Амурчане снабжали сахалинских наркоманов гашишным маслом

Сахалинские наркополицейские задержали группу лиц, подозреваемых в поставке гашишного масла в островной регион. Дурман переправляли из Амурской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.

Оперативники установили, что 56-летний житель Южно-Сахалинска в рамках заранее достигнутой договоренности с 45-летним жителем Благовещенска организовал канал поставки гашишного масла из Амурской области на Сахалин. Курьером выступила 35-летняя амурчанка, которая, получив наркотическое вещество от поставщика, переправляла его в островную столицу, передавала получателю и возвращалась назад за следующей партией. 56-летний злоумышленник, в свою очередь, сбывал наркотик двум жителям Южно-Сахалинска для его последующей реализации.

Установив схему поставки и членов преступной цепочки, полицейские приступили к задержанию всех участников группы.

17 января курьер в очередной раз прибыла в Южно-Сахалинск и вместе с 56-летним подозреваемым отправилась на квартиру одного из сбытчиков. В результате проведенной операции указанные люди и два сбытчика были задержаны с поличным, когда готовили привезенный наркотик к реализации. При обыске полицейские обнаружили 11 шприцов, заполненных гашишным маслом, несколько свертков с изготовленной наркосодержащей смесью, а также полимерные свертки, в которых транспортировалось запрещенное к обороту вещество. Всего, как показала экспертиза, у злоумышленников было обнаружено и изъято 168 граммов гашишного масла, что является крупным размером.

Работая по горячим следам сахалинские наркополицейские вылетели в Благовещенск, где благодаря грамотным и четко спланированным действиям, также задержали поставщика. В настоящий момент злоумышленник этапирован в Южно-Сахалинск и заключен под стражу. В отношении его подельников также избрана мера пресечения в виде ареста.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.