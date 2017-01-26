26 января 2017 г., 12:57

Член генерального совета «Единой России» возглавил Всероссийскую рыбопромышленную ассоциацию

У Всероссийской рыбопромышленной ассоциации появился новый руководитель. Накануне на эту должность единогласно избрали Германа Зверева, главу Ассоциации добытчиков минтая и члена генерального совета «Единой России». Среди тех, кто выбыл из борьбы, оказался экс-глава Росрыболовства Андрей Крайний.

Внеочередное общее собрание рыбопромышленной ассоциации прошло накануне, 25 января. Около трех месяцев ранее полномочия досрочно прекратил прежний президент. За должность в течение этого срока боролись два претендента: Герман Зверев (его консолидированным решением выдвинул совет ассоциации) и Андрей Крайний (выдвинут компанией «Союзокеан»).

Последние недели в организациях-членах ассоциации проходили обсуждения кандидатов. В итоге все входящие в состав ассоциации объединения - Союз рыбопромышленников Севера, Союз рыбопромышленников Камчатки, Союз рыбопромышленников Карелии, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья, Ассоциация рыбаков Сахалина, Росрыбакколхозсоюз, Ассоциация добытчиков краба, Ассоциация ярусного промысла и объединение рыбоводческих хозяйств «Росррыбхоз» - поддержали кандидатуру Германа Зверева.

Андрея Крайнего не поддержало ни одно из входящих в состав Всероссийской рыбопромышленной ассоциации рыбацких объединений, поэтому 25 января он направил заявление о самоотводе.

В ходе состоявшегося голосования кандидатура Германа Зверева была поддержана 64 участниками общего собрания при одном воздержавшемся.

С 25 января Герман Зверев приступил к выполнению обязанностей президента Всероссийской рыбопромышленной ассоциации.

Также 22 января Германа Зверева переизбрали в состав генерального совета «Единой России».

Всероссийская рыбопромышленная ассоциация включает в себя 69 предприятий, на которые приходится 85 % общероссийского вылова водных биологических ресурсов.