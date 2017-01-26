26 января 2017 г., 10:58

Руководитель невельского муниципального предприятия отсидит 3,5 года за превышение полномочий

Невельский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия «Невельское дорожное строительно-ремонтное управление» Ан Ен Ги. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному) и части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.

Суд установил, что, в нарушение федерального законодательства, Ан Ен Ги являлся директором муниципального предприятия и, одновременно, учредителем двух строительных организаций. Исполняя обязанности директора муниципального унитарного предприятия, вопреки интересам возглавляемого им хозяйствующего субъекта, он по договору аренды взял у подконтрольной ему организации автогрейдер для расчистки дорог по цене, превышающей среднерыночную. Кроме того, будучи учредителем компании «Прогресс», Ан Ен Ги не инициировал истребование денежных средств в пользу «Невельского дорожного строительно-ремонтного управления» за выполнение по договору работ по уборке новогодней ели.

Указанными действиями Ан Ен Ги причинил ущерб муниципальному унитарному предприятию «Невельское дорожно-ремонтное строительное управление» на сумму больше 250 тысяч рублей.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя о мере наказания, принимая во внимание активное способствование расследованию преступления, приговорил бывшего директора указанного предприятия к трем годам шести месяцам лишения свободы с испытательным сроком на три года.

Приговор в законную силу не вступил.