«Сахалинэнерго» предупредило об отключениях электричества 30 января

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Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Школа зимних видов спорта в Южно-Сахалинске обновила оборудование. Новые тренажеры помогут повысить эффективность тренировок и улучшить результаты. В здании, которое расположено на улице Горького, 7 комплексы уже установлены. На улице Венской только приступили к монтажу инвентаря. Его покупка обошлась в 4 миллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области состоялось первое в этом году заседание общественного совета при министерстве. На нем рассмотрели вопросы об избрании председателя, заместителя председателя и секретаря совета. Также обсудили проведение экспертизы нормативных правовых актов. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном министерстве спорта и молодежной политики.
Южносахалинцы в течение трех календарных лет, с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года, смогут приобретать стройматериалы по сниженным ценам. Такое решение приняли в рамках реализации инвестиционных проектов по созданию в Сахалинской области собственного производства строительных материалов и конструкций. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации островной столицы.
Сахалинское правительство подвело итоги развития региона в 2016 году. По оценке, объем валового регионального продукта к январю-декабрю 2015 года увеличился на 6,1 % и составил 786,3 миллиарда рублей. Промышленное производство выросло на 6,9 % (659,4 миллиарда рублей). Эти и другие цифры ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
Сахалинские наркополицейские задержали группу лиц, подозреваемых в поставке гашишного масла в островной регион. Дурман переправляли из Амурской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
«Вы за платную парковку в центре города?» — на такой вопрос предложил ответить своим пользователем всероссийский автомобильный портал Drom.ru. Выяснилось, что большая часть автомобилистов Сахалинской области против такого нововведения, сообщили ТИА «Острова» в интернет-ресурсе.
В этом году народная дружина Южно-Сахалинска расширит сферу своей деятельности. Теперь ее участники будут пресекать нарушения в сфере благоустройства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Сахалинской области.
Во дворце спорта «Кристалл» объявили дополнительный набор на популярные спортивные отделения. Прием документов начался 23 января. Подробности ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».
Сахалин получит федеральную поддержку на развитие сельского хозяйства и культуры, а также благоустройство населенных пунктов. В ближайшие годы, несмотря на падение доходов бюджета, эти направления будут финансироваться в приоритетном порядке, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Сахалинские пограничники задержали японское судно
Сахалинские пограничники пресекли попытку нарушения государственной границы Российской Федерации иностранным судном «Oyster». На прошлой неделе транспортное средство было обнаружено в территориальном море России (пролив Лаперуза). Оно направлялось в сторону Японии, сообщили ТИА «Острова» в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.
В отделении совхоза «Комсомолец» увеличилось поголовье крупного рогатого скота мясного направления. Больше 970 животных завезли в хозяйство в прошлом году из Красноярского и Алтайского краев, Амурской области. Породы разные: герефордская, абердин-ангусская, шароле, казахская белоголовая. На Сахалине коровы принесли уже 46 здоровых и крепких телят. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
27 января в островной регион прибудет сборная России по горнолыжному спорту с поражением опорно-двигательного аппарата. В Южно-Сахалинске, а именно на спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» они проведут учебно-тренировочные сборы. В областной столице спортсмены останутся на 12 дней. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Сахалинские фигуристы на выходных разыграли медали областного первенства. В течение двух дней почти 30 воспитанников отделения фигурного катания дворца спорта «Кристалл» в возрасте от 10 до 15 лет соревновались в мастерстве исполнения обязательных элементов нескольких спортивных разрядов. Подробности соревнований ТИА «Острова» рассказали в «Кристалле».
Сахалинская область вошла в десятку регионов России, жители которых наиболее охотно используют механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. На Дальнем Востоке островной регион находится на первом месте по итогам 2016 года. Эта информация была оглашена на заседании под руководством министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николая Никифорова, посвященном использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.
На юге острова продолжается создание уникального сельхозпредприятия полного цикла – от выращивания сырья для кормов до производства молока и мяса. В общей сложности на мегаферме будут содержаться больше 10 тысяч голов крупного рогатого скота. Из них только дойного стада – 3 тысячи 800 коров. Подробности строительства ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Южно-сахалинским семьям будут вручать почетный знак «За заслуги в воспитании детей». Его получат родители (семьи), развивающие и укрепляющие в детях семейные традиции и ценности, а также формирующие патриотизм и нравственность. Заявки на присвоение звания лауреата почетного знака уже принимаются. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
Вчера в Чехов-центре народный артист России, актер театра и кино Евгений Князев представил сахалинцам моноспектакль «Пиковая дама». О том, как прошел показ, и о других целях приезда знаменитости, ТИА «Острова» рассказали в театре.
На Сахалине впервые отметили Всероссийский день снега. Мероприятие прошло на средней площадке спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Организаторы подготовили для участников множество испытаний и подарков. Они предложили им разделиться на команды и пройти ряд испытаний: сыграть в хоккей, покататься на время на ватрушках, пробежать полосу препятствий и сбить снежками фигуры. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Компания «Сахалинэнерго» усовершенствовала онлайн-сервис «Личный кабинет», который позволяет клиентам подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям компании и отслеживать все этапы выполнения процедуры, не выходя из дома. Зарегистрировавшись на сайте, клиент может направить заявление и копии всех необходимых документов в электронном виде без посещения пункта приема заявок. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».
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Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска. В связи с проводимыми работами ограничения в электроснабжении затронут потребителей по адресам:
30 января с 13:00 до 17:00
- ул. Деповская, 6, 7, 9, 16, 20, 22, 24, 28, 34, 39, 41, 41-а, 43, 43-б, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 68, 70, 74, 78, 80;
- ул. Загородная, 68-а, 70, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 83;
- ул. Западная, 74, 76, 78; Кирпичная, 36-71, 53, 63-а;
- ул. Колодезная 62, 58, 60, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 83, 90;
- ул. Круговая - полностью;
- ул. Лермонтова, 97, 110,
- ул. Линейный, 18-а;
- ул. Луговая, 2;
- ул. Почтовая, 5, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 54, 56, 58;
- ул. Рязанская, 28, 30, 32, 32, 33, 35, 35-а, 36-а, 36, 41-в, 41-б, 44, 47б, 47-а, 51, 54, 57, 58;
- ул. Сенная, 10, 12, 12-а, 14, 16, 18;
- ул. Степная, 36, 42, 46, 48, 53, 54, 57, 60, 61, 71, 72, 77, 79, 83, 85, 87, 89;
- ул. Томская, 7, 8, 10, 11, 18, 20;
- ул. Учительская, 27;
- ул. Хлебная, 30-85;
- ул. Береговой, 1, 2, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17;
- ул. Линейный, 7, 20, 23, 23-а, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 35, 36;
- ул. Пожарный, 3, 5, 7, 11;
- ул. Складской, 1;
- ул. Цветной, 1-б, 6, 9-а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18;
- ул. Ягодный, 15, 18, 19;
- а также садоводческие товарищества «Книжник», «Локомотив», «Металлист», «Мечта», «Общепитовец», «Солнечная Долина»
В «Сахалинэнерго» отметили, что данные работы направлены на устранение дефектов оборудования и проведение его регламентного технического обслуживания, что в свою очередь влияет на качество и надежность электроснабжения. Энергокомпания просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничениями в подаче электроэнергии.
Также энергетики делают все возможное, чтобы при проведении ремонтов свести к минимуму количество отключаемых потребителей.
О работах на энергообъектах и связанных с этим ограничениях в электроснабжении можно узнать по телефону диспетчерской службы филиала «Распределительные сети» компании «Сахалинэнерго» - 782 - 782.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Школа зимних видов спорта в Южно-Сахалинске обновила оборудование. Новые тренажеры помогут повысить эффективность тренировок и улучшить результаты. В здании, которое расположено на улице Горького, 7 комплексы уже установлены. На улице Венской только приступили к монтажу инвентаря. Его покупка обошлась в 4 миллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области состоялось первое в этом году заседание общественного совета при министерстве. На нем рассмотрели вопросы об избрании председателя, заместителя председателя и секретаря совета. Также обсудили проведение экспертизы нормативных правовых актов. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном министерстве спорта и молодежной политики.
Южносахалинцы в течение трех календарных лет, с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года, смогут приобретать стройматериалы по сниженным ценам. Такое решение приняли в рамках реализации инвестиционных проектов по созданию в Сахалинской области собственного производства строительных материалов и конструкций. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации островной столицы.
Сахалинское правительство подвело итоги развития региона в 2016 году. По оценке, объем валового регионального продукта к январю-декабрю 2015 года увеличился на 6,1 % и составил 786,3 миллиарда рублей. Промышленное производство выросло на 6,9 % (659,4 миллиарда рублей). Эти и другие цифры ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
Сахалинские наркополицейские задержали группу лиц, подозреваемых в поставке гашишного масла в островной регион. Дурман переправляли из Амурской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
«Вы за платную парковку в центре города?» — на такой вопрос предложил ответить своим пользователем всероссийский автомобильный портал Drom.ru. Выяснилось, что большая часть автомобилистов Сахалинской области против такого нововведения, сообщили ТИА «Острова» в интернет-ресурсе.
В этом году народная дружина Южно-Сахалинска расширит сферу своей деятельности. Теперь ее участники будут пресекать нарушения в сфере благоустройства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Сахалинской области.
Во дворце спорта «Кристалл» объявили дополнительный набор на популярные спортивные отделения. Прием документов начался 23 января. Подробности ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».
Сахалин получит федеральную поддержку на развитие сельского хозяйства и культуры, а также благоустройство населенных пунктов. В ближайшие годы, несмотря на падение доходов бюджета, эти направления будут финансироваться в приоритетном порядке, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Сахалинские пограничники задержали японское судно
Сахалинские пограничники пресекли попытку нарушения государственной границы Российской Федерации иностранным судном «Oyster». На прошлой неделе транспортное средство было обнаружено в территориальном море России (пролив Лаперуза). Оно направлялось в сторону Японии, сообщили ТИА «Острова» в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.
В отделении совхоза «Комсомолец» увеличилось поголовье крупного рогатого скота мясного направления. Больше 970 животных завезли в хозяйство в прошлом году из Красноярского и Алтайского краев, Амурской области. Породы разные: герефордская, абердин-ангусская, шароле, казахская белоголовая. На Сахалине коровы принесли уже 46 здоровых и крепких телят. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
27 января в островной регион прибудет сборная России по горнолыжному спорту с поражением опорно-двигательного аппарата. В Южно-Сахалинске, а именно на спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» они проведут учебно-тренировочные сборы. В областной столице спортсмены останутся на 12 дней. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Сахалинские фигуристы на выходных разыграли медали областного первенства. В течение двух дней почти 30 воспитанников отделения фигурного катания дворца спорта «Кристалл» в возрасте от 10 до 15 лет соревновались в мастерстве исполнения обязательных элементов нескольких спортивных разрядов. Подробности соревнований ТИА «Острова» рассказали в «Кристалле».
Сахалинская область вошла в десятку регионов России, жители которых наиболее охотно используют механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. На Дальнем Востоке островной регион находится на первом месте по итогам 2016 года. Эта информация была оглашена на заседании под руководством министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николая Никифорова, посвященном использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.
На юге острова продолжается создание уникального сельхозпредприятия полного цикла – от выращивания сырья для кормов до производства молока и мяса. В общей сложности на мегаферме будут содержаться больше 10 тысяч голов крупного рогатого скота. Из них только дойного стада – 3 тысячи 800 коров. Подробности строительства ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Южно-сахалинским семьям будут вручать почетный знак «За заслуги в воспитании детей». Его получат родители (семьи), развивающие и укрепляющие в детях семейные традиции и ценности, а также формирующие патриотизм и нравственность. Заявки на присвоение звания лауреата почетного знака уже принимаются. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
Вчера в Чехов-центре народный артист России, актер театра и кино Евгений Князев представил сахалинцам моноспектакль «Пиковая дама». О том, как прошел показ, и о других целях приезда знаменитости, ТИА «Острова» рассказали в театре.
На Сахалине впервые отметили Всероссийский день снега. Мероприятие прошло на средней площадке спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Организаторы подготовили для участников множество испытаний и подарков. Они предложили им разделиться на команды и пройти ряд испытаний: сыграть в хоккей, покататься на время на ватрушках, пробежать полосу препятствий и сбить снежками фигуры. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Компания «Сахалинэнерго» усовершенствовала онлайн-сервис «Личный кабинет», который позволяет клиентам подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям компании и отслеживать все этапы выполнения процедуры, не выходя из дома. Зарегистрировавшись на сайте, клиент может направить заявление и копии всех необходимых документов в электронном виде без посещения пункта приема заявок. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».
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