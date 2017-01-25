В Южно-Сахалинске открылся каток «Медик»

В Южно-Сахалинске на одну ледовую площадку для массового катания стало больше - открылся каток «Медик», расположенный на территории областной больницы. Он стал самым большим в городе. Его площадь 6 тысяч квадратных метров. Работает бесплатная площадка с 9.00 до 22.00. В вечернее время она освещается, рассказали ТИА «Острова» в администрации областной столицы.

Сегодня на территории городского округа работает 21 ледовая площадка, в том числе по одной в Новоалександровске, Луговом, Синегорске, Санаторном, Березняках, Хомутово и Октябрьском. Шесть катков открыты по расписанию, остальные - круглосуточно.

Работы по заливке продолжаются на спортивной площадке в Дальнем, расположенной на пересечении улиц 1-й Московской и Рассветной. По словам специалистов, каток начнет функционировать уже в ближайшие выходные.

Все ледовые площадки, находящиеся в ведении «Спортивного города», будут работать до середины марта. Следят за их содержанием сотрудники подрядной организации: они расчищают, заливают лед, вывозят снег и убирают мусор.