«Сахалинэнерго» предупредило об отключениях электричества 30 января

Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.



Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.

В сахалинской школе зимних видов спорта появились новые тренажеры

Школа зимних видов спорта в Южно-Сахалинске обновила оборудование. Новые тренажеры помогут повысить эффективность тренировок и улучшить результаты. В здании, которое расположено на улице Горького, 7 комплексы уже установлены. На улице Венской только приступили к монтажу инвентаря. Его покупка обошлась в 4 миллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



Школа зимних видов спорта в Южно-Сахалинске обновила оборудование. Новые тренажеры помогут повысить эффективность тренировок и улучшить результаты. В здании, которое расположено на улице Горького, 7 комплексы уже установлены. На улице Венской только приступили к монтажу инвентаря. Его покупка обошлась в 4 миллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Виктор Горбач стал председателем общественного совета при сахалинском Минспорта

В министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области состоялось первое в этом году заседание общественного совета при министерстве. На нем рассмотрели вопросы об избрании председателя, заместителя председателя и секретаря совета. Также обсудили проведение экспертизы нормативных правовых актов. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном министерстве спорта и молодежной политики.



В министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области состоялось первое в этом году заседание общественного совета при министерстве. На нем рассмотрели вопросы об избрании председателя, заместителя председателя и секретаря совета. Также обсудили проведение экспертизы нормативных правовых актов. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном министерстве спорта и молодежной политики.

Южносахалинцы смогут три года покупать стройматериалы дешевле обычного

Южносахалинцы в течение трех календарных лет, с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года, смогут приобретать стройматериалы по сниженным ценам. Такое решение приняли в рамках реализации инвестиционных проектов по созданию в Сахалинской области собственного производства строительных материалов и конструкций. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации островной столицы.



Южносахалинцы в течение трех календарных лет, с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года, смогут приобретать стройматериалы по сниженным ценам. Такое решение приняли в рамках реализации инвестиционных проектов по созданию в Сахалинской области собственного производства строительных материалов и конструкций. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации островной столицы.

На Сахалине стали производить больше мяса

Сахалинское правительство подвело итоги развития региона в 2016 году. По оценке, объем валового регионального продукта к январю-декабрю 2015 года увеличился на 6,1 % и составил 786,3 миллиарда рублей. Промышленное производство выросло на 6,9 % (659,4 миллиарда рублей). Эти и другие цифры ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.



Сахалинское правительство подвело итоги развития региона в 2016 году. По оценке, объем валового регионального продукта к январю-декабрю 2015 года увеличился на 6,1 % и составил 786,3 миллиарда рублей. Промышленное производство выросло на 6,9 % (659,4 миллиарда рублей). Эти и другие цифры ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

Амурчане снабжали сахалинских наркоманов гашишным маслом

Сахалинские наркополицейские задержали группу лиц, подозреваемых в поставке гашишного масла в островной регион. Дурман переправляли из Амурской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.



Сахалинские наркополицейские задержали группу лиц, подозреваемых в поставке гашишного масла в островной регион. Дурман переправляли из Амурской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.

40 % сахалинских автовладельцев высказались против платных парковок в центре города

«Вы за платную парковку в центре города?» — на такой вопрос предложил ответить своим пользователем всероссийский автомобильный портал Drom.ru. Выяснилось, что большая часть автомобилистов Сахалинской области против такого нововведения, сообщили ТИА «Острова» в интернет-ресурсе.



«Вы за платную парковку в центре города?» — на такой вопрос предложил ответить своим пользователем всероссийский автомобильный портал Drom.ru. Выяснилось, что большая часть автомобилистов Сахалинской области против такого нововведения, сообщили ТИА «Острова» в интернет-ресурсе.

Народные дружинники Южно-Сахалинска проследят за благоустройством города

В этом году народная дружина Южно-Сахалинска расширит сферу своей деятельности. Теперь ее участники будут пресекать нарушения в сфере благоустройства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Сахалинской области.



В этом году народная дружина Южно-Сахалинска расширит сферу своей деятельности. Теперь ее участники будут пресекать нарушения в сфере благоустройства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Сахалинской области.

В «Кристалле» наберут еще больше юных фигуристов, хоккеистов и боксеров

Во дворце спорта «Кристалл» объявили дополнительный набор на популярные спортивные отделения. Прием документов начался 23 января. Подробности ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».



Во дворце спорта «Кристалл» объявили дополнительный набор на популярные спортивные отделения. Прием документов начался 23 января. Подробности ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».

Сахалинские аграрии смогут взять кредит под 5 % годовых

Сахалин получит федеральную поддержку на развитие сельского хозяйства и культуры, а также благоустройство населенных пунктов. В ближайшие годы, несмотря на падение доходов бюджета, эти направления будут финансироваться в приоритетном порядке, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.



Сахалин получит федеральную поддержку на развитие сельского хозяйства и культуры, а также благоустройство населенных пунктов. В ближайшие годы, несмотря на падение доходов бюджета, эти направления будут финансироваться в приоритетном порядке, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.



Сахалинские пограничники задержали японское судно

Сахалинские пограничники пресекли попытку нарушения государственной границы Российской Федерации иностранным судном «Oyster». На прошлой неделе транспортное средство было обнаружено в территориальном море России (пролив Лаперуза). Оно направлялось в сторону Японии, сообщили ТИА «Острова» в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.



Сахалинские пограничники пресекли попытку нарушения государственной границы Российской Федерации иностранным судном «Oyster». На прошлой неделе транспортное средство было обнаружено в территориальном море России (пролив Лаперуза). Оно направлялось в сторону Японии, сообщили ТИА «Острова» в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.

Привезенные на Сахалин коровы принесли 46 телят

В отделении совхоза «Комсомолец» увеличилось поголовье крупного рогатого скота мясного направления. Больше 970 животных завезли в хозяйство в прошлом году из Красноярского и Алтайского краев, Амурской области. Породы разные: герефордская, абердин-ангусская, шароле, казахская белоголовая. На Сахалине коровы принесли уже 46 здоровых и крепких телят. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.



В отделении совхоза «Комсомолец» увеличилось поголовье крупного рогатого скота мясного направления. Больше 970 животных завезли в хозяйство в прошлом году из Красноярского и Алтайского краев, Амурской области. Породы разные: герефордская, абердин-ангусская, шароле, казахская белоголовая. На Сахалине коровы принесли уже 46 здоровых и крепких телят. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

Горнолыжники-паралимпийцы проведут мастер-классы для сахалинцев

27 января в островной регион прибудет сборная России по горнолыжному спорту с поражением опорно-двигательного аппарата. В Южно-Сахалинске, а именно на спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» они проведут учебно-тренировочные сборы. В областной столице спортсмены останутся на 12 дней. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



27 января в островной регион прибудет сборная России по горнолыжному спорту с поражением опорно-двигательного аппарата. В Южно-Сахалинске, а именно на спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» они проведут учебно-тренировочные сборы. В областной столице спортсмены останутся на 12 дней. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Двое сахалинских фигуристов представят область на зональных соревнованиях первенства России

Сахалинские фигуристы на выходных разыграли медали областного первенства. В течение двух дней почти 30 воспитанников отделения фигурного катания дворца спорта «Кристалл» в возрасте от 10 до 15 лет соревновались в мастерстве исполнения обязательных элементов нескольких спортивных разрядов. Подробности соревнований ТИА «Острова» рассказали в «Кристалле».



Сахалинские фигуристы на выходных разыграли медали областного первенства. В течение двух дней почти 30 воспитанников отделения фигурного катания дворца спорта «Кристалл» в возрасте от 10 до 15 лет соревновались в мастерстве исполнения обязательных элементов нескольких спортивных разрядов. Подробности соревнований ТИА «Острова» рассказали в «Кристалле».

Сахалинцы обошли других дальневосточников по числу полученных в электронном виде госуслуг

Сахалинская область вошла в десятку регионов России, жители которых наиболее охотно используют механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. На Дальнем Востоке островной регион находится на первом месте по итогам 2016 года. Эта информация была оглашена на заседании под руководством министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николая Никифорова, посвященном использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.



Сахалинская область вошла в десятку регионов России, жители которых наиболее охотно используют механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. На Дальнем Востоке островной регион находится на первом месте по итогам 2016 года. Эта информация была оглашена на заседании под руководством министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николая Никифорова, посвященном использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.

На сахалинской мегаферме будут производить сыры твердых сортов

На юге острова продолжается создание уникального сельхозпредприятия полного цикла – от выращивания сырья для кормов до производства молока и мяса. В общей сложности на мегаферме будут содержаться больше 10 тысяч голов крупного рогатого скота. Из них только дойного стада – 3 тысячи 800 коров. Подробности строительства ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.



На юге острова продолжается создание уникального сельхозпредприятия полного цикла – от выращивания сырья для кормов до производства молока и мяса. В общей сложности на мегаферме будут содержаться больше 10 тысяч голов крупного рогатого скота. Из них только дойного стада – 3 тысячи 800 коров. Подробности строительства ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

Южно-сахалинские родители получат награды за заслуги в воспитании детей

Южно-сахалинским семьям будут вручать почетный знак «За заслуги в воспитании детей». Его получат родители (семьи), развивающие и укрепляющие в детях семейные традиции и ценности, а также формирующие патриотизм и нравственность. Заявки на присвоение звания лауреата почетного знака уже принимаются. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.



Южно-сахалинским семьям будут вручать почетный знак «За заслуги в воспитании детей». Его получат родители (семьи), развивающие и укрепляющие в детях семейные традиции и ценности, а также формирующие патриотизм и нравственность. Заявки на присвоение звания лауреата почетного знака уже принимаются. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.

Евгения Князева удивило высокое качество сахалинских спектаклей

Вчера в Чехов-центре народный артист России, актер театра и кино Евгений Князев представил сахалинцам моноспектакль «Пиковая дама». О том, как прошел показ, и о других целях приезда знаменитости, ТИА «Острова» рассказали в театре.



Вчера в Чехов-центре народный артист России, актер театра и кино Евгений Князев представил сахалинцам моноспектакль «Пиковая дама». О том, как прошел показ, и о других целях приезда знаменитости, ТИА «Острова» рассказали в театре.

На сахалинском «Горном воздухе» случилась перестрелка снежками добра

На Сахалине впервые отметили Всероссийский день снега. Мероприятие прошло на средней площадке спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Организаторы подготовили для участников множество испытаний и подарков. Они предложили им разделиться на команды и пройти ряд испытаний: сыграть в хоккей, покататься на время на ватрушках, пробежать полосу препятствий и сбить снежками фигуры. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



На Сахалине впервые отметили Всероссийский день снега. Мероприятие прошло на средней площадке спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Организаторы подготовили для участников множество испытаний и подарков. Они предложили им разделиться на команды и пройти ряд испытаний: сыграть в хоккей, покататься на время на ватрушках, пробежать полосу препятствий и сбить снежками фигуры. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.