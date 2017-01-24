24 января 2017 г., 16:17

Южносахалинцы смогут три года покупать стройматериалы дешевле обычного

Южносахалинцы в течение трех календарных лет, с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года, смогут приобретать стройматериалы по сниженным ценам. Такое решение приняли в рамках реализации инвестиционных проектов по созданию в Сахалинской области собственного производства строительных материалов и конструкций. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации островной столицы.

Организации, прошедшие отбор на получение субсидии из областного бюджета на техническое перевооружение и модернизацию действующих производств, предоставляют свою продукцию (деревянный клееный брус профилированный с зарезанными чашками, композитный со вставками из экструдированного пенополистирола, лист профилированный из оцинкованной стали с полимерным покрытием НС44 и др.), которая производилась на приобретенном под проект оборудовании по сниженным ценам: на 10 % ниже установленной до предоставления государственной поддержки цены либо на уровне меньшей из сметных цен, установленных в Хабаровском или Приморском краях, с возможностью ежеквартального увеличения на индекс-дефлятор, согласованный с министерством строительства Сахалинской области.

Ежеквартальная информация о размере предельной (максимальной) оптово-отпускной цены указанной продукции, а также о предприятиях-получателях субсидии размещается на сайте министерства строительства Сахалинской области в разделе «Промышленность строительных материалов».