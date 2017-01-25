25 января 2017 г., 16:18

В «Сахалинской коммунальной компании» сменился генеральный директор

Сахалинскую коммунальную компанию возглавил Юрий Вяткин. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора по капитальному ремонту, сообщили ТИА «Острова» в организации.

22 декабря 2016 года решением совета директоров «Сахалинской Коммунальной Компании» к выполнению обязанностей генерального директора приступил Юрий Геннадьевич Вяткин. Он родился в 1959 году в городе Артеме Приморского края. Окончил Санкт-Петербургскую академию управления и экономики.

Вся трудовая деятельность Юрия Вяткина связана с теплоэнергетикой и жилищно-коммунальным хозяйством. В течение 32 лет он работал на различных руководящих должностях теплоэнергетических предприятий Дальнего Востока.

В 2008 году министерство регионального развития России присвоило Юрию Геннадьевичу звание «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России».

С 2015 года по настоящее время он трудится в «СКК». Имеет богатый опыт в решении вопросов городского хозяйства. Члены совета директоров «СКК» отметили работу Юрия Геннадьевича как грамотного руководителя и профессионала высокого уровня.

- Южно-Сахалинск - современный, быстро развивающийся город, в котором ведется интенсивное жилищное строительство, возводятся объекты социального значения и бытового обслуживания, открываются новые спортивные комплексы. Спрос на тепловую энергию велик, поэтому теплоснабжающая компания областного центра должна предвосхищать развитие экономической, социальной и жилищной инфраструктуры, - подчеркнул генеральный директор. - Главная задача, которую ставлю перед собой - обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей с учетом прогноза градостроительного развития, а также необходимость совершенствования сбытовой деятельности - увеличение объемов реализации и высокая собираемость платежей.

«Сахалинская Коммунальная Компания» является единой теплоснабжающей организацией Южно-Сахалинского городского округа. В зоне обслуживания предприятия масштабный теплосетевой комплекс протяженностью 309 километров, семь центральных тепловых пунктов, 13 насосных станций; теплоэнергетическое оборудование: 15 котельных, а также объекты водопроводно-канализационного хозяйства: 28 насосных станций водопровода (первого и второго подъема), 12 водозаборов, 10 канализационно-насосных станций, шесть очистных сооружений канализации, которые поставляют тепло и горячую воду в 1 тысячу 693 жилых дома.