«Дети войны» смогут шесть раз бесплатно проехать по Сахалинской области

Активисты общероссийского народного фронта в Сахалинской области провели заседание региональной рабочей группы «Социальная справедливость», на котором обсудили достижения и проблемы социальной политики региона. Участники мероприятия наметили вопросы дальнейшего взаимодействия с областной законодательной властью для преодоления возникающих трудностей на этом пути. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении ОНФ.

Татьяна Рукавишникова, председатель сахалинского общественного объединения пенсионеров «Совесть» рассказала, что уже удалось реализовать часть общественных предложений, которые представители народного фронта направили в правительство области в 2016 году. Так, теперь одиноко проживающим пенсионерам и семьям, состоящим из пенсионеров и инвалидов старше 70 лет, продлить жилищную субсидию стало проще. В настоящее время продление субсидий для них осуществляется в автоматическом режиме без личного участия. Процедура проходит за счет межведомственных связей с различными организациями. Раньше пенсионеров и инвалидов, несмотря на возраст и состояние здоровья, вынуждали дважды в год подтверждать право на получение жилищной субсидии, собирать ряд справок. Из-за бюрократических неудобств многие отказывались от своих льгот.

Также получилось решить вопрос о введении бесплатных проездных билетов для школьников. Они действуют только в учебный период. Поэтому Народный фронт совместно с другими общественными объединениями предложит правительству области рассмотреть вопрос обеспечения школьников льготными проездными билетами на время летних каникул, чтобы они могли ездить на занятия в спортивные секции, различные кружки, на культурные мероприятия.

Кроме того, пенсионеры старше 70 лет категории «дети войны» получили право на шесть бесплатных поездок в месяц в любой населенный пункт области.

- Нам не раз говорили, что невозможно добиться решения данных вопросов, но все-таки настойчивость регионального отделения Народного фронта и общественности в целом принесла свои положительные плоды. Поэтому мы продолжим подобную работу, - отметила Татьяна Рукавишникова.

Сахалинские общественники предложили внести поправки в областной закон «О детях войны», предусматривающий льготное лечение в санаториях России раз в пять лет для неработающих пенсионеров. Закон позволяет получить компенсацию части расходов по приобретению путевки в размере 50 %, но не более 30 тысяч рублей. Сейчас затраты на путевку компенсируются после возвращения из санатория. Общественники предложили механизм, позволяющий предварительно получить компенсацию, так как пенсионерам сложно найти средства на путевку, которые значительно превышают размер пенсии. Поэтому некоторые вынуждены отказаться от поездки. Также поправкой к закону было принято предложение активистов ОНФ отказаться от календарного трудового стажа. Рукавишникова считает, что льготным санаторным лечением должны пользоваться все «дети войны» без исключения. Ранее устанавливался стаж мужчинам - 40 лет, женщинам - 35 лет.

Активисты ОНФ продолжат работу по социальным проблемам, которые поднимались на встрече.