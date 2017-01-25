25 января 2017 г., 17:02

В сахалинском краеведческом музее откроется выставка «Цветы Мугунхва»

27 января в 16:00 в Сахалинском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Цветы Мугунхва на сахалинской земле». Она посвящена истории и этнографии сахалинских корейцев, рассказали ТИА «Острова» в музее.

На выставке представлены подлинные предметы из собрания Сахалинского областного краеведческого музея, Сахалинского областного художественного музея, отражающие историю сахалинских корейцев, жизненный уклад, традиции и обычаи. Посетители смогут познакомиться с документами и фотографиями из фондов государственного исторического архива Сахалинской области.

Выставка посвящена 70-летию образования в современных границах Сахалинской области и приурочена к празднованию Нового года по лунному календарю. Открытие выставки - одно из мероприятий Дней корейской культуры в музее. До 27 февраля посетители Сахалинского областного краеведческого музея смогут не только стать участниками экскурсии по выставке, но и просмотреть видеофильмы о корейских традициях, обычаях и праздниках, поиграть в традиционные корейские игры, прослушать лекции.

Программа Дней корейской культуры - результат сотрудничества Сахалинского областного краеведческого музея, сахалинской общественной организации сахалинских корейцев и генерального консульства Республики Корея.

Заказать экскурсию и получить дополнительную информацию можно по телефону: (4242) 72-75-55

Адрес музея: Коммунистический проспект, 29.