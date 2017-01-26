«Опасный поворот» начали готовить для зрителей артисты Чехов-центра

В Чехов-центре приступили к работе над новым спектаклем «Опасный поворот». Пьеса Джона Пристли, написанная в 1932 году, - одно из лучших произведений автора. Несмотря на камерность (все события происходят в пределах одной комнаты), постановка не заставит зрителя скучать, ведь в четырех стенах действие развивается с пугающей стремительностью. Подробности ТИА «Острова» рассказали в Чехов-центре.

Режиссер спектакля Марина Семенова призналась, что у нее давно было желание поставить хороший детектив.

- Именно этой целью я задалась, когда подбирала материал. «Опасный поворот» захватил меня полностью. Лихой сюжет с неожиданным финалом, - отметила режиссер.

Зрителей ждет погружение в стилистику Англии 1930-х годов. В качестве художника-постановщика в театр приедет Татьяна Глущенко, известная сахалинскому зрителю по постановке «День рождения Смирновой».

Премьера спектакля состоится 7,8 и 9 апреля в черном зале Чехов-центра.