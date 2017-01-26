«Опасный поворот» начали готовить для зрителей артисты Чехов-центра

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Сахалинская компания намерена построить на Южных Курилах гостиницу с японской баней онсэн. Объект, который будет выполнять функции туристического центра, предлагается возвести в Южно-Курильске на острове Кунашир. Инициативу накануне одобрили участники совета по инвестиционной деятельности при областном правительстве, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора региона.
Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 64-х летнего жителя Владивостока Приморского края. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 291 Уголовного кодекса России (покушение на дачу взятки). Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
29 января в актовом зале Дворца детского (юношеского) творчества в Южно-Сахалинске пройдет чемпионат города по интеллектуальным играм среди младших школьников (до седьмого класса включительно). К участию в отборе организаторы приглашают команды всех школ города. О предстоящей игре ТИА «Острова» сообщили в интеллектуальном клубе «Логос».
В Чехов-центре приступили к работе над новым спектаклем «Опасный поворот». Пьеса Джона Пристли, написанная в 1932 году, - одно из лучших произведений автора. Несмотря на камерность (все события происходят в пределах одной комнаты), постановка не заставит зрителя скучать, ведь в четырех стенах действие развивается с пугающей стремительностью. Подробности ТИА «Острова» рассказали в Чехов-центре.
25 января в киноконцертном зале «Комсомолец» камерный ансамбль «Дивертисмент» исполнил программу «Спасибо, музыка!». За полтора часа прозвучало больше двадцати музыкальных композиций из отечественных и зарубежных фильмов. О мероприятии ТИА «Острова» рассказали в Сахалинской филармонии.
Сотрудники сахалинского уголовного розыска совместно с коллегами из южно-сахалинской полиции задержали 51-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве своего знакомого. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
В предстоящую субботу в Политехническом колледже СахГУ состоится первенство Сахалинской области по рукопашному бою. В турнире примут участие больше 80 сильнейших бойцов из шести районов области, в возрасте от 14 до 20 лет, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
27 января на территории Невельского района возможен сход одиночных лавин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области со ссылкой на сахалинскую гидрометеослужбу.
По информации сахалинской гидрометеослужбы, 27 января в заливе Мордвинова, на участке побережья от села Лесное до мыса Свободный в Корсаковском районе и на других участках юго-восточного побережья Сахалина выход на лед крайне опасен. Под воздействием отжимного ветра и повышения температуры воздуха, ожидается смещение прибрежного льда от берега в открытое море и дробление его на мелкие льдины. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
С сегодняшнего дня, 26 января, автомобилисты не смогут проехать по улице Комсомольской Южно-Сахалинска на участке от Горной до Тельмана. Движение перекроют для проведения работ по очистке водоотводных канав. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
У Всероссийской рыбопромышленной ассоциации появился новый руководитель. Накануне на эту должность единогласно избрали Германа Зверева, главу Ассоциации добытчиков минтая и члена генерального совета «Единой России». Среди тех, кто выбыл из борьбы, оказался экс-глава Росрыболовства Андрей Крайний.
Судьбу военного самолета Су-15, установленного на постаменте возле южно-сахалинского Дома офицеров, рассмотрят в министерстве обороны России. Такого решения добились активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта и сообщили об этом ТИА «Острова».
Невельский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия «Невельское дорожное строительно-ремонтное управление» Ан Ен Ги. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному) и части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
Со 2 по 11 февраля в Ижевске пройдет первенство России по стрельбе из пневматического оружия. На огневой рубеж выйдут юноши и девушки 2000 года рождения и старше. Среди них будут и представители Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики региона.
В Сахалинском областном краеведческом музее пройдет мастер-класс нивхской мастерицы. Ольга Садинова познакомит участников с основами нивхской вышивки, декорированием и пошивом традиционных нивхских костюмов. Мероприятие пройдет 27 января в 15:00 в рамках проекта «Народные промыслы коренных народов Сахалина: сохранение и развитие», рассказали ТИА «Острова» в музее.
В прокате «Горного воздуха» установили скидки буднего дня на комплекты инвентаря. С 25 января по 22 февраля с понедельника по среду включительно действует акция – минус 100 рублей на прокат в час сноубордического или горнолыжного оборудования. Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух».
Сахалинский фонд «Родные острова» поучаствовал в сохранении популяции дальневосточного леопарда
Сотрудники фонда «Родные острова» подвели итоги своей работы, которая началась в марте прошлого года. На воплощение социальных проектов, поддержку спорта и другие инициативы фонд уже направил больше 60 миллионов рублей.
27 января в 16:00 в Сахалинском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Цветы Мугунхва на сахалинской земле». Она посвящена истории и этнографии сахалинских корейцев, рассказали ТИА «Острова» в музее.
В День российского студенчества в областном центре состоялась торжественная церемония награждения учащихся Сахалинского государственного университета. Поздравить их пришли первые лица области и города. Подробности мероприятия ТИА «Острова» рассказали в мэрии Южно-Сахалинска.
Сахалинскую коммунальную компанию возглавил Юрий Вяткин. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора по капитальному ремонту, сообщили ТИА «Острова» в организации.
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В Чехов-центре приступили к работе над новым спектаклем «Опасный поворот». Пьеса Джона Пристли, написанная в 1932 году, - одно из лучших произведений автора. Несмотря на камерность (все события происходят в пределах одной комнаты), постановка не заставит зрителя скучать, ведь в четырех стенах действие развивается с пугающей стремительностью. Подробности ТИА «Острова» рассказали в Чехов-центре.
Режиссер спектакля Марина Семенова призналась, что у нее давно было желание поставить хороший детектив.
- Именно этой целью я задалась, когда подбирала материал. «Опасный поворот» захватил меня полностью. Лихой сюжет с неожиданным финалом, - отметила режиссер.
Зрителей ждет погружение в стилистику Англии 1930-х годов. В качестве художника-постановщика в театр приедет Татьяна Глущенко, известная сахалинскому зрителю по постановке «День рождения Смирновой».
Премьера спектакля состоится 7,8 и 9 апреля в черном зале Чехов-центра.
Сахалинская компания намерена построить на Южных Курилах гостиницу с японской баней онсэн. Объект, который будет выполнять функции туристического центра, предлагается возвести в Южно-Курильске на острове Кунашир. Инициативу накануне одобрили участники совета по инвестиционной деятельности при областном правительстве, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора региона.
Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 64-х летнего жителя Владивостока Приморского края. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 291 Уголовного кодекса России (покушение на дачу взятки). Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
29 января в актовом зале Дворца детского (юношеского) творчества в Южно-Сахалинске пройдет чемпионат города по интеллектуальным играм среди младших школьников (до седьмого класса включительно). К участию в отборе организаторы приглашают команды всех школ города. О предстоящей игре ТИА «Острова» сообщили в интеллектуальном клубе «Логос».
В Чехов-центре приступили к работе над новым спектаклем «Опасный поворот». Пьеса Джона Пристли, написанная в 1932 году, - одно из лучших произведений автора. Несмотря на камерность (все события происходят в пределах одной комнаты), постановка не заставит зрителя скучать, ведь в четырех стенах действие развивается с пугающей стремительностью. Подробности ТИА «Острова» рассказали в Чехов-центре.
25 января в киноконцертном зале «Комсомолец» камерный ансамбль «Дивертисмент» исполнил программу «Спасибо, музыка!». За полтора часа прозвучало больше двадцати музыкальных композиций из отечественных и зарубежных фильмов. О мероприятии ТИА «Острова» рассказали в Сахалинской филармонии.
Сотрудники сахалинского уголовного розыска совместно с коллегами из южно-сахалинской полиции задержали 51-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве своего знакомого. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
В предстоящую субботу в Политехническом колледже СахГУ состоится первенство Сахалинской области по рукопашному бою. В турнире примут участие больше 80 сильнейших бойцов из шести районов области, в возрасте от 14 до 20 лет, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
27 января на территории Невельского района возможен сход одиночных лавин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области со ссылкой на сахалинскую гидрометеослужбу.
По информации сахалинской гидрометеослужбы, 27 января в заливе Мордвинова, на участке побережья от села Лесное до мыса Свободный в Корсаковском районе и на других участках юго-восточного побережья Сахалина выход на лед крайне опасен. Под воздействием отжимного ветра и повышения температуры воздуха, ожидается смещение прибрежного льда от берега в открытое море и дробление его на мелкие льдины. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
С сегодняшнего дня, 26 января, автомобилисты не смогут проехать по улице Комсомольской Южно-Сахалинска на участке от Горной до Тельмана. Движение перекроют для проведения работ по очистке водоотводных канав. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
У Всероссийской рыбопромышленной ассоциации появился новый руководитель. Накануне на эту должность единогласно избрали Германа Зверева, главу Ассоциации добытчиков минтая и члена генерального совета «Единой России». Среди тех, кто выбыл из борьбы, оказался экс-глава Росрыболовства Андрей Крайний.
Судьбу военного самолета Су-15, установленного на постаменте возле южно-сахалинского Дома офицеров, рассмотрят в министерстве обороны России. Такого решения добились активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта и сообщили об этом ТИА «Острова».
Невельский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия «Невельское дорожное строительно-ремонтное управление» Ан Ен Ги. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному) и части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
Со 2 по 11 февраля в Ижевске пройдет первенство России по стрельбе из пневматического оружия. На огневой рубеж выйдут юноши и девушки 2000 года рождения и старше. Среди них будут и представители Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики региона.
В Сахалинском областном краеведческом музее пройдет мастер-класс нивхской мастерицы. Ольга Садинова познакомит участников с основами нивхской вышивки, декорированием и пошивом традиционных нивхских костюмов. Мероприятие пройдет 27 января в 15:00 в рамках проекта «Народные промыслы коренных народов Сахалина: сохранение и развитие», рассказали ТИА «Острова» в музее.
В прокате «Горного воздуха» установили скидки буднего дня на комплекты инвентаря. С 25 января по 22 февраля с понедельника по среду включительно действует акция – минус 100 рублей на прокат в час сноубордического или горнолыжного оборудования. Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух».
Сахалинский фонд «Родные острова» поучаствовал в сохранении популяции дальневосточного леопарда
Сотрудники фонда «Родные острова» подвели итоги своей работы, которая началась в марте прошлого года. На воплощение социальных проектов, поддержку спорта и другие инициативы фонд уже направил больше 60 миллионов рублей.
27 января в 16:00 в Сахалинском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Цветы Мугунхва на сахалинской земле». Она посвящена истории и этнографии сахалинских корейцев, рассказали ТИА «Острова» в музее.
В День российского студенчества в областном центре состоялась торжественная церемония награждения учащихся Сахалинского государственного университета. Поздравить их пришли первые лица области и города. Подробности мероприятия ТИА «Острова» рассказали в мэрии Южно-Сахалинска.
Сахалинскую коммунальную компанию возглавил Юрий Вяткин. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора по капитальному ремонту, сообщили ТИА «Острова» в организации.
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