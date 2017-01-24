Виктор Горбач стал председателем общественного совета при сахалинском Минспорта

В министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области состоялось первое в этом году заседание общественного совета при министерстве. На нем рассмотрели вопросы об избрании председателя, заместителя председателя и секретаря совета. Также обсудили проведение экспертизы нормативных правовых актов. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном министерстве спорта и молодежной политики.

С вступительным словом к собравшимся обратился Антон Зайцев. Он поблагодарил предыдущий состав за проделанную работу и наметил планы на предстоящий год.

- Выполнено уже много, но предстоит еще больше. Ключевым на последующие годы станет вопрос разработки нормативной правовой базы, а также поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, которые также будут осуществлять реализацию мероприятий в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, - отметил министр.

Единогласным решением председателем общественного совета при министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области был выбран Виктор Горбач - председатель совета сахалинской региональной общественной организации «Братство Александра Невского». Также единогласно были одобрены кандидатуры Марины Романовой - проректора по учебной работе СахГУ на должность заместителя председателя, и Михаила Белякова - юрисконсульта управления спортивных мероприятий футбольного клуба «Сахалин» в качестве секретаря совета.

Также на заседании рассмотрели проекты принимаемых нормативных правовых актов министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области. Заслушав вынесенные на обсуждение, члены совета замечаний и предложений не внесли.

По итогам заседания было принято решение пригласить членов общественного совета на итоговую коллегию министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, которая состоится в марте.