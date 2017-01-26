26 января 2017 г., 17:34

Сахалинские школьники сразятся в интеллектуальном бою

29 января в актовом зале Дворца детского (юношеского) творчества в Южно-Сахалинске (Коммунистический проспект, 20) пройдет чемпионат города по интеллектуальным играм среди младших школьников (до седьмого класса включительно). К участию в отборе организаторы приглашают команды всех школ города. О предстоящей игре ТИА «Острова» сообщили в интеллектуальном клубе «Логос».

По итогам блиц-игры будут отобраны семь финалистов, которые на сцене Дворца детского (юношеского) творчества сразятся за звание чемпиона города.

Регистрация на блиц-игру откроется в 09:30. Финальная часть начнется ориентировочно в 12:30.

Для личного посещения игры нужно зарегистрироваться по ссылке: sakhlogos.timepad.ru/event/437136/mail_id=391433/mail=news@tia-ostrova.ru/ma_id=203578933/?utm_campaign=TimePad_email_campaign&utm_medium=email&utm_source=tpd_mail_391433