10 сахалинских студентов получили именные премии из рук губернатора

|Политика
|Закон
|Общество
|Происшествия
|Здоровье
|Культура
|Экономика
|Образование
|Спорт
|Туризм
|18+
Сотрудники фонда «Родные острова» подвели итоги своей работы, которая началась в марте прошлого года. На воплощение социальных проектов, поддержку спорта и другие инициативы фонд уже направил больше 60 миллионов рублей.
27 января в 16:00 в Сахалинском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Цветы Мугунхва на сахалинской земле». Она посвящена истории и этнографии сахалинских корейцев, рассказали ТИА «Острова» в музее.
В День российского студенчества в областном центре состоялась торжественная церемония награждения учащихся Сахалинского государственного университета. Поздравить их пришли первые лица области и города. Подробности мероприятия ТИА «Острова» рассказали в мэрии Южно-Сахалинска.
Сахалинскую коммунальную компанию возглавил Юрий Вяткин. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора по капитальному ремонту, сообщили ТИА «Острова» в организации.
Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области открыло аукцион на право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьего угодья, расположенного в Охинском районе. Общая площадь участка – 76,163 тысячи га. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске состоялась встреча губернатора Олега Кожемяко с заместителем генерального директора департамента Европы министерства иностранных дел Японии Тосихиро Аики. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Семинар по лавинной безопасности проведет для южносахалинских туристов Юрий Генсиоровский, представитель лаборатории лавинных и селевых процессов сахалинского филиала Дальневосточного геологического института ДВО РАН, кандидат геолого-минералогических наук. На занятие приглашаются как опытные туристы, так и новички. О мероприятии ТИА «Острова» сообщили в центре молодежных инициатив Южно-Сахалинска.
25 января в Южно-Сахалинске стартовал проект «Горные лыжи в школу». На горе Парковая учащиеся третьих-четвертых классов школ островной столицы познакомились с азами горнолыжного спорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В ночь с 19 на 20 января 22-летний житель Красноярского края, приехавший в островной регион на заработки, отдыхал в одном из досуговых заведений областного центра, где он познакомился с тремя молодыми людьми. Сахалинцы, узнав, что их новый знакомый родом из другого края, предложили ему показать достопримечательности ночного города, на что тот охотно согласился. Чем закончилась поездка ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.
Департамент образования Южно-Сахалинска начал внеплановую проверку безопасности детских садов. Поводом стало происшествие в «Ромашке», когда в здание проник посторонний мужчина. Это происшествие выявило ряд недочетов в организации работы персонала и показало несоблюдение должностных инструкций сотрудниками по обеспечению безопасности входного режима на территорию. По этим пунктам исследуются все дошкольные учреждения Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в городской мэрии.
Активисты общероссийского народного фронта в Сахалинской области провели заседание региональной рабочей группы «Социальная справедливость», на котором обсудили достижения и проблемы социальной политики региона. Участники мероприятия наметили вопросы дальнейшего взаимодействия с областной законодательной властью для преодоления возникающих трудностей на этом пути. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении ОНФ.
На официальном сайте администрации Южно-Сахалинска появился план-график работ по содержанию жилого фонда управляющими компаниями на период 2017-2020 годов. В перечне представлено 50 организаций. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областного центра.
В Южно-Сахалинске на одну ледовую площадку для массового катания стало больше - открылся каток «Медик», расположенный на территории областной больницы. Он стал самым большим в городе. Его площадь 6 тысяч квадратных метров. Работает бесплатная площадка с 9:00 до 22:00. В вечернее время она освещается, рассказали ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
Прокурор сахалинской области поблагодарил студентов за активную гражданскую позицию
В преддверии Дня российского студенчества прокурор Сахалинской области Николай Рябов на оперативном совещании вручил благодарности студентам Сахалинского государственного университета, принимающим активное участие в мероприятиях прокуратуры. Благодарностью отметили студентов второго курса института права, экономики и управления СахГУ Айкануш Нерсисян, Анжелику Тыршу, Игоря Речкина, Анну Мазанову, студента третьего курса данного образовательного учреждения Даниила Полыновского.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Школа зимних видов спорта в Южно-Сахалинске обновила оборудование. Новые тренажеры помогут повысить эффективность тренировок и улучшить результаты. В здании, которое расположено на улице Горького, 7 комплексы уже установлены. На улице Венской только приступили к монтажу инвентаря. Его покупка обошлась в 4 миллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области состоялось первое в этом году заседание общественного совета при министерстве. На нем рассмотрели вопросы об избрании председателя, заместителя председателя и секретаря совета. Также обсудили проведение экспертизы нормативных правовых актов. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном министерстве спорта и молодежной политики.
Южносахалинцы в течение трех календарных лет, с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года, смогут приобретать стройматериалы по сниженным ценам. Такое решение приняли в рамках реализации инвестиционных проектов по созданию в Сахалинской области собственного производства строительных материалов и конструкций. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации островной столицы.
Сахалинское правительство подвело итоги развития региона в 2016 году. По оценке, объем валового регионального продукта к январю-декабрю 2015 года увеличился на 6,1 % и составил 786,3 миллиарда рублей. Промышленное производство выросло на 6,9 % (659,4 миллиарда рублей). Эти и другие цифры ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
Сахалинские наркополицейские задержали группу лиц, подозреваемых в поставке гашишного масла в островной регион. Дурман переправляли из Амурской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
|Архив новостей
|
|Опросы
В День российского студенчества в областном центре состоялась торжественная церемония награждения учащихся Сахалинского государственного университета. Поздравить их пришли первые лица области и города. Подробности мероприятия ТИА «Острова» рассказали в мэрии Южно-Сахалинска.
По давней традиции праздничное мероприятие открылось исполнением студенческого гимна «Гаудеамус». С приветственным словом перед студентами и преподавателями выступил губернатор Олег Кожемяко. Глава региона говорил о том, какие возможности открываются перед теми, кто сегодня находится на студенческой скамье, а также о наиболее перспективных проектах, реализующихся в области, и о востребованных специальностях. Олег Кожемяко вручил именные премии 10 студентам, добившимся успехов в образовательной и внеучебной деятельности.
Не забыли и о том, что праздник именуется также Татьяниным днем. В небольшой видеозарисовке пять Татьян - студентки и выпускница СахГУ - рассказали о своих жизненных кредо и принципах, помогающих им быть успешными.
- Именно в этот замечательный праздник каждый из нас вспоминает свои студенческие годы, когда ты уверен, что впереди множество дорог и все по плечу, - отметила в приветствии первый вице-мэр администрации Южно-Сахалинска Наталия Куприна. - У нас талантливые, умные, яркие и инициативные студенты. В администрации города мы всегда рады молодым кадрам и ждем вас на предприятиях и в учреждениях областного центра. Мы хотим, чтобы, получив теоретические знания, вы смогли их реализовать, работая на благо любимого города. В первую очередь желаю вам успехов в учебе и, конечно, как можно дольше сохранить студенческий задор, романтическую влюбленность и жажду жизни.
Праздничное мероприятие, посвященное Дню российского студенчества, продолжилось выступлениями творческих коллективов СахГУ и награждением студентов благодарственными письмами за высокие показатели в учебной, научной и инновационной деятельности, а также за успехи в творчестве, спорте и общественной работе. Публичное признание и награды получили 150 студентов.
Сотрудники фонда «Родные острова» подвели итоги своей работы, которая началась в марте прошлого года. На воплощение социальных проектов, поддержку спорта и другие инициативы фонд уже направил больше 60 миллионов рублей.
27 января в 16:00 в Сахалинском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Цветы Мугунхва на сахалинской земле». Она посвящена истории и этнографии сахалинских корейцев, рассказали ТИА «Острова» в музее.
В День российского студенчества в областном центре состоялась торжественная церемония награждения учащихся Сахалинского государственного университета. Поздравить их пришли первые лица области и города. Подробности мероприятия ТИА «Острова» рассказали в мэрии Южно-Сахалинска.
Сахалинскую коммунальную компанию возглавил Юрий Вяткин. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора по капитальному ремонту, сообщили ТИА «Острова» в организации.
Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области открыло аукцион на право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьего угодья, расположенного в Охинском районе. Общая площадь участка – 76,163 тысячи га. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске состоялась встреча губернатора Олега Кожемяко с заместителем генерального директора департамента Европы министерства иностранных дел Японии Тосихиро Аики. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Семинар по лавинной безопасности проведет для южносахалинских туристов Юрий Генсиоровский, представитель лаборатории лавинных и селевых процессов сахалинского филиала Дальневосточного геологического института ДВО РАН, кандидат геолого-минералогических наук. На занятие приглашаются как опытные туристы, так и новички. О мероприятии ТИА «Острова» сообщили в центре молодежных инициатив Южно-Сахалинска.
25 января в Южно-Сахалинске стартовал проект «Горные лыжи в школу». На горе Парковая учащиеся третьих-четвертых классов школ островной столицы познакомились с азами горнолыжного спорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В ночь с 19 на 20 января 22-летний житель Красноярского края, приехавший в островной регион на заработки, отдыхал в одном из досуговых заведений областного центра, где он познакомился с тремя молодыми людьми. Сахалинцы, узнав, что их новый знакомый родом из другого края, предложили ему показать достопримечательности ночного города, на что тот охотно согласился. Чем закончилась поездка ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.
Департамент образования Южно-Сахалинска начал внеплановую проверку безопасности детских садов. Поводом стало происшествие в «Ромашке», когда в здание проник посторонний мужчина. Это происшествие выявило ряд недочетов в организации работы персонала и показало несоблюдение должностных инструкций сотрудниками по обеспечению безопасности входного режима на территорию. По этим пунктам исследуются все дошкольные учреждения Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в городской мэрии.
Активисты общероссийского народного фронта в Сахалинской области провели заседание региональной рабочей группы «Социальная справедливость», на котором обсудили достижения и проблемы социальной политики региона. Участники мероприятия наметили вопросы дальнейшего взаимодействия с областной законодательной властью для преодоления возникающих трудностей на этом пути. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении ОНФ.
На официальном сайте администрации Южно-Сахалинска появился план-график работ по содержанию жилого фонда управляющими компаниями на период 2017-2020 годов. В перечне представлено 50 организаций. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областного центра.
В Южно-Сахалинске на одну ледовую площадку для массового катания стало больше - открылся каток «Медик», расположенный на территории областной больницы. Он стал самым большим в городе. Его площадь 6 тысяч квадратных метров. Работает бесплатная площадка с 9:00 до 22:00. В вечернее время она освещается, рассказали ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
Прокурор сахалинской области поблагодарил студентов за активную гражданскую позицию
В преддверии Дня российского студенчества прокурор Сахалинской области Николай Рябов на оперативном совещании вручил благодарности студентам Сахалинского государственного университета, принимающим активное участие в мероприятиях прокуратуры. Благодарностью отметили студентов второго курса института права, экономики и управления СахГУ Айкануш Нерсисян, Анжелику Тыршу, Игоря Речкина, Анну Мазанову, студента третьего курса данного образовательного учреждения Даниила Полыновского.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Школа зимних видов спорта в Южно-Сахалинске обновила оборудование. Новые тренажеры помогут повысить эффективность тренировок и улучшить результаты. В здании, которое расположено на улице Горького, 7 комплексы уже установлены. На улице Венской только приступили к монтажу инвентаря. Его покупка обошлась в 4 миллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области состоялось первое в этом году заседание общественного совета при министерстве. На нем рассмотрели вопросы об избрании председателя, заместителя председателя и секретаря совета. Также обсудили проведение экспертизы нормативных правовых актов. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном министерстве спорта и молодежной политики.
Южносахалинцы в течение трех календарных лет, с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года, смогут приобретать стройматериалы по сниженным ценам. Такое решение приняли в рамках реализации инвестиционных проектов по созданию в Сахалинской области собственного производства строительных материалов и конструкций. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации островной столицы.
Сахалинское правительство подвело итоги развития региона в 2016 году. По оценке, объем валового регионального продукта к январю-декабрю 2015 года увеличился на 6,1 % и составил 786,3 миллиарда рублей. Промышленное производство выросло на 6,9 % (659,4 миллиарда рублей). Эти и другие цифры ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
Сахалинские наркополицейские задержали группу лиц, подозреваемых в поставке гашишного масла в островной регион. Дурман переправляли из Амурской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
Было бы неплохо, если бы в МФЦ помогали людям с подготовкой ...
тв новости канал россия нтв bess бегут тв Lado
Заголовок "В Томаринском районе обновят 27 фасадов ...
По прежнему происходят задержки на "Солнцевском" угольном ...
ТИА Острова
Новости Сахалина и Курильских островов
|
© 2006—2017, ТИА "Острова". Редакция: redaktor@tia-ostrova.ru