В прокате сахалинского «Горного воздуха» появились скидки буднего дня

В прокате «Горного воздуха» установили скидки буднего дня на комплекты инвентаря. С 25 января по 22 февраля с понедельника по среду включительно действует акция - минус 100 рублей на прокат в час сноубордического или горнолыжного оборудования. Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух».

Таким образом стоимость горнолыжного или сноубордического комплекта за час теперь составит для взрослого вместо 500 рублей - 400 рублей, для детей ( до 7 лет) вместо 200 - 100 рублей.

Сотрудники проката помогут подобрать правильное обмундирование для комфортного и безопасного катания на склонах. Прокат снаряжения на «Горном воздухе» предусматривает хороший выбор и удовлетворяет требованиям, как новичков, так и профессионалов горнолыжного отдыха. Оборудование комплекса сертифицировано и проходит необходимый сервис.

Подробности об акции можно узнать в пункте проката на средней станции «Горного воздуха» и по телефонам: (4242) 51-11-10 (доб. 126)/39-01-92.