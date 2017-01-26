Сахалинские бойцы схватятся врукопашную за звание лучшего в области

В предстоящую субботу в Политехническом колледже СахГУ состоится первенство Сахалинской области по рукопашному бою. В турнире примут участие больше 80 сильнейших бойцов из шести районов области, в возрасте от 14 до 20 лет, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



В предстоящую субботу в Политехническом колледже СахГУ состоится первенство Сахалинской области по рукопашному бою. В турнире примут участие больше 80 сильнейших бойцов из шести районов области, в возрасте от 14 до 20 лет, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

В Невельском районе ждут схода лавин

27 января на территории Невельского района возможен сход одиночных лавин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области со ссылкой на сахалинскую гидрометеослужбу.



27 января на территории Невельского района возможен сход одиночных лавин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области со ссылкой на сахалинскую гидрометеослужбу.

Спасатели попросили сахалинцев не выходить на лед в заливе Мордвинова

По информации сахалинской гидрометеослужбы, 27 января в заливе Мордвинова, на участке побережья от села Лесное до мыса Свободный в Корсаковском районе и на других участках юго-восточного побережья Сахалина выход на лед крайне опасен. Под воздействием отжимного ветра и повышения температуры воздуха, ожидается смещение прибрежного льда от берега в открытое море и дробление его на мелкие льдины. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.



По информации сахалинской гидрометеослужбы, 27 января в заливе Мордвинова, на участке побережья от села Лесное до мыса Свободный в Корсаковском районе и на других участках юго-восточного побережья Сахалина выход на лед крайне опасен. Под воздействием отжимного ветра и повышения температуры воздуха, ожидается смещение прибрежного льда от берега в открытое море и дробление его на мелкие льдины. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.

Часть Комсомольской в Южно-Сахалинске закроют для движения авто на три дня

С сегодняшнего дня, 26 января, автомобилисты не смогут проехать по улице Комсомольской Южно-Сахалинска на участке от Горной до Тельмана. Движение перекроют для проведения работ по очистке водоотводных канав. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.



С сегодняшнего дня, 26 января, автомобилисты не смогут проехать по улице Комсомольской Южно-Сахалинска на участке от Горной до Тельмана. Движение перекроют для проведения работ по очистке водоотводных канав. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.

Член генерального совета «Единой России» возглавил Всероссийскую рыбопромышленную ассоциацию

У Всероссийской рыбопромышленной ассоциации появился новый руководитель. Накануне на эту должность единогласно избрали Германа Зверева, главу Ассоциации добытчиков минтая и члена генерального совета «Единой России». Среди тех, кто выбыл из борьбы, оказался экс-глава Росрыболовства Андрей Крайний.



У Всероссийской рыбопромышленной ассоциации появился новый руководитель. Накануне на эту должность единогласно избрали Германа Зверева, главу Ассоциации добытчиков минтая и члена генерального совета «Единой России». Среди тех, кто выбыл из борьбы, оказался экс-глава Росрыболовства Андрей Крайний.

Судьба сахалинского военного самолета Су-15 решится в Минобороны России

Судьбу военного самолета Су-15, установленного на постаменте возле южно-сахалинского Дома офицеров, рассмотрят в министерстве обороны России. Такого решения добились активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта и сообщили об этом ТИА «Острова».



Судьбу военного самолета Су-15, установленного на постаменте возле южно-сахалинского Дома офицеров, рассмотрят в министерстве обороны России. Такого решения добились активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта и сообщили об этом ТИА «Острова».

Руководитель невельского муниципального предприятия отсидит 3,5 года за превышение полномочий

Невельский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия «Невельское дорожное строительно-ремонтное управление» Ан Ен Ги. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному) и части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.



Невельский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия «Невельское дорожное строительно-ремонтное управление» Ан Ен Ги. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному) и части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.

Юные сахалинские стрелки выступят на первенстве России в Ижевске

Со 2 по 11 февраля в Ижевске пройдет первенство России по стрельбе из пневматического оружия. На огневой рубеж выйдут юноши и девушки 2000 года рождения и старше. Среди них будут и представители Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики региона.



Со 2 по 11 февраля в Ижевске пройдет первенство России по стрельбе из пневматического оружия. На огневой рубеж выйдут юноши и девушки 2000 года рождения и старше. Среди них будут и представители Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики региона.

Коренная жительница Сахалина покажет, как шить по-нивхски

В Сахалинском областном краеведческом музее пройдет мастер-класс нивхской мастерицы. Ольга Садинова познакомит участников с основами нивхской вышивки, декорированием и пошивом традиционных нивхских костюмов. Мероприятие пройдет 27 января в 15:00 в рамках проекта «Народные промыслы коренных народов Сахалина: сохранение и развитие», рассказали ТИА «Острова» в музее.



В Сахалинском областном краеведческом музее пройдет мастер-класс нивхской мастерицы. Ольга Садинова познакомит участников с основами нивхской вышивки, декорированием и пошивом традиционных нивхских костюмов. Мероприятие пройдет 27 января в 15:00 в рамках проекта «Народные промыслы коренных народов Сахалина: сохранение и развитие», рассказали ТИА «Острова» в музее.

В прокате сахалинского «Горного воздуха» появились скидки буднего дня

В прокате «Горного воздуха» установили скидки буднего дня на комплекты инвентаря. С 25 января по 22 февраля с понедельника по среду включительно действует акция – минус 100 рублей на прокат в час сноубордического или горнолыжного оборудования. Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух».



В прокате «Горного воздуха» установили скидки буднего дня на комплекты инвентаря. С 25 января по 22 февраля с понедельника по среду включительно действует акция – минус 100 рублей на прокат в час сноубордического или горнолыжного оборудования. Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух».



Сахалинский фонд «Родные острова» поучаствовал в сохранении популяции дальневосточного леопарда

Сотрудники фонда «Родные острова» подвели итоги своей работы, которая началась в марте прошлого года. На воплощение социальных проектов, поддержку спорта и другие инициативы фонд уже направил больше 60 миллионов рублей.



Сотрудники фонда «Родные острова» подвели итоги своей работы, которая началась в марте прошлого года. На воплощение социальных проектов, поддержку спорта и другие инициативы фонд уже направил больше 60 миллионов рублей.

В сахалинском краеведческом музее откроется выставка «Цветы Мугунхва»

27 января в 16:00 в Сахалинском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Цветы Мугунхва на сахалинской земле». Она посвящена истории и этнографии сахалинских корейцев, рассказали ТИА «Острова» в музее.



27 января в 16:00 в Сахалинском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Цветы Мугунхва на сахалинской земле». Она посвящена истории и этнографии сахалинских корейцев, рассказали ТИА «Острова» в музее.

10 сахалинских студентов получили именные премии из рук губернатора

В День российского студенчества в областном центре состоялась торжественная церемония награждения учащихся Сахалинского государственного университета. Поздравить их пришли первые лица области и города. Подробности мероприятия ТИА «Острова» рассказали в мэрии Южно-Сахалинска.



В День российского студенчества в областном центре состоялась торжественная церемония награждения учащихся Сахалинского государственного университета. Поздравить их пришли первые лица области и города. Подробности мероприятия ТИА «Острова» рассказали в мэрии Южно-Сахалинска.

В «Сахалинской коммунальной компании» сменился генеральный директор

Сахалинскую коммунальную компанию возглавил Юрий Вяткин. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора по капитальному ремонту, сообщили ТИА «Острова» в организации.



Сахалинскую коммунальную компанию возглавил Юрий Вяткин. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора по капитальному ремонту, сообщили ТИА «Острова» в организации.

Сахалинский Минлесхоз предложил в аренду участок охотугодий в Охинском районе

Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области открыло аукцион на право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьего угодья, расположенного в Охинском районе. Общая площадь участка – 76,163 тысячи га. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.



Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области открыло аукцион на право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьего угодья, расположенного в Охинском районе. Общая площадь участка – 76,163 тысячи га. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

Японская сторона решила найти альтернативные возможности взаимовыгодного сотрудничества с Сахалинской областью

В Южно-Сахалинске состоялась встреча губернатора Олега Кожемяко с заместителем генерального директора департамента Европы министерства иностранных дел Японии Тосихиро Аики. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.



В Южно-Сахалинске состоялась встреча губернатора Олега Кожемяко с заместителем генерального директора департамента Европы министерства иностранных дел Японии Тосихиро Аики. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

Южносахалинские туристы узнают основы безопасности при горных походах и фрирайде

Семинар по лавинной безопасности проведет для южносахалинских туристов Юрий Генсиоровский, представитель лаборатории лавинных и селевых процессов сахалинского филиала Дальневосточного геологического института ДВО РАН, кандидат геолого-минералогических наук. На занятие приглашаются как опытные туристы, так и новички. О мероприятии ТИА «Острова» сообщили в центре молодежных инициатив Южно-Сахалинска.



Семинар по лавинной безопасности проведет для южносахалинских туристов Юрий Генсиоровский, представитель лаборатории лавинных и селевых процессов сахалинского филиала Дальневосточного геологического института ДВО РАН, кандидат геолого-минералогических наук. На занятие приглашаются как опытные туристы, так и новички. О мероприятии ТИА «Острова» сообщили в центре молодежных инициатив Южно-Сахалинска.

Младшеклассники Южно-Сахалинска познакомились с основами горнолыжного спорта

25 января в Южно-Сахалинске стартовал проект «Горные лыжи в школу». На горе Парковая учащиеся третьих-четвертых классов школ островной столицы познакомились с азами горнолыжного спорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



25 января в Южно-Сахалинске стартовал проект «Горные лыжи в школу». На горе Парковая учащиеся третьих-четвертых классов школ островной столицы познакомились с азами горнолыжного спорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Трое сахалинцев обокрали красноярца

В ночь с 19 на 20 января 22-летний житель Красноярского края, приехавший в островной регион на заработки, отдыхал в одном из досуговых заведений областного центра, где он познакомился с тремя молодыми людьми. Сахалинцы, узнав, что их новый знакомый родом из другого края, предложили ему показать достопримечательности ночного города, на что тот охотно согласился. Чем закончилась поездка ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.



В ночь с 19 на 20 января 22-летний житель Красноярского края, приехавший в островной регион на заработки, отдыхал в одном из досуговых заведений областного центра, где он познакомился с тремя молодыми людьми. Сахалинцы, узнав, что их новый знакомый родом из другого края, предложили ему показать достопримечательности ночного города, на что тот охотно согласился. Чем закончилась поездка ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.