26 января 2017 г., 18:14

Приморец поплатится за взятку штрафом в 2,5 миллиона рублей

Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 64-х летнего жителя Владивостока Приморского края. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 291 Уголовного кодекса России (покушение на дачу взятки). Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

Суд установил, что 3 декабря 2016 года подсудимый, желая избежать уголовной ответственности за контрабанду стратегически важных товаров, попытался подкупить сотрудника управления ФСБ. Он предложил правоохранителю взятку на сумму 30 тысяч долларов США. Сотрудник УФСБ от денег отказался. Противоправные действия осужденного зафиксированы и пресечены службой безопасности ведомства.

В судебном заседании осужденный свою вину признал в полном объеме.

Суд, с учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, назначил осужденному наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов 500 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.