25 января 2017 г., 15:15

Трое сахалинцев обокрали красноярца

В ночь с 19 на 20 января 22-летний житель Красноярского края, приехавший в островной регион на заработки, отдыхал в одном из досуговых заведений областного центра, где он познакомился с тремя молодыми людьми. Сахалинцы, узнав, что их новый знакомый родом из другого края, предложили ему показать достопримечательности ночного города, на что тот охотно согласился. Чем закончилась поездка ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.

Во время поездки парень рассказал, с какой целью приехал на остров, и что ему удалось здесь подзаработать. Тем временем компания обратила внимание, что у него действительно имеются при себе деньги и другие ценности. Тогда у них возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества. Злоумышленники силой похитили у него сотовый телефон, наручные часы, печатку и около 50 тысяч рублей, после чего вытолкали потерпевшего из машины и скрылись в неизвестном направлении.

Молодой человек обратился за помощью в полицию. Сотрудники управления уголовного розыска регионального УМВД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки выяснили личности налетчиков, задержание которых оставалось лишь делом времени. Вскоре местонахождение каждого из них было установлено.

Сахалинцы 18, 19 и 20 лет сознались в содеянном. Часть похищенного имущества полицейские изъяли и в дальнейшем вернут законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.