Сахалинский фонд «Родные острова» поучаствовал в сохранении популяции дальневосточного леопарда

Сотрудники фонда «Родные острова» подвели итоги своей работы, которая началась в марте прошлого года. На воплощение социальных проектов, поддержку спорта и другие инициативы фонд уже направил больше 60 миллионов рублей.

За прошедшие 10 месяцев «Родные острова» получили 87 заявок и реализовали больше 50 проектов. Среди них покупка спортивного инвентаря секциям бокса в районах области, возрождение отделения парусного спорта в Невельске, поддержка адаптивного конного спорта и проведение соревнований совместно с конноспортивным клубом «Мустанг», участие в развитии «Школы уличного спорта», проведение мастер-классов по кинетическому песку в детском саду компенсирующего вида «Одуванчик», вклад в строительство женского кризисного центра и многое другое.

Помимо сахалинских проектов «Родные острова» также озаботились судьбой редкого представителя царства кошачьих и перечислили в фонд «Дальневосточные Леопарды» 3 миллиона рублей.

- Пока что мы не планируем участвовать в других проектах за пределами региона, - рассказал корреспонденту ТИА «Острова» Александр Кан, президент регионального фонда «Родные острова». - Мы все-таки направлены именно на нашу область. Мы планируем здесь жить и развиваться. Делаем это для населения, для себя, для своих детей. Инвестируем в будущее нашего края.

По словам Александра Кана, уже сейчас запланировано по одному-двум мероприятиям на каждый месяц наступившего года. Помимо этого, сотрудники фонда будут принимать и обрабатывать частные обращения.

Фонд «Родные острова» в прошлом году организовали семь компаний, работающих в рыбной отрасли. К настоящему времени в его состав вошли еще семь предприятий. В декабре 2016 года фонд получил звание «Благотворитель города Южно-Сахалинска» в номинации «Общественное признание». За него проголосовали больше тысячи жителей.