В сахалинской школе зимних видов спорта появились новые тренажеры

Школа зимних видов спорта в Южно-Сахалинске обновила оборудование. Новые тренажеры помогут повысить эффективность тренировок и улучшить результаты. В здании, которое расположено на улице Горького, 7 комплексы уже установлены. На улице Венской только приступили к монтажу инвентаря. Его покупка обошлась в 4 миллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

- Можно сказать, что сегодня мы первый раз открыли тренажерный зал для наших ребят. Спортсмены довольны, тренеры разработали новую систему тренировок. Пока морозы, они смогут время проводить в зале, укреплять общую физическую форму, - рассказал директор школы зимних видов спорта Андрей Яковлев.

Спортивные тренажеры последнего поколения автоматизированы, легки в использовании и сделаны из высокопрочного материала. Коврики, гантели, гири, шведские стенки, велотренажеры, беговые дорожки, скамейки, многофункциональная силовая рамка, эллиптический тренажер, канаты, грифы - это неполный перечень того, что теперь есть в школе зимних видов спорта.

Анастасия Бондарь только привыкает к оборудованию. Сегодня тренер впервые показала спортсменам как правильно использовать некоторый инвентарь.

- Нас сейчас разделили. Тренер каждому определила тренажер и дала задание, мы его выполняем на время. Мне очень нравится. Все такое новое, красивое, - поделилась лыжница.

Покупка оборудования стала возможной благодаря соглашению, которое было подписано между министреством спорта России и региональным минспорта о выделении субсидии на 2016 год. Из федерального бюджета на софинансирование государственной программы региона «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности молодежной политики Сахалинской области на 2014-2020 годы» выделено больше 10 миллионов рублей.

Новое оборудование получит не только школа зимних видов спорта, но и школа горнолыжного спорта и сноуборда. Министерством спорта России был утвержден перечень спортивного оборудования, которое и было закуплено.