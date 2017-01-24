24 января 2017 г., 15:55

На Сахалине стали производить больше мяса

Сахалинское правительство подвело итоги развития региона в 2016 году. По оценке, объем валового регионального продукта к январю-декабрю 2015 года увеличился на 6,1 % и составил 786,3 миллиарда рублей. Промышленное производство выросло на 6,9 % (659,4 миллиарда рублей). Эти и другие цифры ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

В отчетном году в регионе отмечался рост производства тепловой и электрической энергии, бензина автомобильного, мазута топочного, лесоматериалов, строительных нерудных материалов, мяса и субпродуктов, рыбных консервов, цельномолочной продукции, колбасных изделий, минеральной воды.

Значительно - в 1,2 раза - увеличилось производство мяса, больше получено яиц - на 5,3 % и молока - на 2,3 %. За 12 месяцев в регионе произвели сельскохозяйственной продукции на общую сумму 12,7 миллиарда рублей, что на 11 % больше, чем годом ранее.

Выросло поголовье крупного рогатого скота (на 11,1 %), свиней (на 2,8 %) и птицы (на 4,7 %).

Улов рыбы и морепродуктов (по данным СКТУ Росрыболовства) составил 766,1 тысячи тонн, или 106,5 % к январю-декабрю 2015. Переработано 499 тысяч тонн, или 100,4 %.

Увеличилась добыча нефти, включая газовый конденсат (на 7,2 % - до 18,3 миллиона тонн), газа (на 3,2 % - до 29,6 миллиарда кубометров) и угля (в 1,3 раза - до 7,2 миллиона тонн).

В сфере жилищного строительства на Сахалине и Курилах в 2016 году введено в действие 329,2 тысячи квадратных метров жилья. Это на 5,5 % выше аналогичного показателя 2015.

На потребительском рынке в отчетном периоде увеличился оборот общественного питания (на 2,6 %).

Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 1 января 2017 года составил 0,7 %, что соответствует аналогичной дате 2016 года.