25 января 2017 г., 15:59

Японская сторона решила найти альтернативные возможности взаимовыгодного сотрудничества с Сахалинской областью

В Южно-Сахалинске состоялась встреча губернатора Олега Кожемяко с заместителем генерального директора департамента Европы министерства иностранных дел Японии Тосихиро Аики. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

Глава региона приветствовал гостя на островной земле. По его мнению, сегодняшняя встреча должна стать продолжением большой работы по развитию экономического сотрудничества между двумя странами, которую начали президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Сиздзо Абэ в ходе своих прошлогодних встреч.

- Мы разработали предложения по совместной работе на Курильских островах, по участию японских компаний в проектах на территории Сахалинской области, связанных с рыбопереработкой, марикультурой, дорожной инфраструктурой, жилищным строительством, созданием медицинских центров, - сказал Олег Кожемяко.

По мнению губернатора, установление безвизового режима между Сахалинской областью и префектурой Хоккайдо, расположенной на одноименном острове, ближайшем к территории России, послужило бы хорошим стимулом для налаживания более тесных экономических и культурных связей. Он подчеркнул, что власти Сахалина и Курил области поддерживают решения, направленные на развитие транспортного сообщения, увеличение туристического потока между пограничными регионами России и Японии.

В свою очередь Тосихиро Аики поблагодарил Олега Кожемяко за большие усилия, направленные на развитие сотрудничества с префектурой Хоккайдо. По его словам, недавний визит президента России Владимира Путина в Японию предоставляет возможность для продвижения сотрудничества двух стран в различных сферах. Гость высоко оценил потенциал для совместной взаимовыгодной работы, которым Сахалинская область обладает в силу своего географического положения. Тосихиро Аики отметил, что японская сторона намерена найти возможности для взаимовыгодного сотрудничества, не ограничиваясь такими традиционными отраслями, как энергетика и рыболовство.