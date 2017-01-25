25 января 2017 г., 16:07

Сахалинский Минлесхоз предложил в аренду участок охотугодий в Охинском районе

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который выиграет аукцион, сможет здесь заниматься промышленной охотой, а также предоставлять услуги для охотников-любителей. В последнем случае охотпользователь должен позаботиться о необходимой инфраструктуре: построить домики для охотников, скрадки. Также охотпользователь должен регулярно мониторить состояние популяций объектов животного мира на закрепленном участке.

Вся территория области поделена на закрепленные охотничьи угодья, на которых хозяйничают юридические лица и индивидуальные предприниматели, и общедоступные - площади, на которых могут охотиться все желающие. На сегодняшний день на территории Сахалинской области зарегистрировано девять охотпользователей. В их владении находится больше десятка участков охотугодий, расположенных на территории всего региона, в том числе и на Курильских островах.

Заявку на участие в аукционе можно подать, обратившись в министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области в рабочие дни (г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, дом 16, кабинет 101).

Аукционная документация, форма заявки, схема расположения охотничьих угодий размещена на сайте: torgi.gov.ru.