В «Сахалинской коммунальной компании» сменился генеральный директор

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Сахалинскую коммунальную компанию возглавил Юрий Вяткин. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора по капитальному ремонту, сообщили ТИА «Острова» в организации.
Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области открыло аукцион на право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьего угодья, расположенного в Охинском районе. Общая площадь участка – 76,163 тысячи га. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске состоялась встреча губернатора Олега Кожемяко с заместителем генерального директора департамента Европы министерства иностранных дел Японии Тосихиро Аики. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Семинар по лавинной безопасности проведет для южносахалинских туристов Юрий Генсиоровский, представитель лаборатории лавинных и селевых процессов сахалинского филиала Дальневосточного геологического института ДВО РАН, кандидат геолого-минералогических наук. На занятие приглашаются как опытные туристы, так и новички. О мероприятии ТИА «Острова» сообщили в центре молодежных инициатив Южно-Сахалинска.
25 января в Южно-Сахалинске стартовал проект «Горные лыжи в школу». На горе Парковая учащиеся третьих-четвертых классов школ островной столицы познакомились с азами горнолыжного спорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В ночь с 19 на 20 января 22-летний житель Красноярского края, приехавший в островной регион на заработки, отдыхал в одном из досуговых заведений областного центра, где он познакомился с тремя молодыми людьми. Сахалинцы, узнав, что их новый знакомый родом из другого края, предложили ему показать достопримечательности ночного города, на что тот охотно согласился. Чем закончилась поездка ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.
Департамент образования Южно-Сахалинска начал внеплановую проверку безопасности детских садов. Поводом стало происшествие в «Ромашке», когда в здание проник посторонний мужчина. Это происшествие выявило ряд недочетов в организации работы персонала и показало несоблюдение должностных инструкций сотрудниками по обеспечению безопасности входного режима на территорию. По этим пунктам исследуются все дошкольные учреждения Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в городской мэрии.
Активисты общероссийского народного фронта в Сахалинской области провели заседание региональной рабочей группы «Социальная справедливость», на котором обсудили достижения и проблемы социальной политики региона. Участники мероприятия наметили вопросы дальнейшего взаимодействия с областной законодательной властью для преодоления возникающих трудностей на этом пути. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении ОНФ.
На официальном сайте администрации Южно-Сахалинска появился план-график работ по содержанию жилого фонда управляющими компаниями на период 2017-2020 годов. В перечне представлено 50 организаций. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областного центра.
В Южно-Сахалинске на одну ледовую площадку для массового катания стало больше - открылся каток «Медик», расположенный на территории областной больницы. Он стал самым большим в городе. Его площадь 6 тысяч квадратных метров. Работает бесплатная площадка с 9:00 до 22:00. В вечернее время она освещается, рассказали ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
Прокурор сахалинской области поблагодарил студентов за активную гражданскую позицию
В преддверии Дня российского студенчества прокурор Сахалинской области Николай Рябов на оперативном совещании вручил благодарности студентам Сахалинского государственного университета, принимающим активное участие в мероприятиях прокуратуры. Благодарностью отметили студентов второго курса института права, экономики и управления СахГУ Айкануш Нерсисян, Анжелику Тыршу, Игоря Речкина, Анну Мазанову, студента третьего курса данного образовательного учреждения Даниила Полыновского.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Школа зимних видов спорта в Южно-Сахалинске обновила оборудование. Новые тренажеры помогут повысить эффективность тренировок и улучшить результаты. В здании, которое расположено на улице Горького, 7 комплексы уже установлены. На улице Венской только приступили к монтажу инвентаря. Его покупка обошлась в 4 миллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области состоялось первое в этом году заседание общественного совета при министерстве. На нем рассмотрели вопросы об избрании председателя, заместителя председателя и секретаря совета. Также обсудили проведение экспертизы нормативных правовых актов. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном министерстве спорта и молодежной политики.
Южносахалинцы в течение трех календарных лет, с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года, смогут приобретать стройматериалы по сниженным ценам. Такое решение приняли в рамках реализации инвестиционных проектов по созданию в Сахалинской области собственного производства строительных материалов и конструкций. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации островной столицы.
Сахалинское правительство подвело итоги развития региона в 2016 году. По оценке, объем валового регионального продукта к январю-декабрю 2015 года увеличился на 6,1 % и составил 786,3 миллиарда рублей. Промышленное производство выросло на 6,9 % (659,4 миллиарда рублей). Эти и другие цифры ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
Сахалинские наркополицейские задержали группу лиц, подозреваемых в поставке гашишного масла в островной регион. Дурман переправляли из Амурской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
«Вы за платную парковку в центре города?» — на такой вопрос предложил ответить своим пользователем всероссийский автомобильный портал Drom.ru. Выяснилось, что большая часть автомобилистов Сахалинской области против такого нововведения, сообщили ТИА «Острова» в интернет-ресурсе.
В этом году народная дружина Южно-Сахалинска расширит сферу своей деятельности. Теперь ее участники будут пресекать нарушения в сфере благоустройства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Сахалинской области.
Во дворце спорта «Кристалл» объявили дополнительный набор на популярные спортивные отделения. Прием документов начался 23 января. Подробности ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».
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Сахалинскую коммунальную компанию возглавил Юрий Вяткин. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора по капитальному ремонту, сообщили ТИА «Острова» в организации.
22 декабря 2016 года решением совета директоров «Сахалинской Коммунальной Компании» к выполнению обязанностей генерального директора приступил Юрий Геннадьевич Вяткин. Он родился в 1959 году в городе Артеме Приморского края. Окончил Санкт-Петербургскую академию управления и экономики.
Вся трудовая деятельность Юрия Вяткина связана с теплоэнергетикой и жилищно-коммунальным хозяйством. В течение 32 лет он работал на различных руководящих должностях теплоэнергетических предприятий Дальнего Востока.
В 2008 году министерство регионального развития России присвоило Юрию Геннадьевичу звание «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России».
С 2015 года по настоящее время он трудится в «СКК». Имеет богатый опыт в решении вопросов городского хозяйства. Члены совета директоров «СКК» отметили работу Юрия Геннадьевича как грамотного руководителя и профессионала высокого уровня.
- Южно-Сахалинск - современный, быстро развивающийся город, в котором ведется интенсивное жилищное строительство, возводятся объекты социального значения и бытового обслуживания, открываются новые спортивные комплексы. Спрос на тепловую энергию велик, поэтому теплоснабжающая компания областного центра должна предвосхищать развитие экономической, социальной и жилищной инфраструктуры, - подчеркнул генеральный директор. - Главная задача, которую ставлю перед собой - обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей с учетом прогноза градостроительного развития, а также необходимость совершенствования сбытовой деятельности - увеличение объемов реализации и высокая собираемость платежей.
«Сахалинская Коммунальная Компания» является единой теплоснабжающей организацией Южно-Сахалинского городского округа. В зоне обслуживания предприятия масштабный теплосетевой комплекс протяженностью 309 километров, семь центральных тепловых пунктов, 13 насосных станций; теплоэнергетическое оборудование: 15 котельных, а также объекты водопроводно-канализационного хозяйства: 28 насосных станций водопровода (первого и второго подъема), 12 водозаборов, 10 канализационно-насосных станций, шесть очистных сооружений канализации, которые поставляют тепло и горячую воду в 1 тысячу 693 жилых дома.
Сахалинскую коммунальную компанию возглавил Юрий Вяткин. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора по капитальному ремонту, сообщили ТИА «Острова» в организации.
Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области открыло аукцион на право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьего угодья, расположенного в Охинском районе. Общая площадь участка – 76,163 тысячи га. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске состоялась встреча губернатора Олега Кожемяко с заместителем генерального директора департамента Европы министерства иностранных дел Японии Тосихиро Аики. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Семинар по лавинной безопасности проведет для южносахалинских туристов Юрий Генсиоровский, представитель лаборатории лавинных и селевых процессов сахалинского филиала Дальневосточного геологического института ДВО РАН, кандидат геолого-минералогических наук. На занятие приглашаются как опытные туристы, так и новички. О мероприятии ТИА «Острова» сообщили в центре молодежных инициатив Южно-Сахалинска.
25 января в Южно-Сахалинске стартовал проект «Горные лыжи в школу». На горе Парковая учащиеся третьих-четвертых классов школ островной столицы познакомились с азами горнолыжного спорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В ночь с 19 на 20 января 22-летний житель Красноярского края, приехавший в островной регион на заработки, отдыхал в одном из досуговых заведений областного центра, где он познакомился с тремя молодыми людьми. Сахалинцы, узнав, что их новый знакомый родом из другого края, предложили ему показать достопримечательности ночного города, на что тот охотно согласился. Чем закончилась поездка ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.
Департамент образования Южно-Сахалинска начал внеплановую проверку безопасности детских садов. Поводом стало происшествие в «Ромашке», когда в здание проник посторонний мужчина. Это происшествие выявило ряд недочетов в организации работы персонала и показало несоблюдение должностных инструкций сотрудниками по обеспечению безопасности входного режима на территорию. По этим пунктам исследуются все дошкольные учреждения Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в городской мэрии.
Активисты общероссийского народного фронта в Сахалинской области провели заседание региональной рабочей группы «Социальная справедливость», на котором обсудили достижения и проблемы социальной политики региона. Участники мероприятия наметили вопросы дальнейшего взаимодействия с областной законодательной властью для преодоления возникающих трудностей на этом пути. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении ОНФ.
На официальном сайте администрации Южно-Сахалинска появился план-график работ по содержанию жилого фонда управляющими компаниями на период 2017-2020 годов. В перечне представлено 50 организаций. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областного центра.
В Южно-Сахалинске на одну ледовую площадку для массового катания стало больше - открылся каток «Медик», расположенный на территории областной больницы. Он стал самым большим в городе. Его площадь 6 тысяч квадратных метров. Работает бесплатная площадка с 9:00 до 22:00. В вечернее время она освещается, рассказали ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
Прокурор сахалинской области поблагодарил студентов за активную гражданскую позицию
В преддверии Дня российского студенчества прокурор Сахалинской области Николай Рябов на оперативном совещании вручил благодарности студентам Сахалинского государственного университета, принимающим активное участие в мероприятиях прокуратуры. Благодарностью отметили студентов второго курса института права, экономики и управления СахГУ Айкануш Нерсисян, Анжелику Тыршу, Игоря Речкина, Анну Мазанову, студента третьего курса данного образовательного учреждения Даниила Полыновского.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Школа зимних видов спорта в Южно-Сахалинске обновила оборудование. Новые тренажеры помогут повысить эффективность тренировок и улучшить результаты. В здании, которое расположено на улице Горького, 7 комплексы уже установлены. На улице Венской только приступили к монтажу инвентаря. Его покупка обошлась в 4 миллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области состоялось первое в этом году заседание общественного совета при министерстве. На нем рассмотрели вопросы об избрании председателя, заместителя председателя и секретаря совета. Также обсудили проведение экспертизы нормативных правовых актов. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном министерстве спорта и молодежной политики.
Южносахалинцы в течение трех календарных лет, с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года, смогут приобретать стройматериалы по сниженным ценам. Такое решение приняли в рамках реализации инвестиционных проектов по созданию в Сахалинской области собственного производства строительных материалов и конструкций. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации островной столицы.
Сахалинское правительство подвело итоги развития региона в 2016 году. По оценке, объем валового регионального продукта к январю-декабрю 2015 года увеличился на 6,1 % и составил 786,3 миллиарда рублей. Промышленное производство выросло на 6,9 % (659,4 миллиарда рублей). Эти и другие цифры ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
Сахалинские наркополицейские задержали группу лиц, подозреваемых в поставке гашишного масла в островной регион. Дурман переправляли из Амурской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
«Вы за платную парковку в центре города?» — на такой вопрос предложил ответить своим пользователем всероссийский автомобильный портал Drom.ru. Выяснилось, что большая часть автомобилистов Сахалинской области против такого нововведения, сообщили ТИА «Острова» в интернет-ресурсе.
В этом году народная дружина Южно-Сахалинска расширит сферу своей деятельности. Теперь ее участники будут пресекать нарушения в сфере благоустройства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Сахалинской области.
Во дворце спорта «Кристалл» объявили дополнительный набор на популярные спортивные отделения. Прием документов начался 23 января. Подробности ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».
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