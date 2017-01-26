Юные сахалинские стрелки выступят на первенстве России в Ижевске

Со 2 по 11 февраля в Ижевске пройдет первенство России по стрельбе из пневматического оружия. На огневой рубеж выйдут юноши и девушки 2000 года рождения и старше. Среди них будут и представители Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики региона.

В состав сахалинской команды вошли кандидаты в мастера спорта России по пулевой стрельбе ученицы школы № 3 Южно-Сахалинска Анастасия Трищенко и Аделина Токтоназарова, ученик школы № 6 Южно-Сахалинска кандидат в мастера спорта Игнат Ильин, а также анивчане Александра Орлова и Денис Ерохин. Аделина Токтоназарова выступит в состязаниях по стрельбе из пневматического пистолета, остальные - из пневматической винтовки.

- Старты в Ижевске являются отбором на финал VIII летней спартакиады учащихся России. Надеемся на хорошее выступление наших спортсменов. Хотя, не будем загадывать, соревнования покажут, на что мы способны, - сказал старший тренер островной команды, президент федерации пулевой стрельбы Сахалинской области Геннадий Лаптев.