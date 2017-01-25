10 сахалинских студентов получили именные премии из рук губернатора

В День российского студенчества в областном центре состоялась торжественная церемония награждения учащихся Сахалинского государственного университета. Поздравить их пришли первые лица области и города. Подробности мероприятия ТИА «Острова» рассказали в мэрии Южно-Сахалинска.

По давней традиции праздничное мероприятие открылось исполнением студенческого гимна «Гаудеамус». С приветственным словом перед студентами и преподавателями выступил губернатор Олег Кожемяко. Глава региона говорил о том, какие возможности открываются перед теми, кто сегодня находится на студенческой скамье, а также о наиболее перспективных проектах, реализующихся в области, и о востребованных специальностях. Олег Кожемяко вручил именные премии 10 студентам, добившимся успехов в образовательной и внеучебной деятельности.

Не забыли и о том, что праздник именуется также Татьяниным днем. В небольшой видеозарисовке пять Татьян - студентки и выпускница СахГУ - рассказали о своих жизненных кредо и принципах, помогающих им быть успешными.

- Именно в этот замечательный праздник каждый из нас вспоминает свои студенческие годы, когда ты уверен, что впереди множество дорог и все по плечу, - отметила в приветствии первый вице-мэр администрации Южно-Сахалинска Наталия Куприна. - У нас талантливые, умные, яркие и инициативные студенты. В администрации города мы всегда рады молодым кадрам и ждем вас на предприятиях и в учреждениях областного центра. Мы хотим, чтобы, получив теоретические знания, вы смогли их реализовать, работая на благо любимого города. В первую очередь желаю вам успехов в учебе и, конечно, как можно дольше сохранить студенческий задор, романтическую влюбленность и жажду жизни.

Праздничное мероприятие, посвященное Дню российского студенчества, продолжилось выступлениями творческих коллективов СахГУ и награждением студентов благодарственными письмами за высокие показатели в учебной, научной и инновационной деятельности, а также за успехи в творчестве, спорте и общественной работе. Публичное признание и награды получили 150 студентов.