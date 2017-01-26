Коренная жительница Сахалина покажет, как шить по-нивхски

В Сахалинском областном краеведческом музее пройдет мастер-класс нивхской мастерицы. Ольга Садинова познакомит участников с основами нивхской вышивки, декорированием и пошивом традиционных нивхских костюмов. Мероприятие пройдет 27 января в 15:00 в рамках проекта «Народные промыслы коренных народов Сахалина: сохранение и развитие», рассказали ТИА «Острова» в музее.



В Сахалинском областном краеведческом музее пройдет мастер-класс нивхской мастерицы. Ольга Садинова познакомит участников с основами нивхской вышивки, декорированием и пошивом традиционных нивхских костюмов. Мероприятие пройдет 27 января в 15:00 в рамках проекта «Народные промыслы коренных народов Сахалина: сохранение и развитие», рассказали ТИА «Острова» в музее.

В прокате сахалинского «Горного воздуха» появились скидки буднего дня

В прокате «Горного воздуха» установили скидки буднего дня на комплекты инвентаря. С 25 января по 22 февраля с понедельника по среду включительно действует акция – минус 100 рублей на прокат в час сноубордического или горнолыжного оборудования. Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух».



В прокате «Горного воздуха» установили скидки буднего дня на комплекты инвентаря. С 25 января по 22 февраля с понедельника по среду включительно действует акция – минус 100 рублей на прокат в час сноубордического или горнолыжного оборудования. Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух».



Сахалинский фонд «Родные острова» поучаствовал в сохранении популяции дальневосточного леопарда

Сотрудники фонда «Родные острова» подвели итоги своей работы, которая началась в марте прошлого года. На воплощение социальных проектов, поддержку спорта и другие инициативы фонд уже направил больше 60 миллионов рублей.



Сотрудники фонда «Родные острова» подвели итоги своей работы, которая началась в марте прошлого года. На воплощение социальных проектов, поддержку спорта и другие инициативы фонд уже направил больше 60 миллионов рублей.

В сахалинском краеведческом музее откроется выставка «Цветы Мугунхва»

27 января в 16:00 в Сахалинском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Цветы Мугунхва на сахалинской земле». Она посвящена истории и этнографии сахалинских корейцев, рассказали ТИА «Острова» в музее.



27 января в 16:00 в Сахалинском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Цветы Мугунхва на сахалинской земле». Она посвящена истории и этнографии сахалинских корейцев, рассказали ТИА «Острова» в музее.

10 сахалинских студентов получили именные премии из рук губернатора

В День российского студенчества в областном центре состоялась торжественная церемония награждения учащихся Сахалинского государственного университета. Поздравить их пришли первые лица области и города. Подробности мероприятия ТИА «Острова» рассказали в мэрии Южно-Сахалинска.



В День российского студенчества в областном центре состоялась торжественная церемония награждения учащихся Сахалинского государственного университета. Поздравить их пришли первые лица области и города. Подробности мероприятия ТИА «Острова» рассказали в мэрии Южно-Сахалинска.

В «Сахалинской коммунальной компании» сменился генеральный директор

Сахалинскую коммунальную компанию возглавил Юрий Вяткин. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора по капитальному ремонту, сообщили ТИА «Острова» в организации.



Сахалинскую коммунальную компанию возглавил Юрий Вяткин. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора по капитальному ремонту, сообщили ТИА «Острова» в организации.

Сахалинский Минлесхоз предложил в аренду участок охотугодий в Охинском районе

Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области открыло аукцион на право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьего угодья, расположенного в Охинском районе. Общая площадь участка – 76,163 тысячи га. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.



Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области открыло аукцион на право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьего угодья, расположенного в Охинском районе. Общая площадь участка – 76,163 тысячи га. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

Японская сторона решила найти альтернативные возможности взаимовыгодного сотрудничества с Сахалинской областью

В Южно-Сахалинске состоялась встреча губернатора Олега Кожемяко с заместителем генерального директора департамента Европы министерства иностранных дел Японии Тосихиро Аики. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.



В Южно-Сахалинске состоялась встреча губернатора Олега Кожемяко с заместителем генерального директора департамента Европы министерства иностранных дел Японии Тосихиро Аики. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

Южносахалинские туристы узнают основы безопасности при горных походах и фрирайде

Семинар по лавинной безопасности проведет для южносахалинских туристов Юрий Генсиоровский, представитель лаборатории лавинных и селевых процессов сахалинского филиала Дальневосточного геологического института ДВО РАН, кандидат геолого-минералогических наук. На занятие приглашаются как опытные туристы, так и новички. О мероприятии ТИА «Острова» сообщили в центре молодежных инициатив Южно-Сахалинска.



Семинар по лавинной безопасности проведет для южносахалинских туристов Юрий Генсиоровский, представитель лаборатории лавинных и селевых процессов сахалинского филиала Дальневосточного геологического института ДВО РАН, кандидат геолого-минералогических наук. На занятие приглашаются как опытные туристы, так и новички. О мероприятии ТИА «Острова» сообщили в центре молодежных инициатив Южно-Сахалинска.

Младшеклассники Южно-Сахалинска познакомились с основами горнолыжного спорта

25 января в Южно-Сахалинске стартовал проект «Горные лыжи в школу». На горе Парковая учащиеся третьих-четвертых классов школ островной столицы познакомились с азами горнолыжного спорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



25 января в Южно-Сахалинске стартовал проект «Горные лыжи в школу». На горе Парковая учащиеся третьих-четвертых классов школ островной столицы познакомились с азами горнолыжного спорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Трое сахалинцев обокрали красноярца

В ночь с 19 на 20 января 22-летний житель Красноярского края, приехавший в островной регион на заработки, отдыхал в одном из досуговых заведений областного центра, где он познакомился с тремя молодыми людьми. Сахалинцы, узнав, что их новый знакомый родом из другого края, предложили ему показать достопримечательности ночного города, на что тот охотно согласился. Чем закончилась поездка ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.



В ночь с 19 на 20 января 22-летний житель Красноярского края, приехавший в островной регион на заработки, отдыхал в одном из досуговых заведений областного центра, где он познакомился с тремя молодыми людьми. Сахалинцы, узнав, что их новый знакомый родом из другого края, предложили ему показать достопримечательности ночного города, на что тот охотно согласился. Чем закончилась поездка ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.

Детские сады Южно-Сахалинска пройдут проверку на безопасность

Департамент образования Южно-Сахалинска начал внеплановую проверку безопасности детских садов. Поводом стало происшествие в «Ромашке», когда в здание проник посторонний мужчина. Это происшествие выявило ряд недочетов в организации работы персонала и показало несоблюдение должностных инструкций сотрудниками по обеспечению безопасности входного режима на территорию. По этим пунктам исследуются все дошкольные учреждения Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в городской мэрии.



Департамент образования Южно-Сахалинска начал внеплановую проверку безопасности детских садов. Поводом стало происшествие в «Ромашке», когда в здание проник посторонний мужчина. Это происшествие выявило ряд недочетов в организации работы персонала и показало несоблюдение должностных инструкций сотрудниками по обеспечению безопасности входного режима на территорию. По этим пунктам исследуются все дошкольные учреждения Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в городской мэрии.

«Дети войны» смогут шесть раз бесплатно проехать по Сахалинской области

Активисты общероссийского народного фронта в Сахалинской области провели заседание региональной рабочей группы «Социальная справедливость», на котором обсудили достижения и проблемы социальной политики региона. Участники мероприятия наметили вопросы дальнейшего взаимодействия с областной законодательной властью для преодоления возникающих трудностей на этом пути. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении ОНФ.



Активисты общероссийского народного фронта в Сахалинской области провели заседание региональной рабочей группы «Социальная справедливость», на котором обсудили достижения и проблемы социальной политики региона. Участники мероприятия наметили вопросы дальнейшего взаимодействия с областной законодательной властью для преодоления возникающих трудностей на этом пути. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении ОНФ.

Южно-сахалинцы смогут познакомиться с трехлетним планом работ управляющих компаний

На официальном сайте администрации Южно-Сахалинска появился план-график работ по содержанию жилого фонда управляющими компаниями на период 2017-2020 годов. В перечне представлено 50 организаций. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областного центра.



На официальном сайте администрации Южно-Сахалинска появился план-график работ по содержанию жилого фонда управляющими компаниями на период 2017-2020 годов. В перечне представлено 50 организаций. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областного центра.

В Южно-Сахалинске открылся каток «Медик»

В Южно-Сахалинске на одну ледовую площадку для массового катания стало больше - открылся каток «Медик», расположенный на территории областной больницы. Он стал самым большим в городе. Его площадь 6 тысяч квадратных метров. Работает бесплатная площадка с 9:00 до 22:00. В вечернее время она освещается, рассказали ТИА «Острова» в администрации областной столицы.



В Южно-Сахалинске на одну ледовую площадку для массового катания стало больше - открылся каток «Медик», расположенный на территории областной больницы. Он стал самым большим в городе. Его площадь 6 тысяч квадратных метров. Работает бесплатная площадка с 9:00 до 22:00. В вечернее время она освещается, рассказали ТИА «Острова» в администрации областной столицы.



Прокурор сахалинской области поблагодарил студентов за активную гражданскую позицию

В преддверии Дня российского студенчества прокурор Сахалинской области Николай Рябов на оперативном совещании вручил благодарности студентам Сахалинского государственного университета, принимающим активное участие в мероприятиях прокуратуры. Благодарностью отметили студентов второго курса института права, экономики и управления СахГУ Айкануш Нерсисян, Анжелику Тыршу, Игоря Речкина, Анну Мазанову, студента третьего курса данного образовательного учреждения Даниила Полыновского.



В преддверии Дня российского студенчества прокурор Сахалинской области Николай Рябов на оперативном совещании вручил благодарности студентам Сахалинского государственного университета, принимающим активное участие в мероприятиях прокуратуры. Благодарностью отметили студентов второго курса института права, экономики и управления СахГУ Айкануш Нерсисян, Анжелику Тыршу, Игоря Речкина, Анну Мазанову, студента третьего курса данного образовательного учреждения Даниила Полыновского.

«Сахалинэнерго» предупредило об отключениях электричества 30 января

Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.



Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.

В сахалинской школе зимних видов спорта появились новые тренажеры

Школа зимних видов спорта в Южно-Сахалинске обновила оборудование. Новые тренажеры помогут повысить эффективность тренировок и улучшить результаты. В здании, которое расположено на улице Горького, 7 комплексы уже установлены. На улице Венской только приступили к монтажу инвентаря. Его покупка обошлась в 4 миллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



Школа зимних видов спорта в Южно-Сахалинске обновила оборудование. Новые тренажеры помогут повысить эффективность тренировок и улучшить результаты. В здании, которое расположено на улице Горького, 7 комплексы уже установлены. На улице Венской только приступили к монтажу инвентаря. Его покупка обошлась в 4 миллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Виктор Горбач стал председателем общественного совета при сахалинском Минспорта

В министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области состоялось первое в этом году заседание общественного совета при министерстве. На нем рассмотрели вопросы об избрании председателя, заместителя председателя и секретаря совета. Также обсудили проведение экспертизы нормативных правовых актов. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном министерстве спорта и молодежной политики.



В министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области состоялось первое в этом году заседание общественного совета при министерстве. На нем рассмотрели вопросы об избрании председателя, заместителя председателя и секретаря совета. Также обсудили проведение экспертизы нормативных правовых актов. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном министерстве спорта и молодежной политики.