25 января 2017 г., 12:32

Детские сады Южно-Сахалинска пройдут проверку на безопасность

Департамент образования Южно-Сахалинска начал внеплановую проверку безопасности детских садов. Поводом стало происшествие в «Ромашке», когда в здание проник посторонний мужчина. Это происшествие выявило ряд недочетов в организации работы персонала и показало несоблюдение должностных инструкций сотрудниками по обеспечению безопасности входного режима на территорию. По этим пунктам исследуются все дошкольные учреждения Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в городской мэрии.

Проверки проходят в период, когда родители приводят и забирают детей, а также в ночное время, когда охрану обеспечивает вахтенная служба. Проверяется целостность ограждений, функционирование домофонов на калитках, видеокамер, тревожной кнопки, ведение вахтенных журналов. Проводится инструктаж сторожей и вахтенной службы по действиям в чрезвычайных ситуациях, проверяется знание и исполнение персоналом должностных инструкций.

В ходе общего собрания заведующих детскими садами вице-мэр Елена Фёдорова резко раскритиковала неудовлетворительную работу сотрудников некоторых детских садов, обязанных обеспечивать безопасность входного режима и приема детей. И особо отметила, что каждый работник - от заведующей до дворника - несет персональную ответственность за невыполнение своих должностных инструкций. В них четко прописаны все обязанности, при соблюдении которых возможность возникновения внештатных ситуаций сводится практически к нулю. Все детские сады будут повторно проверены.

Начальник департамента образования Анастасия Киктева потребовала от заведующих незамедлительно сообщать обо всех нестандартных ситуациях руководителям департамента.

Сейчас рассматривается возможность перевода дошкольных учреждений на охрану профессиональными агентствами.

Самым сложным остается контроль за людьми, входящими на территорию и в здание дошкольного учреждения утром и в вечернее время, когда родители приводят и забирают детей. Этот вопрос будет рассмотрен на антитеррористической комиссии администрации Южно-Сахалинска.

Аналогичные проверки проходят в школах и учреждениях дополнительного образования детей. Все руководители получили приказ усилить меры, направленные на обеспечение безопасности и повышение антитеррористической защищенности.