Сахалинские ансамбль «Дивертисмент» спел песни из кинофильмов

25 января в киноконцертном зале «Комсомолец» камерный ансамбль «Дивертисмент» исполнил программу «Спасибо, музыка!». За полтора часа прозвучало больше двадцати музыкальных композиций из отечественных и зарубежных фильмов. О мероприятии ТИА «Острова» рассказали в Сахалинской филармонии.

На скрипках в этот вечер играли руководитель камерного ансамбля, заслуженный работник культуры России Наталья Лопатина и композитор, аранжировщик Александр Лопатин. Партии на фортепиано исполнял пианист, композитор и аранжировщик Владимир Лопатин. Альт был в руках Натальи Мовчан. Все песни, которые прозвучали на концерте, исполнили вокалистки ансамбля «Дивертисмент» Диана Сельдешева и Ярославна Силантьева, а также приглашенная певица Лариса Качайкина.

Каждую композицию Наталья Лопатина предваряла небольшим, но емким рассказом о ней, что превращало концерт в настоящий экскурс по истории музыки и мирового кинематографа. Легендарные отечественные и зарубежные киноленты, такие как «Веселые ребята», «Весна», «Два бойца», «Поезд на Чаттанугу», «Шербургские зонтики», «Серенада Солнечной долины» и многие другие подарили миру бессмертные музыкальные творения. Над их созданием трудились великие мэтры - Исаак Дунаевский, Никита Богословский, Матвей Блантер, Гленн Миллер.

«Год кино» в островном регионе уже официально закрыт, но руководитель камерного ансамбля Наталья Лопатина уверена, что искусство кинематографа, как и музыка кино, никогда не перестанут вызывать интерес у зрителя.

По словам Натальи Лопатиной, у «Дивертисмента» большие творческие планы. Камерный ансамбль около четырех месяцев назад перешел из состава Чехов-центра в Сахалинскую филармонию. За это время он уже выступил с концертами в Углегорске, Шахтерске и Корсакове. Гастрольный график музыкального коллектива достаточно плотный - на февраль намечены концерты в Поронайске и Смирных.