного цикла – от выращивания сырья для кормов до производства молока и мяса. В общей сложности на мегаферме будут содержаться больше 10 тысяч голов крупного рогатого скота. Из них только дойного стада – 3 тысячи 800 коров. Подробности строительства ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Южно-сахалинским семьям будут вручать почетный знак «За заслуги в воспитании детей». Его получат родители (семьи), развивающие и укрепляющие в детях семейные традиции и ценности, а также формирующие патриотизм и нравственность. Заявки на присвоение звания лауреата почетного знака уже принимаются. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
Вчера в Чехов-центре народный артист России, актер театра и кино Евгений Князев представил сахалинцам моноспектакль «Пиковая дама». О том, как прошел показ, и о других целях приезда знаменитости, ТИА «Острова» рассказали в театре.
На Сахалине впервые отметили Всероссийский день снега. Мероприятие прошло на средней площадке спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Организаторы подготовили для участников множество испытаний и подарков. Они предложили им разделиться на команды и пройти ряд испытаний: сыграть в хоккей, покататься на время на ватрушках, пробежать полосу препятствий и сбить снежками фигуры. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Компания «Сахалинэнерго» усовершенствовала онлайн-сервис «Личный кабинет», который позволяет клиентам подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям компании и отслеживать все этапы выполнения процедуры, не выходя из дома. Зарегистрировавшись на сайте, клиент может направить заявление и копии всех необходимых документов в электронном виде без посещения пункта приема заявок. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».
Япония помогла сахалинскому «Горному воздуху» приобрести немецкий ратрак
Школа зимних видов спорта получила новый ратрак. Pisten Bully-100 немецкого производства станет надежным помощником в подготовке трасс для лыжных гонок. Вместе с техникой пришли все комплектующие, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
26-27 января в «Институте развития образования Сахалинской области» (ул. Ленина, 111, каб. 23) пройдет семинар в рамках второго этапа общероссийского благотворительного проекта «Российской Ассоциации Биологической Обратной Связи «Речевая IT-технология БОС коррекционным школам, дошкольным образовательным учреждениям, социальным учреждениям России». В семинаре примут участие больше 50 психологов, логопедов и педагогических работников образовательных учреждений Сахалинской области, рассказали ТИА «Острова» в ИРОСО.
20 января сахалинские пожарные посоревновались в лыжной эстафете, проводимой в рамках спартакиады среди подразделений области. Победу одержала команда четвертой пожарно-спасательной части «1 отряда ФПС по Сахалинской области» из Корсакова. Ее участники получили переходящий кубок. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
В прошлом году в совхозе «Тепличный» собрали 4 тысячи 202,5 тонны овощей закрытого грунта. Это превышает плановое задание на 39,4 %, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
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