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Новости
13:14   Часть Комсомольской в Южно-Сахалинске закроют для движения авто на три дня
                 С сегодняшнего дня, 26 января, автомобилисты не смогут проехать по улице Комсомольской Южно-Сахалинска на участке от Горной до Тельмана. Движение перекроют для проведения работ по очистке водоотводных канав. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.

12:57   Член генерального совета «Единой России» возглавил Всероссийскую рыбопромышленную ассоциацию
                 У Всероссийской рыбопромышленной ассоциации появился новый руководитель. Накануне на эту должность единогласно избрали Германа Зверева, главу Ассоциации добытчиков минтая и члена генерального совета «Единой России». Среди тех, кто выбыл из борьбы, оказался экс-глава Росрыболовства Андрей Крайний.

12:29   Судьба сахалинского военного самолета Су-15 решится в Минобороны России 
                 Судьбу военного самолета Су-15, установленного на постаменте возле южно-сахалинского Дома офицеров, рассмотрят в министерстве обороны России. Такого решения добились активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта и сообщили об этом ТИА «Острова».

10:58   Руководитель невельского муниципального предприятия отсидит 3,5 года за превышение полномочий
                 Невельский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия «Невельское дорожное строительно-ремонтное управление» Ан Ен Ги. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному) и части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.

10:45   Юные сахалинские стрелки выступят на первенстве России в Ижевске 
                 Со 2 по 11 февраля в Ижевске пройдет первенство России по стрельбе из пневматического оружия. На огневой рубеж выйдут юноши и девушки 2000 года рождения и старше. Среди них будут и представители Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики региона.

10:14   Коренная жительница Сахалина покажет, как шить по-нивхски
                 В Сахалинском областном краеведческом музее пройдет мастер-класс нивхской мастерицы. Ольга Садинова познакомит участников с основами нивхской вышивки, декорированием и пошивом традиционных нивхских костюмов. Мероприятие пройдет 27 января в 15:00 в рамках проекта «Народные промыслы коренных народов Сахалина: сохранение и развитие», рассказали ТИА «Острова» в музее.

10:08   В прокате сахалинского «Горного воздуха» появились скидки буднего дня 
                 В прокате «Горного воздуха» установили скидки буднего дня на комплекты инвентаря. С 25 января по 22 февраля с понедельника по среду включительно действует акция – минус 100 рублей на прокат в час сноубордического или горнолыжного оборудования. Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух».

25 января
Сахалинский фонд «Родные острова» поучаствовал в сохранении популяции дальневосточного леопарда  
                 Сотрудники фонда «Родные острова» подвели итоги своей работы, которая началась в марте прошлого года. На воплощение социальных проектов, поддержку спорта и другие инициативы фонд уже направил больше 60 миллионов рублей.

В сахалинском краеведческом музее откроется выставка «Цветы Мугунхва»
                 27 января в 16:00 в Сахалинском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Цветы Мугунхва на сахалинской земле». Она посвящена истории и этнографии сахалинских корейцев, рассказали ТИА «Острова» в музее.

10 сахалинских студентов получили именные премии из рук губернатора 
                 В День российского студенчества в областном центре состоялась торжественная церемония награждения учащихся Сахалинского государственного университета. Поздравить их пришли первые лица области и города. Подробности мероприятия ТИА «Острова» рассказали в мэрии Южно-Сахалинска.

В «Сахалинской коммунальной компании» сменился генеральный директор
                 Сахалинскую коммунальную компанию возглавил Юрий Вяткин. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора по капитальному ремонту, сообщили ТИА «Острова» в организации.

Сахалинский Минлесхоз предложил в аренду участок охотугодий в Охинском районе
                 Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области открыло аукцион на право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьего угодья, расположенного в Охинском районе. Общая площадь участка – 76,163 тысячи га. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

Японская сторона решила найти альтернативные возможности взаимовыгодного сотрудничества с Сахалинской областью
                 В Южно-Сахалинске состоялась встреча губернатора Олега Кожемяко с заместителем генерального директора департамента Европы министерства иностранных дел Японии Тосихиро Аики. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

Южносахалинские туристы узнают основы безопасности при горных походах и фрирайде
                 Семинар по лавинной безопасности проведет для южносахалинских туристов Юрий Генсиоровский, представитель лаборатории лавинных и селевых процессов сахалинского филиала Дальневосточного геологического института ДВО РАН, кандидат геолого-минералогических наук. На занятие приглашаются как опытные туристы, так и новички. О мероприятии ТИА «Острова» сообщили в центре молодежных инициатив Южно-Сахалинска.

Младшеклассники Южно-Сахалинска познакомились с основами горнолыжного спорта 
                 25 января в Южно-Сахалинске стартовал проект «Горные лыжи в школу». На горе Парковая учащиеся третьих-четвертых классов школ островной столицы познакомились с азами горнолыжного спорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Трое сахалинцев обокрали красноярца
                 В ночь с 19 на 20 января 22-летний житель Красноярского края, приехавший в островной регион на заработки, отдыхал в одном из досуговых заведений областного центра, где он познакомился с тремя молодыми людьми. Сахалинцы, узнав, что их новый знакомый родом из другого края, предложили ему показать достопримечательности ночного города, на что тот охотно согласился. Чем закончилась поездка ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.

Детские сады Южно-Сахалинска пройдут проверку на безопасность
                 Департамент образования Южно-Сахалинска начал внеплановую проверку безопасности детских садов. Поводом стало происшествие в «Ромашке», когда в здание проник посторонний мужчина. Это происшествие выявило ряд недочетов в организации работы персонала и показало несоблюдение должностных инструкций сотрудниками по обеспечению безопасности входного режима на территорию. По этим пунктам исследуются все дошкольные учреждения Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в городской мэрии.

«Дети войны» смогут шесть раз бесплатно проехать по Сахалинской области 
                 Активисты общероссийского народного фронта в Сахалинской области провели заседание региональной рабочей группы «Социальная справедливость», на котором обсудили достижения и проблемы социальной политики региона. Участники мероприятия наметили вопросы дальнейшего взаимодействия с областной законодательной властью для преодоления возникающих трудностей на этом пути. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении ОНФ.

Южно-сахалинцы смогут познакомиться с трехлетним планом работ управляющих компаний
                 На официальном сайте администрации Южно-Сахалинска появился план-график работ по содержанию жилого фонда управляющими компаниями на период 2017-2020 годов. В перечне представлено 50 организаций. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областного центра.

В Южно-Сахалинске открылся каток «Медик» 
                 В Южно-Сахалинске на одну ледовую площадку для массового катания стало больше - открылся каток «Медик», расположенный на территории областной больницы. Он стал самым большим в городе. Его площадь 6 тысяч квадратных метров. Работает бесплатная площадка с 9:00 до 22:00. В вечернее время она освещается, рассказали ТИА «Острова» в администрации областной столицы.

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26 января 2017 г., 10:45

Юные сахалинские стрелки выступят на первенстве России в Ижевске

Со 2 по 11 февраля в Ижевске пройдет первенство России по стрельбе из пневматического оружия. На огневой рубеж выйдут юноши и девушки 2000 года рождения и старше. Среди них будут и представители Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики региона.

В состав сахалинской команды вошли кандидаты в мастера спорта России по пулевой стрельбе ученицы школы № 3 Южно-Сахалинска Анастасия Трищенко и Аделина Токтоназарова, ученик школы № 6 Южно-Сахалинска кандидат в мастера спорта Игнат Ильин, а также анивчане Александра Орлова и Денис Ерохин. Аделина Токтоназарова выступит в состязаниях по стрельбе из пневматического пистолета, остальные - из пневматической винтовки.

- Старты в Ижевске являются отбором на финал VIII летней спартакиады учащихся России. Надеемся на хорошее выступление наших спортсменов.  Хотя, не будем загадывать, соревнования покажут, на что мы способны, - сказал старший тренер островной команды, президент федерации пулевой стрельбы Сахалинской области Геннадий Лаптев.

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Автор: Острова


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13:14   Часть Комсомольской в Южно-Сахалинске закроют для движения авто на три дня
                 С сегодняшнего дня, 26 января, автомобилисты не смогут проехать по улице Комсомольской Южно-Сахалинска на участке от Горной до Тельмана. Движение перекроют для проведения работ по очистке водоотводных канав. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.

12:57   Член генерального совета «Единой России» возглавил Всероссийскую рыбопромышленную ассоциацию
                 У Всероссийской рыбопромышленной ассоциации появился новый руководитель. Накануне на эту должность единогласно избрали Германа Зверева, главу Ассоциации добытчиков минтая и члена генерального совета «Единой России». Среди тех, кто выбыл из борьбы, оказался экс-глава Росрыболовства Андрей Крайний.

12:29   Судьба сахалинского военного самолета Су-15 решится в Минобороны России 
                 Судьбу военного самолета Су-15, установленного на постаменте возле южно-сахалинского Дома офицеров, рассмотрят в министерстве обороны России. Такого решения добились активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта и сообщили об этом ТИА «Острова».

10:58   Руководитель невельского муниципального предприятия отсидит 3,5 года за превышение полномочий
                 Невельский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия «Невельское дорожное строительно-ремонтное управление» Ан Ен Ги. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному) и части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.

10:45   Юные сахалинские стрелки выступят на первенстве России в Ижевске 
                 Со 2 по 11 февраля в Ижевске пройдет первенство России по стрельбе из пневматического оружия. На огневой рубеж выйдут юноши и девушки 2000 года рождения и старше. Среди них будут и представители Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики региона.

10:14   Коренная жительница Сахалина покажет, как шить по-нивхски
                 В Сахалинском областном краеведческом музее пройдет мастер-класс нивхской мастерицы. Ольга Садинова познакомит участников с основами нивхской вышивки, декорированием и пошивом традиционных нивхских костюмов. Мероприятие пройдет 27 января в 15:00 в рамках проекта «Народные промыслы коренных народов Сахалина: сохранение и развитие», рассказали ТИА «Острова» в музее.

10:08   В прокате сахалинского «Горного воздуха» появились скидки буднего дня 
                 В прокате «Горного воздуха» установили скидки буднего дня на комплекты инвентаря. С 25 января по 22 февраля с понедельника по среду включительно действует акция – минус 100 рублей на прокат в час сноубордического или горнолыжного оборудования. Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух».

25 января
Сахалинский фонд «Родные острова» поучаствовал в сохранении популяции дальневосточного леопарда  
                 Сотрудники фонда «Родные острова» подвели итоги своей работы, которая началась в марте прошлого года. На воплощение социальных проектов, поддержку спорта и другие инициативы фонд уже направил больше 60 миллионов рублей.

В сахалинском краеведческом музее откроется выставка «Цветы Мугунхва»
                 27 января в 16:00 в Сахалинском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Цветы Мугунхва на сахалинской земле». Она посвящена истории и этнографии сахалинских корейцев, рассказали ТИА «Острова» в музее.

10 сахалинских студентов получили именные премии из рук губернатора 
                 В День российского студенчества в областном центре состоялась торжественная церемония награждения учащихся Сахалинского государственного университета. Поздравить их пришли первые лица области и города. Подробности мероприятия ТИА «Острова» рассказали в мэрии Южно-Сахалинска.

В «Сахалинской коммунальной компании» сменился генеральный директор
                 Сахалинскую коммунальную компанию возглавил Юрий Вяткин. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора по капитальному ремонту, сообщили ТИА «Острова» в организации.

Сахалинский Минлесхоз предложил в аренду участок охотугодий в Охинском районе
                 Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области открыло аукцион на право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьего угодья, расположенного в Охинском районе. Общая площадь участка – 76,163 тысячи га. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

Японская сторона решила найти альтернативные возможности взаимовыгодного сотрудничества с Сахалинской областью
                 В Южно-Сахалинске состоялась встреча губернатора Олега Кожемяко с заместителем генерального директора департамента Европы министерства иностранных дел Японии Тосихиро Аики. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

Южносахалинские туристы узнают основы безопасности при горных походах и фрирайде
                 Семинар по лавинной безопасности проведет для южносахалинских туристов Юрий Генсиоровский, представитель лаборатории лавинных и селевых процессов сахалинского филиала Дальневосточного геологического института ДВО РАН, кандидат геолого-минералогических наук. На занятие приглашаются как опытные туристы, так и новички. О мероприятии ТИА «Острова» сообщили в центре молодежных инициатив Южно-Сахалинска.

Младшеклассники Южно-Сахалинска познакомились с основами горнолыжного спорта 
                 25 января в Южно-Сахалинске стартовал проект «Горные лыжи в школу». На горе Парковая учащиеся третьих-четвертых классов школ островной столицы познакомились с азами горнолыжного спорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Трое сахалинцев обокрали красноярца
                 В ночь с 19 на 20 января 22-летний житель Красноярского края, приехавший в островной регион на заработки, отдыхал в одном из досуговых заведений областного центра, где он познакомился с тремя молодыми людьми. Сахалинцы, узнав, что их новый знакомый родом из другого края, предложили ему показать достопримечательности ночного города, на что тот охотно согласился. Чем закончилась поездка ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.

Детские сады Южно-Сахалинска пройдут проверку на безопасность
                 Департамент образования Южно-Сахалинска начал внеплановую проверку безопасности детских садов. Поводом стало происшествие в «Ромашке», когда в здание проник посторонний мужчина. Это происшествие выявило ряд недочетов в организации работы персонала и показало несоблюдение должностных инструкций сотрудниками по обеспечению безопасности входного режима на территорию. По этим пунктам исследуются все дошкольные учреждения Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в городской мэрии.

«Дети войны» смогут шесть раз бесплатно проехать по Сахалинской области 
                 Активисты общероссийского народного фронта в Сахалинской области провели заседание региональной рабочей группы «Социальная справедливость», на котором обсудили достижения и проблемы социальной политики региона. Участники мероприятия наметили вопросы дальнейшего взаимодействия с областной законодательной властью для преодоления возникающих трудностей на этом пути. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении ОНФ.

Южно-сахалинцы смогут познакомиться с трехлетним планом работ управляющих компаний
                 На официальном сайте администрации Южно-Сахалинска появился план-график работ по содержанию жилого фонда управляющими компаниями на период 2017-2020 годов. В перечне представлено 50 организаций. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областного центра.

В Южно-Сахалинске открылся каток «Медик» 
                 В Южно-Сахалинске на одну ледовую площадку для массового катания стало больше - открылся каток «Медик», расположенный на территории областной больницы. Он стал самым большим в городе. Его площадь 6 тысяч квадратных метров. Работает бесплатная площадка с 9:00 до 22:00. В вечернее время она освещается, рассказали ТИА «Острова» в администрации областной столицы.

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